自動駕駛卡車提升美國運輸能力
美國陸軍可能很快就會獲得具有自動駕駛能力的新型重型卡車。根據新合約，由 Oshkosh Defense 開發的 Palletized Load System (PLS) A2 卡車將成為這一計劃的一部分。該運輸車輛專門用於在戰鬥區域內運送物資和設備，PLS A2 提供多項先進技術，包括電子控制功能，使其能夠實現自主操作，以及提高保護和效率的主動安全系統，這對於在複雜環境中作業的士兵至關重要。Oshkosh Defense 強調，這些能力是多域作戰的關鍵促成因素，確保在分散的戰場和有爭議的供應線上持續供應。
這一合約的價值為 8,900 萬美元 / 約 HK$ 69,420,000，由美國陸軍合同指揮部在底特律發佈，屬於重型戰術車輛系列（FHTV）計劃。Oshkosh Defense 的首席項目官 Pat Williams 表示：「這一獎項強調了我們與陸軍合作的承諾，快速且大規模地現代化重型戰術車隊。」他指出，這一合作將共同提供下一代能力，讓士兵在當前任務中更加安全，同時為未來的戰鬥打下基礎。
PLS A2 的開放架構支持未來技術的整合，這與陸軍的轉型優先事項直接對應。通過 FHTV 計劃，陸軍可以利用通用的軍事商業組件，降低生命周期成本，並有效整合新型和再資本化的變種。再資本化使陸軍能夠通過現代化已有車輛，加快向士兵交付關鍵能力。根據新聞稿，陸軍可以在 2029 年 8 月之前採購這些車輛。
Oshkosh Defense 早前強調，PLS M1075A1 在極端環境中表現卓越，能有效分配物資和設備，並且可使用可拆卸的平架貨物床或 ISO 容器。這款車輛配備液壓負載處理系統（LHS），可快速自動裝卸，提高任務效率和安全性，同時減少人員疲勞和風險。PLS 型號車輛在最具挑戰的條件下運行，確保在險惡環境中可靠地分配供應和設備。
Oshkosh Defense 在生產耐用且可靠的軍用車輛方面的聲譽，反映在 PLS 在苛刻環境中的可靠運行能力。操作員可以在不到一分鐘內完成卡車的裝卸，而整個卡車及拖車的裝卸時間也僅需不到五分鐘，這大大減少了停機時間，提升了任務效率。根據該公司的說法，這些特性使得 PLS 在各種任務需求中都能提供靈活的運輸選擇，確保運輸的高效性和安全性。
