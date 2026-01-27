錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
自助餐買一送二！諾富特東薈城酒店自助餐人均低至$249 暢享香草香脆烤鱈魚/香脆椒鹽鮮蝦（附新年及情人節自助餐68折）
香港諾富特東薈城酒店自助餐人均低至$249，歎鮮蝦鱈魚主題限定盛宴，農曆新年及情人節自助餐更有68折！詳情即睇：
香港諾富特東薈城酒店Essence自助餐限時快閃優惠重磅開搶！全新「蝦與鱈魚料理」自助餐推出買一送二、買一送一超驚喜優惠，人均低至$249，即可暢享香草香脆烤鱈魚、味噌醃製黑鱈魚、海蜆鱈魚濃湯配麵包碗、香脆椒鹽鮮蝦等精緻主題美饌；同步登場有2026新春農曆新年節慶自助餐，早鳥震撼價低至$210，歎多款意頭菜，如鴻運醬燒大圓蹄、椒鹽香蒜金錩魚、大澳海味佛跳牆等多款應節菜式！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
鮮蝦及鱈魚主題 歎香草香脆烤鱈魚/味噌醃製黑鱈魚
諾富特東薈城酒店廚師團隊2月至3月期間，打造了一場以鮮蝦及鱈魚為主題的限定美食盛宴，精選多款特色菜式，每一道皆藏巧思，令人驚訝食材變化之大充滿新鮮感！先來一道香草香脆烤鱈魚，選用新鮮鱈魚塊以香草醃製，烤後外皮金脆焦香，內裡肉質鮮嫩多汁，餘韻綿長；然後就有味噌醃製黑鱈魚，挑選高品質黑鱈魚搭配味噌慢醃，濃郁的亞洲風味層次豐富，佐以特製醬汁，鹹香平衡恰到好處；海蜆鱈魚濃湯配麵包碗，以鮮甜海蜆熬製濃郁湯底，融入鱈魚的鮮美精華，盛於新鮮出爐的麵包碗中，暖湯配酥軟麵包，暖心又美味；香脆椒鹽鮮蝦，精選鮮蝦輕炸至金黃酥脆，撒上師傅特調椒鹽，香辣惹味，是開胃佐酒的絕佳之選；芒果鮮蝦沙拉配牛油果醬，將彈牙鮮蝦與清甜芒果相融，搭配濃滑牛油果醬，口感清新解膩。多款精緻美味的限定料理，融入國際自助餐的豐盛體驗，更有買一送一優惠，再額外贈送無限暢飲啤酒汽水，人均也只是$249起！
【買一送一】Essence午市自助餐
星期一至五：$498/2位｜
原價：$528/位
買一位成人送一位成人
額外贈送無限暢飲啤酒汽水
【買一送一】Essence晚市自助餐
星期六至日：$880/2位｜
原價：$1,595/2位
買一位成人送一位成人
額外贈送無限暢飲啤酒汽水
【買一送二】Essence晚市自助餐
星期六至日：$988/3位｜
原價：$1,936/3位
買一位送一位，再送一位成人或一位3-11歲小童
額外贈送無限暢飲啤酒汽水
農曆新年意頭菜 任食鴻運醬燒大圓蹄/火曈津白燉土雞
喜迎2026新春，酒店廚師團隊也嚴選上乘食材，匠心炮製多款蘊含如意吉祥美意的賀年應節意頭菜，開啟好年景！2月13日至22日期間，限時推出農曆新年節慶自助餐，設計了多款滿載好意頭的招牌菜式，包括誠意滿滿的鴻運醬燒大圓蹄、火曈津白燉土雞、椒鹽香蒜金錩魚，也有矜貴滋補的明火雞粥燉花膠、松茸菌瑤柱花膠燉土雞、大澳海味佛跳牆，更包括醬油條明蝦條、紅燒石斑粿粉、青藤椒牛腮飯、翡翠稻草西施牛、無錫醬子排、蟲草川耳與椒麻腐竹、醬燒桂筍獅子頭等，寄寓新春行好運、年年有餘的美好願景，由自助午餐到自助晚餐，各式珍饈輪番登場，現更有早鳥低至68折優惠，成人僅需$351，而且農曆新年節慶及情人節均適用，更額外贈送啤酒汽水無限暢飲，是舌尖上的滿滿福氣！
【68折】農曆新年節慶及情人節自助午餐
優惠：成人$351/位，兒童$210/位，長者$210/位｜
原價：成人$515/位，兒童$308/位，長者$308/位
額外贈送無限暢飲啤酒汽水
兒童是指3至11歲，長者是指60歲或以上
【68折】新年節慶及情人節自助晚餐
優惠：成人$629/位，兒童$345/位，長者$345/位｜
原價：成人$922/位，兒童$506/位，長者$506/位
額外贈送無限暢飲啤酒汽水
兒童是指3至11歲，長者是指60歲或以上
香港諾富特東薈城酒店
地址：東涌文東路51號（地圖）
常見問題
問：2026年農曆新年在幾號？
答：2026年初一為2月17日……詳情按此
問：新年禮盒多數送些甚麼？
答：視乎收禮者身份跟喜好，多數以海味、酒、賀年食品為主………詳情按此
>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多農曆新年賀年食品推介
盆菜優惠│盆菜優惠推介30間！免運費送$500餐飲券/低至每位$140/送蝦籽五味農場雞
年糕優惠│賀年糕點早鳥優惠推介30+！酒店年糕優惠/榮華低至$68/47折蘿蔔糕
