渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
自助餐買一送一+第三位$10！港青酒店自助餐人均$1XX起 任食波士頓龍蝦/人參雞湯/焦糖燉蛋
位於尖沙咀的港青酒店推出全新全新日韓風味自助晚餐買一送一優惠！即看內文：
1月16日中午12時在KKday必搶！港青酒店YMCA的再臨閣餐廳重磅推出「日韓風味」自助晚餐，買一送一再加碼第三位僅需$10，人均低至$324即可暢享超過20款日韓特色美饌，任食波士頓龍蝦、鱈場蟹腳等9大海鮮，搭配壽司刺身、即煎和牛、韓式五花腩、燉人參雞湯及Häagen-Dazs雪糕等精選菜式；亦有自助午餐同步登場，從冷熱盤、壽司刺身到季節性菜式應有盡有，長者買一送一人均低至$197，兩大超值優惠12時準時開搶，萬勿錯過！
👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
再臨閣20多款美饌、9大海鮮任食 人均$324起
尖沙咀港青酒店再臨閣全新推出「日韓風味」主題自助晚餐，1月至4月每日18:15-21:30 準時供應，買一送一優惠之外，額外加第3位僅需$10，人均低至$324，就能暢享超過20款日韓特色美饌，性價比十足！其中最受矚目的便是任食冰鎮9大海鮮：波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、麵包蟹、龍蝦仔、龍蝦鉗、黑青口、青口、熟蝦、熟蜆齊集，新鮮肥美不限量供應，讓海鮮控盡情大快朵頤。冷盤區精選明太子磨菇玉子燒等日韓經典小食，搭配紫菜秋葵豆腐沙律、中華海蜇沙律、日式棒棒雞沙律等清新前菜，加上泡菜、銀魚仔等的六道韓式前菜，開胃體驗更精彩！熱盤區重點推介鮮味濃郁的味噌燒比目魚、香氣撲鼻的日式串燒，香口的韓式炸雞、辣炒八爪魚、炆牛肋肉等，配日式雞肉炊飯、金平牛蒡等主食，滿足不同口味；更有養生燉人參雞湯與韓式牛骨湯，湯底醇厚！
餐廳有多個即點即制攤檔，即煎虎蝦與即煎和牛現點現做，鎖住食材原汁原味，肉質鮮嫩多汁；韓式燒五花腩搭配芝麻葉包裹食用，脂香與清香還原了地道韓式烤肉風味。刺身與壽司區同樣不容錯過，壽司刺身精選三文魚、八爪魚、希靈魚、赤貝等新鮮魚生，也有磯煮鮑魚與韓式壽司飯卷等，日韓風味滿分。甜品區更是重點推介升級，除了自家製鯛魚燒外脆內軟、水信玄餅晶瑩剔透，還有十勝紅豆綠茶布甸、韓式甜米露、迷你大福等日韓經典甜點，更重磅加入Häagen-Dazs雪糕，多種口味任君選擇，搭配栗子提拉米蘇、韓式草莓蛋糕等。從海鮮到烤肉、從刺身到甜點，一次過品嚐，是哈日和韓粉的最佳覓食點！
【買一送一+第3位 $10】「日韓風味」自助晚餐（用餐時段：18:15-21:30）
優惠價：$972起/3位，人均$324｜
原價：$738+10%/位
即購買一位成人送一位成人，加 $10多一位成人 / 長者 / 小童
已包括原價之加一服務費
自助午餐冷熱盤+壽司刺身 長者買一送一
再臨閣的自助午餐一樣誠意滿滿，從冷熱盤、壽司刺身到季節性菜式應有盡有，更有驚喜長者快閃優惠，人均低至$197起！冷盤區精選煙三文魚、雜凍肉、芝士拼盆等經典菜式，搭配沙律吧多款配料任君挑選；凍海鮮區熟蝦、小龍蝦、翡翠螺等鮮味齊集，新鮮彈牙。壽司刺身區直擊味蕾，壽司、三文魚、希靈魚、赤貝等應有盡有，假日更追加磯煮鮑魚與季節性限定菜式，風味再升級。
熱盤區薈萃中西精華，點心、蒸魚鮮味十足，巴東牛肉香辣濃郁，豬腳薑暖身養生，即燒即切豬頸肉、滷水拼盆、煎餃子等應有盡有，假日再加碼蒸比目魚、燴羊肉與季節性特色菜式，選擇更豐富。甜點區驚喜不斷，設有即點即制攤檔，雞蛋仔、窩夫即場製作，外脆內軟，假日更可嘗到薄餅；蛋撻、葡撻香氣撲鼻，蛋香四溢。另外更有朱古力草莓、棉花糖、牛油蛋糕、豆腐花、三層朱古力餅、提拉米蘇、迷你鮮果吉士撻、焦糖燉蛋、烏龍茶果凍、麵包布甸、雪糕等甜品！假日獨家供應自家製曲奇餅、藍莓奶凍、木糠布甸等，嚐甜一族絕不能錯過！
【長者買一送一】自助午餐
優惠價：$394起/2位｜
原價：$328+10%起/位
用餐時段：星期一至五（公眾假期除外）12:00至14:30、星期六至日及公眾假期 12:00至14:45
必需同時購買最少一位成人陪同
港青酒店 再臨閣
地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號再臨閣 (地圖)
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
長者自助餐優惠2026〡13間酒店自助餐優惠推介！長者優惠比買一送一價錢平／人均最平$167起／任食生蠔、龍蝦
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池
