跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
自助餐買一送二！黃金海岸酒店海鮮巡禮自助餐 人均$173起任食炭燒鮮美海鮮、鮑汁花膠炆海參、紅酒燴牛尾 每位送一客法式龍蝦米多
屯門香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳自助餐買一送二！
今個冬天特別有胃口，想盡情大食海鮮之餘，還要滋補滋補。屯門黃金海岸酒店推出「海鮮巡禮」自助晚餐，除有大量鮮甜海鮮和刺身外，晚市還有姬松茸赤肉燉竹絲雞和鮑汁花膠炆海參，簡直是冬季恩物。KKday於1月9日中午12時推出香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳自助餐限時優惠，「海鮮巡禮」自助晚餐買一送二（即2成人及1小童），低至每位約$310！自助午餐更加抵，低至$173位。優惠預訂期到2月28日，用餐日期至2月底，動作要快！
食客大讚海景環境超chill 有優惠最抵食
屯門黃金海岸酒店推出「海鮮巡禮」自助晚餐，簡直是海鮮迷福音。酒店的自助餐口碑一向不俗，食客們讚賞環境舒適、海景怡人、食物新鮮多樣，尤其適合家庭或朋友聚會。不少人提到服務態度親切，補充食物迅速。特別在優惠期如買一送一時，被稱為「性價比高」。至於食物方面，不少食客大讚自助午餐「新鮮度高」，青口和翡翠螺特別受歡迎，有人形容「青口肥大，煮得剛好不腥」。晚餐更是大獲好評，提到食物種類多，海鮮如扇貝和魷魚新鮮，鮑汁海參滋補」、「整體不錯尤其有優惠時」。
自助晚餐任食鮑汁花膠炆海參 每人送法式龍蝦米多
自助午餐主打清新海鮮風味，任食紐西蘭青口、青口、翡翠螺、海蝦、薑蔥豆豉雞、櫻花蝦炒飯、川醬炒蝦仁和紅酒燴牛尾。自助晚餐更是升級豪華版，簡直係海鮮盛宴！除了豐富刺身及冷盤海鮮，炭烤區係絕對亮點，即燒蒜香扇貝汁多肉厚、牛油蒜香沙白鮮味爆棚、原隻照燒魷魚外焦內嫩、鹽燒白鱔脆口香滑、原條秋刀魚油香四溢，每一口都充滿炭火煙燻風味。狂週末或公眾假期，仲有原隻炭烤乳豬供應。熱盤區絕對是亮點，菜式矜貴滋補，姬松茸赤肉燉竹絲雞湯底濃郁養生，鮑汁花膠炆海參膠質豐富，入口即化，絕對係女士們的最愛。最令人興奮嘅係，每位賓客更可額外享用一客法式焗龍蝦米多，鮮甜龍蝦肉配上濃郁芝士醬焗至金黃，拉絲效果滿分！記得留肚試酒店甜品，即叫即製梳乎厘班戟，外脆內軟，配新鮮水果同雪糕，完美結束這場海鮮之旅。
【買一送二】海鮮巡禮自助晚餐（星期一至五）（用餐時段：18:30-22:00）
優惠價：$930起/3位，平均$310起/位（
原價：$2,106起/3位）
2成人1小童
【買一送二】 自助午餐 （用餐時段：12:00-14:30）
優惠價：$519起/3位，平均$173/位（
原價：$1,214起/3位）
2成人1小童
聆渢咖啡廳
地址：香港青山公路1號香港黃金海岸酒店（地圖）
