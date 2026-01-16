Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

自助餐買一送一+第三位$10！港青酒店自助餐人均$1XX起 任食波士頓龍蝦/人參雞湯/焦糖燉蛋

1月16日中午12時在KKday必搶！港青酒店YMCA的再臨閣餐廳重磅推出「日韓風味」自助晚餐，買一送一再加碼第三位僅需$10，人均低至$324即可暢享超過20款日韓特色美饌，任食波士頓龍蝦、鱈場蟹腳等9大海鮮，搭配壽司刺身、即煎和牛、韓式五花腩、燉人參雞湯及Häagen-Dazs雪糕等精選菜式；亦有自助午餐同步登場，從冷熱盤、壽司刺身到季節性菜式應有盡有，長者買一送一人均低至$197，兩大超值優惠12時準時開搶，萬勿錯過！

>>立即查看尖沙咀港青酒店YMCA自助餐優惠<<

再臨閣20多款美饌、9大海鮮任食 人均$324起

尖沙咀港青酒店再臨閣全新推出「日韓風味」主題自助晚餐，1月至4月每日18:15-21:30 準時供應，買一送一優惠之外，額外加第3位僅需$10，人均低至$324，就能暢享超過20款日韓特色美饌，性價比十足！其中最受矚目的便是任食冰鎮9大海鮮：波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、麵包蟹、龍蝦仔、龍蝦鉗、黑青口、青口、熟蝦、熟蜆齊集，新鮮肥美不限量供應，讓海鮮控盡情大快朵頤。冷盤區精選明太子磨菇玉子燒等日韓經典小食，搭配紫菜秋葵豆腐沙律、中華海蜇沙律、日式棒棒雞沙律等清新前菜，加上泡菜、銀魚仔等的六道韓式前菜，開胃體驗更精彩！熱盤區重點推介鮮味濃郁的味噌燒比目魚、香氣撲鼻的日式串燒，香口的韓式炸雞、辣炒八爪魚、炆牛肋肉等，配日式雞肉炊飯、金平牛蒡等主食，滿足不同口味；更有養生燉人參雞湯與韓式牛骨湯，湯底醇厚！

餐廳有多個即點即制攤檔，即煎虎蝦與即煎和牛現點現做，鎖住食材原汁原味，肉質鮮嫩多汁；韓式燒五花腩搭配芝麻葉包裹食用，脂香與清香還原了地道韓式烤肉風味。刺身與壽司區同樣不容錯過，壽司刺身精選三文魚、八爪魚、希靈魚、赤貝等新鮮魚生，也有磯煮鮑魚與韓式壽司飯卷等，日韓風味滿分。甜品區更是重點推介升級，除了自家製鯛魚燒外脆內軟、水信玄餅晶瑩剔透，還有十勝紅豆綠茶布甸、韓式甜米露、迷你大福等日韓經典甜點，更重磅加入Häagen-Dazs雪糕，多種口味任君選擇，搭配栗子提拉米蘇、韓式草莓蛋糕等。從海鮮到烤肉、從刺身到甜點，一次過品嚐，是哈日和韓粉的最佳覓食點！

港青酒店全新日韓風味自助晚餐

【買一送一+第3位 $10】「日韓風味」自助晚餐（用餐時段：18:15-21:30）

優惠價：$972起/3位，人均$324｜ 原價：$738+10%/位

即購買一位成人送一位成人，加 $10多一位成人 / 長者 / 小童

已包括原價之加一服務費

炸雞

燉人參雞湯

炒年糕

串燒

自助午餐冷熱盤+壽司刺身 長者買一送一

再臨閣的自助午餐一樣誠意滿滿，從冷熱盤、壽司刺身到季節性菜式應有盡有，更有驚喜長者快閃優惠，人均低至$197起！冷盤區精選煙三文魚、雜凍肉、芝士拼盆等經典菜式，搭配沙律吧多款配料任君挑選；凍海鮮區熟蝦、小龍蝦、翡翠螺等鮮味齊集，新鮮彈牙。壽司刺身區直擊味蕾，壽司、三文魚、希靈魚、赤貝等應有盡有，假日更追加磯煮鮑魚與季節性限定菜式，風味再升級。

熱盤區薈萃中西精華，點心、蒸魚鮮味十足，巴東牛肉香辣濃郁，豬腳薑暖身養生，即燒即切豬頸肉、滷水拼盆、煎餃子等應有盡有，假日再加碼蒸比目魚、燴羊肉與季節性特色菜式，選擇更豐富。甜點區驚喜不斷，設有即點即制攤檔，雞蛋仔、窩夫即場製作，外脆內軟，假日更可嘗到薄餅；蛋撻、葡撻香氣撲鼻，蛋香四溢。另外更有朱古力草莓、棉花糖、牛油蛋糕、豆腐花、三層朱古力餅、提拉米蘇、迷你鮮果吉士撻、焦糖燉蛋、烏龍茶果凍、麵包布甸、雪糕等甜品！假日獨家供應自家製曲奇餅、藍莓奶凍、木糠布甸等，嚐甜一族絕不能錯過！

任食海鮮

【長者買一送一】自助午餐

優惠價：$394起/2位｜ 原價：$328+10%起/位

用餐時段：星期一至五（公眾假期除外）12:00至14:30、星期六至日及公眾假期 12:00至14:45

必需同時購買最少一位成人陪同

環境

用餐環境

港青酒店 再臨閣

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號再臨閣 (地圖)

