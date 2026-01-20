Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

自助餐買一送一優惠｜香港喜來登酒店新春「鮑寶蠔華‧港式海鮮盛宴」 歎清蒸陳皮原隻鮑魚/薑蔥海鮮煲/酥炸港式蠔餅

作為CP值自助餐達人的你，今個新春就不能錯過香港喜來登酒店的咖啡廳（The Café），推出期間限定的「鮑寶蠔華‧港式海鮮盛宴」自助餐，由行政總廚Paolo Federici率領團隊精心烹調，以鑊氣滿滿的大排檔特色結合傳統粵菜手藝，為大家帶來一系列充滿懷舊味道的本地海鮮美食，而且1月20日晚上9點Klook更有買一送一優惠，人均僅需$461！

>>查看香港喜來登酒店自助餐優惠<<

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

港味熱葷 必食避風塘爆炒大蝦、清蒸陳皮原隻鮑魚

熱葷區可謂誠意滿滿，從鑊氣十足的避風塘爆炒大蝦到香氣四溢的X.O.醬炒蝦仁，每一道都勾起香港人對海鮮的記憶。週末及公眾假期限定的清蒸陳皮原隻鮑魚、豉椒炒蟶子與蒜蓉辣椒醬烤美國生蠔，更為晚餐添上珍味亮點。還有薑蔥海鮮煲、酥炸港式蠔餅、清蒸石斑、荷香蟹肉蒸糯米飯及鹹魚茄子煲等多款熱盤，滿足不同食客的喜好。前菜區則帶來醉海鮮配海藻沙律及么鳳話梅汁，自助晚餐限定，開胃清新。至於麵檔，更少不了人氣港式滋味的海鮮喇沙與經典牛腩麵。愛傳統養生風味的客人，還可在晚市時段品嚐招牌豬腳薑與花膠杞子燉雞湯，一嚐暖心滋補！

逢星期五至日及公眾假期的自助晚餐時段，主廚團隊還會為客人呈獻「即切即食 日本鰤魚」環節。每條鰤魚重達10至15公斤，現場即席切割，讓賓客可細味不同部位的鮮甜刺身，感受原汁原味的日式風味體驗。由酒店麵包及糕點部行政總廚陳淦森（Sam）親自帶領團隊設計，甜品區結合懷舊與創新，重現港人熟悉的味道。從茶餐廳風味的港式奶茶焦糖燉蛋、香酥的牛油曲奇蛋撻，到經典楊枝甘露布甸，每一款都為盛宴添上甜蜜句號。

香港喜來登酒店新春「鮑寶蠔華‧港式海鮮盛宴」自助餐買一送一

新春賀年限定 吉祥盛宴迎馬年

農曆新年期間（2月17日至19日），The Café更換上節慶新裝，呈獻寓意滿滿的賀年美饌。由大年初一限定的三文魚撈起沙律揭開序幕，象徵「風生水起」的新歲好兆頭；明爐燒乳豬則寓意「招財進寶」，現場即席分切，皮脆肉香。晚市時段，每位成人賓客更可享用原隻六頭南非鮑魚扣花膠一份，盡顯矜貴氣派。當紅脆皮炸子雞、茄汁炒大蝦及芝士龍蝦伊麵則分別寓意「鴻運當頭」、「哈哈大笑」與「多福多壽」，祝願來年幸福滿滿。午市亦不失節慶氛圍，以「吉祥如意」白切雞及「年年有餘」原條蒸海斑陪伴家人共饗盛宴，在滿載港式風味與賀年氣息的餐桌上，為春節增添一份濃厚的團圓情懷。

新年期間更有不少新春美食

【快閃買一送一】晚市自助餐（用餐時段: 18:30-22:00）

優惠價：$922起/2位，人均$461｜ 原價：$1,690起/2位

SHOP NOW

避風塘爆炒大蝦

薑蔥海鮮煲

香港喜來登酒店

地址：香港九龍彌敦道 20 號 香港喜來登酒店 2 樓 (地圖)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2026〡13間酒店自助餐優惠推介！長者優惠比買一送一價錢平／人均最平$167起／任食生蠔、龍蝦

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？