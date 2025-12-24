宏福苑五級火｜情緒支援熱線
自助餐買一送一優惠｜WM酒店燕窩鮑魚盛宴自助餐 人均$317起食蒜蓉牛油焗鮮鮑魚、鮑汁炆魚肚花膠雞鍋、燕窩杏仁朱古力果撻
西貢WM酒店自助餐推出快閃買1送1優惠，人均$317起食到即開生蠔、波士頓龍蝦、即燒牛肉等多款菜式，即睇內文：
位於西貢的WM酒店咖啡廳，遠離人煙，也遠離煩囂，開揚的環境加上時尚裝修設計，氣氛十分Chill，感覺像去了一趟小旅行！不少人會選擇WM酒店自助餐，皆因食物高質、款式又多，由即開生蠔、波士頓龍蝦，至即燒牛肉等都有！WM酒店即日起在KKday推出快閃買一送一優惠，人均$317起就食到，最適合一家大細去歎下！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
珍饈燕會自助晚餐買1送1！
一眾海鮮控一定會喜歡WM酒店的自助晚餐，冰鎮海鮮區有源源不絕的新鮮凍海鮮，包括啖啖肉、入口多汁的即開生蠔、冰鎮海鮮及刺身等，款款鮮甜，盡享海鮮天然原味，回本零難度！當然亦有自助沙律吧、精選手握壽司等也十分受歡迎。值得一提，1月2日起WM酒店自助晚餐換上全新主題「珍饈燕會自助晚餐」有任食燕窩三文魚青檸慕斯配芝士條、香煎鳳尾蝦伴燕窩芒果汁及涼拌鮑魚佐柚子醬，而且更送上每位一客的蒜蓉牛油焗鮮鮑魚、鮑汁炆魚肚花膠雞鍋香濃滋補、手打鮮龍蝦汁帶子鮑魚闊條麵；甜品則以燕窩為主題，燕窩杏仁朱古力果撻、燕窩柑橘朱古力蛋糕、燕窩開心果白朱古力脆脆蛋糕及黑白芝麻蛋糕，養顏又滋補！
【買一送一】 自助晚餐（用餐時段：18:30 – 21:30）
優惠價：$377起/位｜
原價：$801起/位
週末自助早午餐同樣有買1送1優惠！
除了Dinner Buffet有優惠外，週末自助早午餐一樣有買1送1！外層香脆內層鬆化的肉類美食，也有款式多樣的冰鎮海鮮，更有多款精緻菜式供應，風味鹹鮮、口感層次豐富的煙三文魚法式鬆餅；清新的牛油果蟹肉法式多士；味道香濃的北海道帶子海膽墨汁意粉；龍蝦班尼迪及西班牙乳豬飯等值得一試！折後人均$317起食足三小時，食完去西貢行下，一個周末小旅行非常完美！
【買一送一】週末自助早午餐（用餐時段：公眾假期 12:00 – 15:00）
優惠價：$317起/位｜
原價：$581/位
WM酒店咖啡廳
地址：西貢惠民路 28 號 （地圖）
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
《我和春天有個約會》4大女主角將激罕合體 網民極期待：天哪 我的童年
《我和春天有個約會》為經典作品之一，備有舞台劇、劇集及電影。亞視劇集《我和春天有個約會》就是改編自1992年同名舞台劇劇本，為當年亞視收視最好嘅劇集之一。《我和春天有個約會》由鄧萃雯、萬綺雯、商天娥及蔡曉儀領銜主演。劇情背景發生喺上世紀70年代，講述4個歌女悲喜交織嘅舞台人生。近日，東方衛視宣布跨年晚會將邀請到《我和春天有個約會》4位女主角萬綺雯、鄧萃雯、商天娥、蔡曉儀相聚跨年晚會，唔少網民都表示非常期待，紛紛留言：「天哪，我的童年」、「這絕對是7080後的回憶」、「啊啊啊我小時候追幾遍的劇」、「哇！到時候看個回放」、「要哇塞一下了」、「童年回憶」、「以前的港劇是真好看」等等。又有唔少網民大讚萬綺雯保養得宜：「萬倚雯吃了多少防腐劑啊」、「萬綺雯怎麼還是這麼漂亮」、「雯雯真的好年輕」、「萬綺雯沒怎麼變」、「萬綺雯不是吧，還這麼年輕漂亮？」、「萬二蚊（萬綺雯）贏很大」等等；亦有網民指東方衛視十分厲害，估唔到可以請到蔡曉儀。Yahoo 娛樂圈 ・ 43 分鐘前
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片
2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
食客發帖指去大鴻輝食飯要帶滅火筒 網民：唔去最安全
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，分享自己到荃灣大鴻輝中心用餐時的一個「保命習慣」，直言：「每次去大鴻輝食飯，我都會帶住支滅火筒喺身，我覺得大家都應該要咁做」。帖文一出隨即引起網民熱烈討論，不少網民半認真半搞笑回應，反映出大家對大鴻輝安全問題的高度關注與憂慮。Yahoo Food ・ 3 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限24/12）
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian 旅行系列！另外，而家購買萬寧自家品牌/Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌/Mannings Guardian 自家品牌/注目品牌產品更可專享9折優惠(不包括會員價)，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 1 小時前
碧咸一家被大仔布魯克林封鎖原因曝光 因為一隻雞
