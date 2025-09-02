自嘆地獄倒霉鬼！黃少谷轉戰房仲不景氣

▲黃少谷轉戰房仲業，但因為不景氣常被潑冷水，他也自問難道自己是地獄倒霉鬼嗎？他也分享了許多對房地產的想法，認為不在明星學區，也能出人頭地。（圖／翻攝自臉書＠黃少谷 Shao Huang）

[NOWnews今日新聞] 八點檔男星黃少谷曾是樂團主唱，2020年結婚後生下2子，為了家計他近年轉戰房仲業，沒想到卻被許多人潑冷水，直呼現在時機不好、房子不好賣，讓他產生自卑感，大嘆，「難道我是房仲地獄倒霉鬼嗎？」他也分享一則大安區明星學區，4.7坪就要2400萬元的新聞，「不在明星學校，就不能出人頭地嗎？我不認為！」

黃少谷當房仲難做！被潑冷水自嘆倒霉鬼

黃少谷在臉書PO出轉當房仲的心路歷程，「難道我是房仲地獄倒霉鬼嗎？當我進入房仲業常常聽到的聲音是，『現在的時機不好？現在房子不好賣！你怎麼這個時候進來』。」

聽了讓他有種自卑感，但玩搖滾樂出身的他，個性本來就喜歡反著來，黃少谷說，「跟市場唱反調是我的家常便飯，記得網路媒體興起，而我反而在西門町的人潮裡，脖子上掛著我音樂專輯的廣告看板，只想讓在路上滑著手機的人，可以記得我就在你的面前發著傳單！」

▲黃少谷分享自己過去在街頭宣傳唱片的照片，藉此勉勵自己。（圖／翻攝自臉書@黃少谷 Shao Huang）

現在的他依舊沒變，就算很多人說房仲業不景氣，他也不會輕易退縮，「我會好好的努力！為了我的家人，為了我的孩子！大家加油！台灣加油！」隨後黃少谷又分享了一則和明星學區有關的新聞，「每個人都聽過孟母三遷的故事，但現在的父母，誰有能力可以有所選擇？而且還搬2次？話說回來，不在明星學校，就不能出人頭地嗎？我不認為！有能力買房是好事，超過能力範圍真的不是什麼好事！」

