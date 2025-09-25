長者自助餐快閃5折！8度海逸酒店自助餐優惠 人均低至$224任食鱈場蟹腳＋煎鴨肝伴黑松露汁＋芒果拿破崙

環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
位於土瓜灣的8度海逸酒店在KKday推出自助晚餐及假日自助午餐半價優惠，人均低至$244，長者人均$224起，即可享用多元國際美食！自助晚餐菜式包括冰鎮鱈場蟹腳、生蠔、海蝦及多款刺身壽司，還有煎鴨肝伴黑松露汁、避風塘軟殼蟹、蒸小龍包、脆皮有米豬、法式香煎龍脷柳牛油汁、清蒸石斑、胡椒豬肚雞、椒鹽鮮鮑魚等高質菜式，令人垂涎！假日自助午餐同樣精彩，提供冰鎮海鮮、紅酒燴牛肋條、法式芝士焗海鮮、日式醬燒芝麻春雞、芒果拿破崙等，誠意十足！立即睇下文了解詳情啦！
土瓜灣8度海逸酒店推自助晚餐5折
位於土瓜灣8度海逸酒店的 8 度餐廳推出自助晚餐及假日自助午餐半價或買二送一優惠，全新自助晚餐提供多款海鮮及國際美食，包括鮮甜的鱈場蟹腳，肥美的生蠔等冰鎮海鮮；熱葷有避風塘軟殼蟹、脆皮有米豬、法式香煎龍脷柳牛油汁、清蒸石斑、胡椒豬肚雞、椒鹽鮮鮑魚、蒜蓉蔥花蒸扇貝、酥炸生蠔，款款惹味又香口！重頭戲有即煮區，大廚烹煮出香煎鴨肝伴黑松露汁、燕窩梳乎厘等，奢華滋味令人回味，cp值超高！
【5折優惠】自助晚餐（用餐時段：18:00 – 21:00）
優惠價：$329起/位（
原價：$658起/位）
兒童$249/位；長者$284/位
假日自助午餐長者人均$224起
假日自助午餐方面，也有很多限定美食等著大家品嚐。首先出場有冰鎮海鮮、刺身及壽司，有生蠔、海蝦、海螺及青口、鱈場蟹腳等，在炎炎夏日下食到鮮味十足且清爽美味的刺身實在太享受！也有熱葷包括紅酒燴牛肋條、脆皮豬腩、入味的香煎龍脷柳配鮮茄蓉汁、法式芝士焗海鮮、日式醬燒芝麻春雞、脆皮煙鴨胸伴砵酒汁、腰果雜菜粒炒蝦仁、咸肉炒椰菜花、蒜香牛柳粒、脆皮德國鹹豬手等，甜點則有芒果拿破崙、芒果慕絲餅、綠茶紅豆餅、榛子撻、士多啤梨慕絲蛋糕、雜莓芝士蛋糕等，款款甜美！
【5折優惠】假日自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）
優惠價：$244起/位（
原價：$488起/位）
兒童$204/位；長者$224/位
8 度海逸酒店 8 度餐廳
地址：土瓜灣九龍城道 199 號 8 度海逸酒店 8 度餐廳 (地圖)