放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）
下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
五索自爆性慾下降 再爆馬生性癖「可以搞成晚」 為此嗌交困擾︰第二日完全起唔到身
坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，去年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己同馬生交往十年，而家住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
鄭伊健蒙嘉慧拍拖去平民麵店 微小舉動盡顯恩愛 婉拒與粉絲合照仍被讚親民
58歲藝人鄭伊健近年在演藝圈近似「半退休」狀態，除了偶爾開演唱會外，甚少參與影視演出，但他於90年代主演《古惑仔》系列電影中飾演的黑道大哥「陳浩南」，至今仍經常被觀眾提起，視為他藝員生涯的代表作。鄭伊健與現年52歲的蒙嘉慧（YoYo）)與2013年結婚，至今仍恩愛如初，而近日有網民目擊這對夫婦拍拖光顧平民麵店，鄭伊健一個自然舉動，更被形容是寵妻鐵證。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
【惠康】買4支高露潔牙膏送$455禮品
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支高露潔精選全效專業牙膏，即送總值$455豐富禮品；買1罐家樂牌雞粉珍寶裝，即送總值$40禮品；買維他奶常溫豆奶類飲品滿$70，即送總值$40豐富禮品；買李錦記舊裝蠔油優惠裝，即送總值$43豐富禮品；買全線佳能產品滿$98，即送總值$74豐富禮品！YAHOO著數 ・ 1 小時前
方力申全家入住月子中心 愛女Isla萌樣激似爸爸
「小方」方力申自從榮升為爸爸後，其社交平台幾乎都變成了女兒Isla的相集，為大家展示愛女的萌樣。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
網民教路唐記包點買「金湯」湯飯做湯底打邊爐 大讚：愈滾愈濃味
香港人對打邊爐的熱情四季如一，每逢提到打邊爐該配搭哪款湯底，網民都會各有各答案，由以往傳統的豬骨湯、沙嗲湯、芫茜皮蛋湯，到近年人氣的麻辣湯、藥膳湯、花膠雞湯，每一款都各有支持者。近日就有網民發揮創意，推介以連鎖品牌「唐記包點」的湯飯自製懶人湯底，引起一眾網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 2 小時前
全國都在找的內鬼 竟是委內瑞拉總統的「守夜人」
「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」 據英國《BBC》報導，這是馬杜羅夫婦被美軍強行控制後，委內瑞拉臨時政府內部流傳的一句話。鉅亨網 ・ 1 天前
江旻憓立會首發言 梁熙讚脫胎換骨：點可能係傻妹｜Ray Online
江旻憓立會首發言 梁熙讚脫胎換骨：點可能係傻妹｜Ray Onlineam730 ・ 23 小時前
100萬里亞爾僅兌1美元 伊朗權貴「棄船」急轉走百億資金 美國矢言追查
伊朗里亞爾「價值清零」，匯價跌至100萬兌1美元，外媒披露伊朗權貴短短48小時內急轉走約15億美元至海外，美國財政部表明正追蹤金流。Yahoo財經 ・ 56 分鐘前
攻港失敗｜內地餐飲攻港水土不服 將軍澳店被法拍 西塔老太太全綫結業
內地連鎖烤肉店「西塔老太太」於2023年進軍香港市場，但近日被揭將軍澳及尖沙咀門店已相繼關閉，意味在本港全線結業，反映近年內地食肆「攻港潮」之下，經營遠較想像艱難。網民稱，服務體驗未能對應價格定位，倒閉屬「意料之內」。BossMind ・ 17 小時前
尖沙咀21歲女帶新相識3洋漢酒店房間暢飲 醉醒失值逾百萬元手錶
【on.cc東網專訊】尖沙咀發生偷竊案。今日(15日)早上10時55分，梳士巴利道一五星級酒店職員報案，指一名女房客報稱，被人盜去一隻價值約116萬元的手錶。人員接報到場調查，翻查閉路電視片段，確定3名懷疑涉案男子，今晨約7時離開事主房間，案件列偷竊處理，並追緝on.cc 東網 ・ 22 小時前
【萬寧】一日限定全場88折
今日（1月16日）到萬寧指定分店購物滿 $188，即享全單 88 折，官網都有同步優惠（優惠碼「26JANHH」）。快啲趁今日入手日常必備、保健品同新年精選！而家入手任何護膚產品滿$150，更即送$50萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 1 小時前