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）家變風波不斷，大仔布魯克林（Brooklyn）完全投靠美國豪門女星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）一方，被爆於社交網站封鎖父親、母親Victoria、二細佬羅密歐（Romeo）、三細佬告斯（東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
43歲玄彬男神顏值不再？為角色犧牲增肥14kg變「油膩大叔」，讓歲月痕跡漸變中年男人魅力
43歲玄彬男神顏值下降引熱議！即使是男神也未必能對抗殘酷的歲月，但歲月痕跡也許是中年男性的魅力來源，只是戰線不再局限於顏值上了！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
38歲前華姐朱璇激罕現身宋熙年YouTube 兩孩之母零走樣女人味爆棚
朱璇於2018年與內地富二代Vincent結婚，先後誕下兩名兒子，自此專心照顧家庭，淡出娛樂圈，甚至極少公開露面。日前，朱璇激罕現身好友陳智燊與宋熙年YouTube頻道，38歲朱璇即使已是兩孩之母，其身材保養依舊出色，完全冇走樣，皮膚光滑，女人味爆棚，讓人驚嘆歲月對佢嘅眷顧。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感
《新聞女王》續作《新聞女王2》一開播，佘詩曼又把全網驚呆！已經50歲的她，臉不僅細緻透亮，線條緊緻度根本跟30歲沒兩樣，完全是行走的凍齡範本。到底她怎麼做到歲月不敢動她？原來她的日常瘦身飲食與作息超自女人我最大 ・ 21 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」 網嘆：好爸爸好丈夫
天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。姊妹淘 ・ 18 小時前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
【Aeon】周三新鮮日（只限24/12）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有金莎(4粒裝) $15、金澤兼六芒果布丁禮盒 $35、麥提莎朱古力分享桶裝 $78！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 2 小時前
意甲 ｜拿玻里捧盃 海倫六字回應離開曼聯決定
拿玻里以2比0擊敗博洛尼亞，成功在意大利超級盃封王，在決賽踢足90分鐘的海倫上載自己捧盃的笑容照片，並用六個字總結他離開曼聯的決定。Yahoo 體育 ・ 9 小時前
賽西湖千呎銀主盤五折推拍 原業主已離世 曾承造10年逆按揭
拍賣場再現低價銀主盤，北角老牌豪宅賽西湖大廈一伙逾千呎單位，早年曾發生墮樓事故，將於下周五（1月2日）推出拍賣，開價980萬元，較市價折讓近五成。該單位原業主曾承造安老按揭（逆按揭），離世後單位遭銀主收回拍賣。28Hse.com ・ 20 小時前
黃日華關寶慧戀情有進展？任達華爆料：我諗都快㗎嘞
現年64歲嘅黃日華，自從太太2020年因病離世後，近年甚少公開露面，而佢嘅感情狀況亦被外界關心。近年黃日華與59歲關寶慧傳緋聞，二人一直未有承認，不過喺前晚播出嘅TVB娛樂訪談節目《一周星星》，嘉賓任達華喺接受訪問時竟然大爆料，笑住衝口而出話：「我諗都快㗎嘞！」Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
海兒為保「天籟式高音」 自爆「世紀牙患」：我箍過三次牙！
女高音歌唱女神海兒（Hedy）近日成為牙膏品牌代言人！這次廣告選角甚有要求，指明並非要普通歌手藝人，而是要找一把「雲南香格里拉高原女聲」！綜觀樂壇，女高音歌唱家Hedy成功跑出，認真「高」人一等！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵 網民狂呼：驚為天人！
【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
五索鍾睿心豪宅曝光 仔女睡房有半山靚景 同馬清鏗睡房保密「好多嘢唔出得鏡」
坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，今年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。本來同林作、裕美一齊拍片嘅五索，近期似乎同2位拍檔分道揚鑣，五索亦都自己經營youtube頻道。尋晚（22日）五索首條自家製vlog上架，內容係大家都鍾意睇嘅room tour！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【7-11】罐頭豬LuLu、布丁狗、JOGUMAN精品預購（即日起至06/01）
今期7仔預購推出罐頭豬LuLu、布丁狗，仲有韓國人氣角色JOGUMAN等精品！罐頭豬LuLu精品由家庭遊戲、毛絨公仔、暖手抱枕到家居小物應有盡有，部分人氣商品更低至半價發售！YAHOO著數 ・ 1 小時前
日本發出最強烈干預警告：日元走勢已偏離基本面
日本財務大臣片山皋月 (Satsuki Katayama) 周二 (23 日) 表示，日本在應對日元過度波動方面擁有充分裁量空間，對政府是否準備進場干預匯市發出迄今最強烈警告，顯示東京當局已做好準備，必要時將出手遏止日元急貶。鉅亨網 ・ 23 小時前