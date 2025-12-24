Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

自助餐買一送一優惠｜WM酒店燕窩鮑魚盛宴自助餐 人均$317起食蒜蓉牛油焗鮮鮑魚、鮑汁炆魚肚花膠雞鍋、燕窩杏仁朱古力果撻

位於西貢的WM酒店咖啡廳，遠離人煙，也遠離煩囂，開揚的環境加上時尚裝修設計，氣氛十分Chill，感覺像去了一趟小旅行！不少人會選擇WM酒店自助餐，皆因食物高質、款式又多，由即開生蠔、波士頓龍蝦，至即燒牛肉等都有！WM酒店即日起在KKday推出快閃買一送一優惠，人均$317起就食到，最適合一家大細去歎下！

珍饈燕會自助晚餐買1送1！

一眾海鮮控一定會喜歡WM酒店的自助晚餐，冰鎮海鮮區有源源不絕的新鮮凍海鮮，包括啖啖肉、入口多汁的即開生蠔、冰鎮海鮮及刺身等，款款鮮甜，盡享海鮮天然原味，回本零難度！當然亦有自助沙律吧、精選手握壽司等也十分受歡迎。值得一提，1月2日起WM酒店自助晚餐換上全新主題「珍饈燕會自助晚餐」有任食燕窩三文魚青檸慕斯配芝士條、香煎鳳尾蝦伴燕窩芒果汁及涼拌鮑魚佐柚子醬，而且更送上每位一客的蒜蓉牛油焗鮮鮑魚、鮑汁炆魚肚花膠雞鍋香濃滋補、手打鮮龍蝦汁帶子鮑魚闊條麵；甜品則以燕窩為主題，燕窩杏仁朱古力果撻、燕窩柑橘朱古力蛋糕、燕窩開心果白朱古力脆脆蛋糕及黑白芝麻蛋糕，養顏又滋補！

【買一送一】 自助晚餐（用餐時段：18:30 – 21:30）

優惠價：$377起/位｜ 原價：$801起/位

蒜蓉牛油焗鮮鮑魚

WM酒店燕窩鮑魚盛宴自助餐

週末自助早午餐同樣有買1送1優惠！

除了Dinner Buffet有優惠外，週末自助早午餐一樣有買1送1！外層香脆內層鬆化的肉類美食，也有款式多樣的冰鎮海鮮，更有多款精緻菜式供應，風味鹹鮮、口感層次豐富的煙三文魚法式鬆餅；清新的牛油果蟹肉法式多士；味道香濃的北海道帶子海膽墨汁意粉；龍蝦班尼迪及西班牙乳豬飯等值得一試！折後人均$317起食足三小時，食完去西貢行下，一個周末小旅行非常完美！

【買一送一】週末自助早午餐（用餐時段：公眾假期 12:00 – 15:00）

優惠價：$317起/位｜ 原價：$581/位

WM酒店

用餐環境

WM酒店咖啡廳

地址：西貢惠民路 28 號 （地圖）

