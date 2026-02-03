Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

$2XX起歎海鮮自助餐！黃金海岸酒店自助餐買1送1 任食法式焗龍蝦米多、即燒原隻魷魚 週末更有炭烤乳豬！

想逃離市區喧囂，感受一下海邊渡假的愜意？香港黃金海岸酒店「聆渢咖啡廳」(Café Lagoon) 最近推出的「海鮮巡禮自助晚餐」絕對是首選。適逢Klook突發限時買一送一優惠，自助午餐人均$245起，自助晚餐人均$443起就能享受一場奢華的海陸盛宴，簡直是把渡假村的用餐體驗直接搬回香港！

按此查看黃金海岸酒店自助餐優惠

自助餐炭火焦香交織海鮮甘甜

聆渢咖啡廳今次的「海鮮巡禮」主題自助晚餐特別加入了多款即燒海鮮，遠遠就能聞到蒜香扇貝與原隻照燒魷魚的焦香。對於喜歡重口味的朋友，鹽燒白鱔、牛油蒜香沙白及原條秋刀魚更是絕配，炭火將海鮮的鮮甜鎖住，每一口都是極致享受。如果是週末或公眾假期到訪，更可以一嚐皮脆肉嫩、香氣馥郁的原隻炭烤乳豬，水準直逼專業燒味店。而自助午餐也有紐西蘭青口、青口、翡翠螺、海蝦等海鮮，等精選菜式供選擇，無論什麼時段到訪都不會失望。

【買一送一】自助晚餐｜室內/室外位置可供選擇

特價：$886/2位，人均$443｜ 原價：$1,633/位

【買一送一】自助午餐｜室內/室外位置可供選擇

特價：$490/2位，人均$245｜ 原價：$898/2位

「海鮮巡禮」主題自助晚餐

海鮮

用餐環境

聆渢咖啡廳

地址：香港青山公路1號香港黃金海岸酒店（地圖）