沖繩滑翔傘墜海的駭人真相：23歲遊客背後的致命祕密？
沖繩的夢幻海景竟然變成災難片場！根據《NHK》2025年9月3日報導，9月3日下午1點26分，南城市安座真Sunsun海灘東側80公尺處，一架雙人座滑翔傘突然墜海，23歲中國女遊客心肺停止，46歲男教練送醫不治！Japhub日本集合 ・ 18 小時前
林憶蓮女兒1,700萬沽紅山半島2房 持貨約7年勁蝕568萬
樓市回暖，有名人趁勢沽貨，惟高位入市物業仍需蝕讓離場。據報道，歌壇天后林憶蓮女兒與前夫「華語流行音樂教父」李宗盛所生的女兒李喜兒，日前以1,700萬元沽出大潭紅山半島一個2房單位，持貨約7年，轉手勁蝕568萬元或25%。28Hse.com ・ 19 小時前
康子妮與林曉峰離婚回復單身5年後終遇新歡 情侶裝食茶餐廳勁貼地
康子妮（現名：康滎舫）與林曉峰育有兩名兒子林寶和林熙，於2020年被傳已結束18年婚姻關係，康子妮當年喺社交平台開Live期間坦承已離婚。回復單身後，康子妮投身保險界，業績彪炳，短短一個月就成為Top Sales，3個月後拿下百萬圓桌。除咗保險員身份，更被容祖兒、鄭伊健、黃凱芹等歌手邀請擔任演唱會和音及樂手，飛到唔同地方開騷。康子妮又傳出與年薪過千萬、保險公司上司兼大學同學陳逸汮（Garry）相戀之消息，但佢就否認戀情，表示僅當對方係自己老闆。日前，康子妮被媒體影到與一名男子以情侶裝去食茶餐廳，雖然未有承認，但有知情人士透露康子妮希望愛得低調。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
沒節食不爆汗也能瘦！日本網友實測每天3分鐘「做1運動」，一年無痛減重10公斤！
對許多人來說，減肥往往意味著嚴格節食、痛苦運動，甚至必須長期忍耐飢餓與疲勞，因此常常半途而廢。不過日本有一位35歲的作家 Micunosin 分享自己的減肥經驗，他沒有刻意挨餓，也沒有進行高強度訓練，女人我最大 ・ 1 天前
烏克蘭兵力告急 新防長：烏軍20萬人擅離職守
（法新社基輔14日電） 烏克蘭前數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）接任國防部長，他的辦公桌上堆滿了亟待解決的危機，其中兵力短缺問題尤其受到關注。面對這些人力短缺的困境，費多羅夫提議烏克蘭應加倍投入自身強項，也就是非常規作戰與無人機。法新社 ・ 19 小時前
《愛回家》呂慧儀以新身份回母校科大 學霸身份曝光
呂慧儀於2006年參選港姐奪得季軍後入行，及後憑《愛．回家之開心速遞》飾演「熊若水」一角深入民心。縱然拍攝劇集時間長，呂慧儀早前亦藉空閒時間修畢牛津大學賽德商學院（Saïd Business School, University of Oxford）Executive Leadership 課程，不論於家裡、高鐵、公司，還是等接放學都會默默打開功課及做筆記，最後絕大多數課程嘅成績都喺80分（百分制）以上。日前，呂慧儀到母校香港科技大學出席校友頒獎禮，表示冇諗過過畢業後仲有機會返嚟，於社交平台寫道：「當年讀書時，從未想過畢業後仲會返嚟。今日返到母校，聽著每位得獎校友的分享，獲益良多。衷心恭喜每一位得獎者，你哋的故事令人感動又敬佩，也令人期待未來的自己。的確，母校提供了土壤讓我們成長，而我們，也可以選擇敢試、敢創新，努力發光發亮。✨」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
8大「快樂食物」推薦：朱古力、燕麥都上榜，最後一樣絕對猜不到！輕鬆以美食喚醒幸福感
成年人總懷念兒時無憂無慮的快樂，生活上的壓力總是讓人喘不過氣，似乎成年後就很難再感到快樂。但你有沒有想過，快樂其實不必費心尋找，也許吃一口食物就可以大幅提升你的心情與幸福感。有科學證明某些食物不僅能滿足味蕾，還隱藏著神奇的「快樂基因」，以下即看看8大「快樂食物」！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
諾貝爾獎經濟學家：特朗普有一招能真正幫到美國家庭
據《商業內幕》周四（15 日）報導，儘管美國總統川普提出多項降低生活成本的方案，但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）認為，有一項措施比川普目前提出的任何方案都更有效：恢復歐巴馬時代的消費者監管機構。鉅亨網 ・ 8 小時前
據報「猴子軍團」以虛假人頭戶口認購港IPO
據內地財經自媒體報道，通過持有新西蘭或越南等地牌照的券商以較寬鬆審批程序開設虛假人頭戶口的「猴子軍團」，正活躍參與香港IPO市場，估計相關證券戶口數量已增至約20萬。而據《星島日報》引述業界人士指，的確聽聞過有不法之徒會利用灰色地帶開設賬戶。AASTOCKS ・ 1 小時前