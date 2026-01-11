自動車測試車速上限增至時速50公里 運輸署：車上後備操作員今年改遙距

運輸署發出6個自動駕駛車輛先導牌照，相關自動車已累計安全行駛逾8萬公里。(政府新聞網影片截圖)

自動駕駛技術發展日新月異，運輸署前年起發出6個自動駕駛車輛先導牌照，應用場景已從最初的北大嶼山，逐步擴展至數碼港和啟德發展區，62輛自動駕駛私家車和小巴迄今已累計安全行駛逾8萬公里。

有項目已進行非商業載客

運輸署表示，測試項目至今運作大致暢順、表現穩定，北大嶼山項目更有多項躍進，包括從單一自動車運行，擴展至10部同時運行，並進行非商業載客和提升測試路段車速上限至時速50公里。運輸署今年會逐步推動自動車無人化，後備操作員將不會再以後備操作員的身份坐在車廂，預備在必要時接管車輛，而是改為遙距控制。

首間獲批自動駕駛車輛先導牌照的科技公司，上月起在觀塘和九龍城進行跨區測試，自動車在人車密集的場景下，仍能在適當時候亮起指揮燈、避開障礙物，並完成切線和掉頭等標準駕駛動作。該公司提到，特殊交通燈和臨時指示牌例如由人手操作的去和停牌，會增加系統辨識難度，公司會不斷訓練機器學習模型，提升系統應對這些情況的準確度。

