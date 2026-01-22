Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

$3XX食柏寧新年Buffet！柏寧酒店聯乘恆香老餅家自助餐買二送一 歎恆香臘味荔蓉香酥鴨／恆香油鴨麒麟石斑／老婆餅意大利雪糕

新年想食得有體面又有香港情懷？位於銅鑼灣的香港柏寧酒店PLAYT將於2月2日起特別聯乘本地百年經典「恆香老餅家」，呈獻農曆新年自助餐買二送一優惠！自助午餐折後人均只需$351起，自助晚餐人均則由$604起。大廚特別將恆香著名的優質臘味及傳統唐餅融入料理中，創作出如恆香臘味荔蓉香酥鴨、恆香油鴨麒麟石斑等創意佳餚，將經典味道以全新姿態呈現，絕對是新春期間與家人大吃大喝的選擇之一，立即睇下文了解詳情啦！

>> 銅鑼灣香港柏寧酒店農曆新年自助餐優惠 <<

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

香港柏寧酒店聯乘恆香老餅家推農曆新年自助餐買二送一

位於銅鑼灣柏寧酒店的 PLAYT 今次聯乘恆香老餅家，推出農曆新年自助餐買二送一優惠，以傳統優質臘味系列玩出新花樣，傳承香港味道。精選菜式包括將中式風味融入意式餐飲的水牛芝士薄餅配恆香油鴨、香辣恆香臘腸意大利粉等，中西合璧驚喜十足。午餐時段重點推介恆香臘味荔蓉香酥鴨及恆香臘味香芹墨魚餅；而晚餐則會升級加推恆香油鴨麒麟石斑、恆香臘味八寶鴨、恆香臘味潮州炸卷等，每一道菜都盛載著百年老字號的工藝與香港精神。除此之外，平時深受歡迎的時令美食如午餐雪蟹腳、刺身，以及晚餐限定的即開新鮮生蠔與滋潤燉湯亦會如常供應，保證滿足海鮮控的胃口。

聯乘作品除了熱葷外，當然包括甜品啦，大廚以恆香傳統唐餅為靈感，創作出多款中西合璧的創意甜點。必試之選定非老婆餅意大利雪糕莫屬，口感新穎且不失經典韻味；更有迷你蛋捲配熱情果醬、一口合桃酥配榛子朱古力、一口雞仔餅等，令食客在甜蜜中細味百年文化。用餐前後，餐廳門口特地放置「迷你新年許願樹」，食客可在特製許願卡上寫下新一年期許並親手掛上，寓意萬事如意、馬到功成！

[柏寧酒店 x 恆香老餅家] 農曆新年自助餐

一口合桃酥配榛子朱古力

【買二送一優惠】柏寧酒店 x 恆香老餅家農曆新年自助餐｜無限暢飲指定飲品

用餐時段：12:00 - 14:30（午餐）

優惠價：$351起/位（ 原價：$460起/位 ）

SHOP NOW

【買二送一優惠】柏寧酒店 x 恆香老餅家農曆新年自助餐｜無限暢飲指定飲品

用餐時段：18:30 - 21:30（晚餐）

優惠價：$604起/位（ 原價：$845起/位 ）

SHOP NOW

恆香臘味荔蓉香酥鴨

水牛芝士薄餅配恆香油鴨

聯乘恆香老餅家

用餐日期：2026年2月2日至3月15日

香港柏寧酒店 PLAYT

地址：香港銅鑼灣告士打道310號 (地圖)

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2026〡13間酒店自助餐優惠推介！長者優惠比買一送一價錢平／人均最平$167起／任食生蠔、龍蝦

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？