蘿蔔糕｜15間高質蘿蔔糕推薦合集 早鳥優惠價/低至$92鮑魚蘿蔔糕/余均益辣椒醬口味+蟹粉
新年禮盒│賀年禮盒推介15間！低至$69皇玥曲奇/Lady M早鳥優惠/Godiva折扣
團年飯推介｜10大團年飯餐廳推介 酒店72折優惠/88年歷史酒店九大簋低至$345位
團年飯外賣｜外賣團年飯精選推介10間 酒店2人賀年餐/低至$173位/免運費攻略
迷你盆菜│二至四人盆菜外賣推介12間！人均低至$62/龍蝦蟹肉/酒店優惠
蝴蝶酥推薦│蝴蝶酥禮盒推介10間！$100以下皇玥優惠價/角落小夥伴/256摺極脆
蛋卷推介│送禮蛋卷禮盒推介10間 皇玥優惠價/手工蛋卷/海邊走走文青贈品
賀年食品│芋蝦限量逐粒炸！90年老字號傳人：做到令媽媽滿意係我最大目標
賀年食品│5大香港製造年貨推介 八珍芋蝦/多多鳥結糖/健康酥糖/手炒瓜子
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！
近日有網民在 Threads 代屯門街坊發帖，指於屯門時代廣場一間韓國餐廳用膳時，遇上嚴重衞生及服務態度問題。事主一行人當晚點了 UFO 芝士火鍋，餐點上桌後，店員因忙碌只放下兩隻匙羹，讓該食客自行攪拌芝士，未料事主一眼就發現其中一隻匙羹竟然「發晒毛」，霉菌明顯而且情況嚴重，懷疑已經擺放多時未有清潔，畫面相當驚嚇，而更令人驚訝的是食客向職員反映後，竟被職員以惡劣態度對待。Yahoo Food ・ 1 小時前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師
Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 7 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥 小兒子圓臉融化粉絲
近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。姊妹淘 ・ 20 小時前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊 母發現惜太遲
土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
超巨型鱷龜被人遺棄漁塘 義工倡規定養龜須植晶片防遺棄
【動物專訊】胡亂飼養外來物種又隨意遺棄的事件經常發生，不但損害原生生態，也讓動物無辜受傷害，元朗大生圍一個漁塘有人遺棄一隻長達100厘米、重達85公斤的巨型鱷龜，身長逾半個人高，動物救援機構「龜途」從漁護署中救出該鱷龜，避免了他遭人道毀滅的命運，並將他命名為Yoshi。龜途創辦人阿邦形容這是他歷來所救最巨型的龜，坦言香港城市不適合飼養這類頂級掠食者外來物種，但卻經常收到被遺棄鱷龜個案，他促請政府嚴厲規管，並引入晶片制度，確保龜隻福利及防止遺棄問題。 阿邦在1月13日收到多名市民求助，指元朗大生圍一個漁塘有多條魚無故減少，又發現斷成兩截的死魚，在放水赫然發現一隻十分巨大的鱷龜，結果有人報警，警方召來漁護署人員捕捉鱷龜。阿邦得知鱷龜被捕捉後，聯絡多個相關部門，終成功從漁護署接走了鱷龜，並命名為Yoshi。 他形容Yoshi身型十分巨大，是他歷年所救的龜中最大的一隻，身長達100厘米，重量高達85公斤，估計已30歲。Yoshi的背甲磨損，上顎斷裂，傷勢嚴重，阿邦估計可能是漁護署人員捕捉和搬運時造成，現時需每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。他估計康復期會較漫長，需以年計，現階段只能餵食細香港動物報 ・ 19 小時前
委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令
（法新社卡拉卡斯25日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，她已經「受夠」來自華府的指令，強調國內政治應由委內瑞拉自行解決。羅德里格斯此番言論，被視為是對美國向委內瑞拉施壓表達不滿。法新社 ・ 18 小時前
「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點
被封「最佳女朋友」嘅唐詩詠，入行以來僅承認過3段戀情，分別為余文樂、崔建邦及洪永城，但都未能開花結果。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋 網驚豔：簡直年輕時翻版
近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。姊妹淘 ・ 19 小時前
美37歲男護理師遭執法人員擊斃 影片曝光似打臉川普政府
