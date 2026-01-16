渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
自助餐買一送一優惠｜馬哥孛羅香港酒店自助餐人均低至$245 任食燒鴨叉燒／紅酒燉牛肉／迷迭香蒜蓉燒羊架
尖沙咀馬哥孛羅香港酒店馬哥孛羅咖啡廳自助餐買一送一！詳情即睇：
尖沙咀馬哥孛羅香港酒店在1月16日下午三點於KKday推出「自助午／晚餐」買一送一優惠，自助午餐折後人均只需$245起，自助晚餐人均亦只需$395起。今次大廚精心設計的菜單極具誠意，由西式的頂級烤肉到充滿驚喜的中式熱食應有盡有，如老乾媽辣椒醬蒸排骨豆腐泡、新鮮百里香蘑菇湯、有機蛋牛油汁海鱸魚、迷迭香蒜蓉燒羊架等，性價比極高，立即睇下文了解內容啦！
尖沙咀馬哥孛羅香港酒店自助午餐／自助晚餐買一送一
位於馬哥孛羅香港酒店的馬哥孛羅咖啡廳推出買一送一優惠，自助午餐及自助晚餐都適用！冰鎮海鮮區無限供應鮮甜的雪蟹腿、蝦、青口等，晚餐時段更會豪華升級，加推龍蝦、藍花蟹及帶子，每一口都充滿海洋鮮味。切肉站同樣精彩，除了必食的和牛燒牛肉塊，晚餐限定的迷迭香蒜蓉燒羊架與燒豬肉卷更是香氣撲鼻，肉質嫩滑且多汁。
中西式熱菜方面，推介香辣惹味的老乾媽辣椒醬蒸排骨豆腐泡，以及清新細膩的有機蛋牛油汁海鱸魚。鍾情中式風味的朋友，還有紅豆葛根豬腳湯、中式醋炆豬手等湯品菜式；麵檔更有香港地道風味的牛肉沙爹即食麵及午餐肉蛋麵，充滿驚喜！最後別忘了品嚐甜品區，包括榛子巧克力撻、蘋果酥盒、雲呢拿蘋果慕絲、草莓乳酪慕絲等，甜品控看到心心眼，為這場豐盛的跨國味覺之旅劃上完美句號。
【買一送一】自助午餐（用餐時段：12:00-14:30）
優惠價：$490起/2位（
原價：$898起/2位）
【買一送一】自助晚餐（用餐時段：18:30-22:00）
優惠價：$790起/2位（
原價：$1,448起/2位）
馬哥孛羅香港酒店 馬哥孛羅咖啡廳
地址：九龍尖沙咀海港城廣東道 3 號馬哥孛羅香港酒店 1 樓 (地圖)
