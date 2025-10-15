專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
愛惜自己不是自私而是責任！別為另一半「太忙」找藉口，「適當說不」是善待自己的智慧｜周靈山《只在你心頭》
曾經，我好忍得，於是在職場上，我總會做多過應該做的；在友情裏，我對朋友的無心傷害擠出微笑；在愛情中，我更會為伴侶的疏忽找盡理由：「他只是太忙」、「他不是故意的」。
這種忍，表面上是在維繫關係，實則是慢性毒藥。這其實十分可怕，果然，我們總對別人寬容，卻對自己殘忍；我們能為朋友兩肋插刀，卻不敢為自己說一句「不」。
直到有一次，我在車上突然反問自己：若好友遭遇同樣待遇，我一定毫不猶豫挺身而出；那為何輪到自己，竟然會失去了這份勇氣？原來，我們從小被教導要善待他人，卻沒有人告訴我們，最該被善待的，是自己。
現在的我，學會在傷害發酵前，平靜而堅定地說「停」。這不是冷漠，不是刻薄，而是最基本的自愛。有人批評這樣太強硬、會破壞關係，但我漸漸明白，真正的關係，從來不該建築在任何一方的委屈之上。與其忍氣吞聲，最後爆發時兩敗俱傷，不如一開始就劃清界限。這不是築起高牆，而是設立一個彼此都舒服的空間，讓關係變得長久。
有句話你一定聽過：「當你開始珍視自己，別人才會跟著珍視你。」真的，這不是自私，而是責任，就像飛機上的安全指示，總提醒我們先戴好自己的氧氣罩才幫助他人。一個連自己都照顧不好的人，如何能真正地照顧別人？
如今，我依然相信寬容的力量，但不會再將忍耐當作唯一選擇。在適當的時候說「不」，在需要的時候喊「停」，才是善待自己的智慧。
記住了：你是自己心頭那塊最溫柔、也最該好好保護的肉，你的感受值得被重視，你的界限值得被尊重。這不是與世界對抗，而是與自己和解。當你開始疼惜自己，全世界都會來疼惜你。
