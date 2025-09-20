自拍照風波延燒！陳沂發文狠酸陳匡怡公主病
[NOWnews今日新聞] 台大五姬之一的陳匡怡，近日因自拍照爭議掀起軒然大波。18日晚間陳匡怡才公開完整對話，想自證清白，沒想到今（20）日陳沂突發長文，批評她是「公主病」，陳匡怡忍不了，親自出現在留言區，兩人瞬間開撕隔空交火，兩人火藥味十足。
陳沂發文開酸公主病 陳匡怡不忍了現身開戰
陳沂今日在FB發文，直言：「自己反對公眾人物，利用資源不對等去公審路人」，並替照片中的男子抱不平，認為對方只是想維護隱私卻反被放大檢視。她更語帶諷刺地表示，陳匡怡雖然漂亮、又有台大國企光環，但文章邏輯混亂，言行給人「公主病」的感覺，狠酸：「都不適合當公主的年紀了，還活在城堡裡」，這番言論火力猛烈，讓陳匡怡忍不住在底下親自回應。
陳匡怡解釋沒有公主病 反嗆陳沂愛博眼球
陳匡怡不再沉默，親自跑到留言區反擊：「我沒有任何幼稚的言行，妳不能這樣說」，並指控陳沂多年來靠批評藝人博眼球，直批：「這樣不是很光彩」。她強調自己並非公審朋友，是公開完整脈絡以澄清誤會，反而是外界曲解了她的動機。她更直言「酸民頭腦不好」，才會斷章取義，語氣相當強硬。
雙方沒要停火 陳沂開噴：自我為中心
陳沂見狀再度回嗆，表示自己與陳匡怡對「公主病」的定義不同，強調所謂的公主病是指驕縱、任性、自我為中心，而非幼稚。她表示：「妳無視他人隱私放上照片，別人禮貌請妳撤下，妳不刪反而發文公審，這完全符合我說的公主病」，更狠酸：「千錯萬錯都是別人的錯」，將矛頭再度指向陳匡怡的自我中心態度，兩人隔空交戰，互不相讓。
事件不斷延燒 雙方粉絲加入戰局
整起事件從不刪自拍照，延燒到陳沂和陳匡怡的唇槍舌戰，還掀起雙方粉絲的論戰。有人力挺陳匡怡只是單純想澄清，也有人挺陳沂，認為她說的都是重點，事件持續延燒，恐怕短時間內難以平息。
