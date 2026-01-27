Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

自助餐買一送二！諾富特東薈城酒店自助餐人均低至$249 暢享香草香脆烤鱈魚/香脆椒鹽鮮蝦（附新年及情人節自助餐68折）

香港諾富特東薈城酒店Essence自助餐限時快閃優惠重磅開搶！全新「蝦與鱈魚料理」自助餐推出買一送二、買一送一超驚喜優惠，人均低至$249，即可暢享香草香脆烤鱈魚、味噌醃製黑鱈魚、海蜆鱈魚濃湯配麵包碗、香脆椒鹽鮮蝦等精緻主題美饌；同步登場有2026新春農曆新年節慶自助餐，早鳥震撼價低至$210，歎多款意頭菜，如鴻運醬燒大圓蹄、椒鹽香蒜金錩魚、大澳海味佛跳牆等多款應節菜式！

按此查看諾富特東薈城酒店自助餐優惠

鮮蝦及鱈魚主題 歎香草香脆烤鱈魚/味噌醃製黑鱈魚

諾富特東薈城酒店廚師團隊2月至3月期間，打造了一場以鮮蝦及鱈魚為主題的限定美食盛宴，精選多款特色菜式，每一道皆藏巧思，令人驚訝食材變化之大充滿新鮮感！先來一道香草香脆烤鱈魚，選用新鮮鱈魚塊以香草醃製，烤後外皮金脆焦香，內裡肉質鮮嫩多汁，餘韻綿長；然後就有味噌醃製黑鱈魚，挑選高品質黑鱈魚搭配味噌慢醃，濃郁的亞洲風味層次豐富，佐以特製醬汁，鹹香平衡恰到好處；海蜆鱈魚濃湯配麵包碗，以鮮甜海蜆熬製濃郁湯底，融入鱈魚的鮮美精華，盛於新鮮出爐的麵包碗中，暖湯配酥軟麵包，暖心又美味；香脆椒鹽鮮蝦，精選鮮蝦輕炸至金黃酥脆，撒上師傅特調椒鹽，香辣惹味，是開胃佐酒的絕佳之選；芒果鮮蝦沙拉配牛油果醬，將彈牙鮮蝦與清甜芒果相融，搭配濃滑牛油果醬，口感清新解膩。多款精緻美味的限定料理，融入國際自助餐的豐盛體驗，更有買一送一優惠，再額外贈送無限暢飲啤酒汽水，人均也只是$249起！

蝦與鱈魚料理

【買一送一】Essence午市自助餐

星期一至五：$498/2位｜ 原價：$528/位

買一位成人送一位成人

額外贈送無限暢飲啤酒汽水

【買一送一】Essence晚市自助餐

星期六至日：$880/2位｜ 原價：$1,595/2位

買一位成人送一位成人

額外贈送無限暢飲啤酒汽水

【買一送二】Essence晚市自助餐

星期六至日：$988/3位｜ 原價：$1,936/3位

買一位送一位，再送一位成人或一位3-11歲小童

額外贈送無限暢飲啤酒汽水

海蜆鱈魚濃湯配麵包碗

農曆新年意頭菜 任食鴻運醬燒大圓蹄/火曈津白燉土雞

喜迎2026新春，酒店廚師團隊也嚴選上乘食材，匠心炮製多款蘊含如意吉祥美意的賀年應節意頭菜，開啟好年景！2月13日至22日期間，限時推出農曆新年節慶自助餐，設計了多款滿載好意頭的招牌菜式，包括誠意滿滿的鴻運醬燒大圓蹄、火曈津白燉土雞、椒鹽香蒜金錩魚，也有矜貴滋補的明火雞粥燉花膠、松茸菌瑤柱花膠燉土雞、大澳海味佛跳牆，更包括醬油條明蝦條、紅燒石斑粿粉、青藤椒牛腮飯、翡翠稻草西施牛、無錫醬子排、蟲草川耳與椒麻腐竹、醬燒桂筍獅子頭等，寄寓新春行好運、年年有餘的美好願景，由自助午餐到自助晚餐，各式珍饈輪番登場，現更有早鳥低至68折優惠，成人僅需$351，而且農曆新年節慶及情人節均適用，更額外贈送啤酒汽水無限暢飲，是舌尖上的滿滿福氣！

農曆新年及情人節自助餐

【68折】農曆新年節慶及情人節自助午餐

優惠：成人$351/位，兒童$210/位，長者$210/位｜ 原價：成人$515/位，兒童$308/位，長者$308/位

額外贈送無限暢飲啤酒汽水

兒童是指3至11歲，長者是指60歲或以上

【68折】新年節慶及情人節自助晚餐

優惠：成人$629/位，兒童$345/位，長者$345/位｜ 原價：成人$922/位，兒童$506/位，長者$506/位

額外贈送無限暢飲啤酒汽水

兒童是指3至11歲，長者是指60歲或以上

鴻運醬燒大圓蹄

大澳海味佛跳牆

農曆新年及情人節自助餐

香港諾富特東薈城酒店

地址：東涌文東路51號（地圖）