（法新社華盛頓25日電） 美國邊境執法人員昨天在明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂，川普政府聲稱他是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，但影片畫面似乎與川普政府的說法相左。普雷蒂的父母後來發表聲明，譴責川普政府說了「令人作嘔的謊言」。法新社 ・ 1 天前
飛機餐可以多要１份嗎？內行人分享妙招，釣出空服員解答
飛機餐的品質與口味一直是旅客選擇航空公司的重要考量之一。許多人甚至認為，飛機餐的美味程度比其他機上服務更為重要。近日，有民眾在網路上分享了一個有趣的問題：既然聽說飛機餐通常會準備多餘的分量，那麼是否可食尚玩家 ・ 17 小時前
話題 ｜哈利簡尼與拜仁傾續約 英超歷史入球王夢碎
拜仁體育總監Max Eberl證實，球會正在跟哈利簡尼就新合約展開談判。若他選擇與拜仁續約，成為英超歷史入球王的夢想或將就此告終。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
謝金燕51歲仍美到封神！2招「睡前運動」養成螞蟻腰＋長腿，專家曝驚人好處
謝金燕女神51歲了，但身材依舊凍齡、線條完美，完全看不出歲月痕跡！她長年靠穩定運動、健康生活維持仙女體態，尤其有兩招睡前運動成了她的秘密武器，不只雕塑曲線，還能放鬆身心，一邊追劇、一邊偷偷瘦，美得自在女人我最大 ・ 17 小時前
英超話題 ｜從歷史數據 揭示阿仙奴爭標機會
周日主場不敵曼聯，是阿仙奴連續第三場英超未能取勝，原本看似穩固的七分領先優勢，在一個周末後已縮減至四分。前阿仙奴奪冠隊長韋拉認為球隊的心理韌性仍然存在疑問。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
名媛望族｜王浩信朗誦悼亡母惹劉松仁江美儀嘴角失守 江美儀解畫偷笑真相
TVB重播劇集《名媛望族》日前引起網絡上廣泛討論，繼江美儀喺與劉松仁嘅爆發戲份中，連續拋出3句英文對白引起迴響，王浩信於大太太韓瑪利病逝後嘅朗誦場口，再成為網絡熱話。日前，有網民表示喺大結局一集中，劉松仁及江美儀竟然偷笑王浩信。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
傳卡域克縮短訓練時數
【Now Sports】卡域克在月中接替被炒的阿摩廉，成為曼聯看守領隊後，即帶領球隊在曼徹斯特打吡贏波，而周日迎來作客大戰阿仙奴的硬仗，據《鏡報》報道，前領隊坦夏、阿摩廉過去執教期間，曾有規條嚴格控制紅魔，而卡域克主要改革為縮短訓練時數。卡域克（Michael Carrick）成為看守領隊，直至球會尋得繼任人選，而他上任後，最主要改動為縮短訓練時數，同時加強訓練強度，目的增強球隊備戰狀態，據指球隊上下都對這個改變反應積極及正面。而阿摩廉上任期間，規條包括禁止將國際賽期當作假期、禁止比賽日在更衣室內進食及禁止教練給予多過戰術指令給球員。報道指暫不知道卡域克是否仍保持這些規條，其實前領隊坦夏執教時，據指實施一連串的嚴格規條，例如對於洩露更衣室消息的球員，將予以重罰；球員如果訓練或比賽會議遲到，無論多重要球員都會被棄用，華舒福就是「最佳例子」；還有「禁酒令」，為了確保球員比賽狀態，那個星期有比賽便需要禁酒，更要求由相同的廚師為曼聯隊準備餐食，主要增加魚類及蔬菜攝取量，還需要每個月進行BMI（身體質量指數）測試，確保最佳的體能狀態。英超 阿仙奴VS曼聯Now TV 621台 26/01 00:now.com 體育 ・ 1 天前
中共軍權大地震！張又俠遭控洩露核武機密、收賄提拔李尚福 習近平反腐無上限
中國軍方權力核心再度震盪。中央軍委副主席張又俠遭指控向美國洩露核武機密、收受鉅額賄賂並干預高層人事。習近平展開史上最強軍中清洗，解放軍高層權力真空浮現，台海風險與中美博弈備受關注。鉅亨網 ・ 22 小時前
曼聯名宿麥昆死因調查揭球員悲歌 重複頂頭槌致慢性創傷性腦病變
曾來港效力精工的蘇格蘭籍曼聯足球名宿哥頓麥昆（Gordon McQueen），2023 年在其北約克郡家中因肺炎離世。驗屍官指出，麥昆死前兩年已患衰弱症，有可能跟他任職球員時重複頂頭槌，引致血管性失智症及慢性創傷性腦病變。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
小松本遙收可愛娃娃變殺機！ 前男友大內拓實上門狠殺！
這案子聽起來像偵探小說，但偏偏是真實悲劇！2025年12月31日跨年夜，日本茨城縣水戶市一戶人家傳出慘劇，31歲的美甲師小松本遙被丈夫發現倒在家裡血泊中，全身傷痕累累，包括頭部鈍器擊傷和手臂防禦創傷。Japhub日本集合 ・ 17 小時前