1張帥氣自拍掀熱議！張智霖18歲兒子近照瘋傳 奶奶中德混血基因太強大

張智霖與袁詠儀18歲的兒子張慕童（暱稱魔童）近日在社群分享自拍照，引發網友熱烈討論。照片中，他身穿灰色T恤搭配耳機，打扮簡單休閒，卻難掩清秀帥氣的五官，被盛讚「神基因」。

魔童的輪廓立體、濃眉大眼，神韻與父親張智霖十分相似。不少人更發現，他的高挺鼻樑與深邃眼窩，與奶奶曹珍妮（中德混血）年輕時極為相像，顯示隔代遺傳的基因魅力。事實上，魔童小時候長得更像媽媽袁詠儀，但隨著年紀漸長，逐漸展現出張家特色外型。

談到兒子的成長，袁詠儀曾在節目中透露，因來自員警世家，她早年對教育方式要求嚴格，甚至一度造成魔童6、7歲時出現情緒問題。之後她逐漸調整態度，以平等互動和傾聽為主，母子關係才慢慢回到正軌。

今年暑假，魔童參加高中畢業典禮時就已因外型引起關注。不過，夫妻倆始終希望他能低調成長，婉拒廣告邀約。張智霖曾直言：「星二代壓力大，寧願他平凡快樂。」雖然網友盛讚「這顏值出道也行」，更多粉絲則送上祝福，希望魔童未來能走出屬於自己的道路。

