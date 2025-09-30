WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
1張帥氣自拍掀熱議！張智霖18歲兒子近照瘋傳 奶奶中德混血基因太強大
張智霖與袁詠儀18歲的兒子張慕童（暱稱魔童）近日在社群分享自拍照，引發網友熱烈討論。照片中，他身穿灰色T恤搭配耳機，打扮簡單休閒，卻難掩清秀帥氣的五官，被盛讚「神基因」。
魔童的輪廓立體、濃眉大眼，神韻與父親張智霖十分相似。不少人更發現，他的高挺鼻樑與深邃眼窩，與奶奶曹珍妮（中德混血）年輕時極為相像，顯示隔代遺傳的基因魅力。事實上，魔童小時候長得更像媽媽袁詠儀，但隨著年紀漸長，逐漸展現出張家特色外型。
談到兒子的成長，袁詠儀曾在節目中透露，因來自員警世家，她早年對教育方式要求嚴格，甚至一度造成魔童6、7歲時出現情緒問題。之後她逐漸調整態度，以平等互動和傾聽為主，母子關係才慢慢回到正軌。
今年暑假，魔童參加高中畢業典禮時就已因外型引起關注。不過，夫妻倆始終希望他能低調成長，婉拒廣告邀約。張智霖曾直言：「星二代壓力大，寧願他平凡快樂。」雖然網友盛讚「這顏值出道也行」，更多粉絲則送上祝福，希望魔童未來能走出屬於自己的道路。
延伸閱讀
54歲袁詠儀暫停事業飛英國陪兒子！素顏逛IKEA被捕獲 網讚：超真實星媽
其他人也在看
韓國最強『不老女神』62歲被誤認32歲！凍齡神顏網讚：比女兒還漂亮！
其實徐貞姬的「逆齡」並不是一夜之間的奇蹟，而是數十年如一日的堅持，她相信青春不是只靠醫美，而是從日常習慣一點一滴積累而來，她的秘訣可以分為兩大關鍵：運動與保養。在運動上，她最著迷的是芭蕾！芭蕾讓她的體態線條優雅，還能鍛鍊核心力量，打造天鵝般的頸部與修長的...styletc ・ 12 小時前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
有一種美叫「宋慧喬的美」！43歲登雜誌封面 網驚呼：氣質太高級根本無人能比
在大片裡，宋慧喬或坐或立，每一張照片都散發著不同氛圍：身穿黑色皮革外套時，她眼神銳利，散發女王氣場；換上黑白鏡頭裡的俏皮笑容，又展現輕盈俏麗的一面。她不靠華麗背景，也不需要繁複造型，簡單一件禮服、一抹珠寶點綴，就足以把人完全吸引住。其中，搭配Chaumet珠寶的...styletc ・ 1 天前
張晉染髮放閃蔡少芬！「情侶髮色」發文甜秀恩愛，洩22年婚姻保鮮密碼
藝人夫妻檔張晉與蔡少芬近日因「情侶髮色」再度成為話題。9月25日，張晉在微博曬出淺色新髮型，並標記蔡少芬帳號寫下「來一個情侶髮色」，公開與愛妻的甜蜜默契。蔡少芬隨後也幽默回應：「聽說有人COPY了我的髮色？」展現夫妻二十年來始終如一的俏皮互動。姊妹淘 ・ 1 天前
華女赴埃及失聯6天 揭參與電騙綁架同胞被捕
【on.cc東網專訊】中國21歲女子池廣瀅上月獨自赴埃及旅遊，惟一個多月後突然失聯6天，令親友憂心忡忡。埃及內政部官方社交帳號周二（30日）發布消息，池女目前與多人已被控制，原因是各人隸屬於一個專門從事電騙的犯罪團夥。on.cc 東網 ・ 12 小時前
每天只要14分鐘深呼吸！研究：一個月腰圍可縮小，還有助抗發炎
現代人壓力大、生活忙碌，光靠節食或運動減重往往難以長期維持。近期研究發現，每天花10至14分鐘進行深呼吸練習，不僅能放鬆身心，也可能對腰腹脂肪、膽固醇與內臟脂肪帶來改善。姊妹淘 ・ 12 小時前
蔡天鳳前家姑李瑞香妨礙司法公正罪成 法官指被告證供不盡不實
【on.cc東網專訊】名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家分屍案，鄺港智母親李瑞香被指隱瞞兒子行蹤，被控妨礙司法公正罪，案件今（30日）於區院裁決。法官陳廣池裁定控罪罪名成立，並指被告的證供不盡不實，不信立其證詞，並相信她因護子心切，而有意圖作出妨礙司法公正行為。法官最on.cc 東網 ・ 14 小時前
男子食放題火鍋疑「又食又拎」惹熱議 律師指須證明盜竊意圖 食店稱片段意外流出 無意引公審
不少香港人喜歡食「放題」火鍋，圍爐暢聊暢食，但任吃不等如可「任拎」！近日荃灣一間火鍋放題店揭發有食客疑「又食又拎」，將大量生熟食材放入身邊環保袋；涉事片段在網上曝光後惹來全城熱議，除關注企圖帶走食材是否盜竊外，亦關注外傳的影片有否涉及侵犯私隱或違法。店方事後表示，為影片未有「遮樣」和意外流出傳深感歉意，強調沒刻意公審。am730 ・ 1 天前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
30歲Dua Lipa「活在當下」生活哲學：每天活得像放假一樣，努力工作亦努力玩樂
有一種生活態度名為 Dua Lipa！Dua Lipa 認真工作，同時亦認真玩樂，每天都活得像放假一樣！英國流行天后 Dua Lipa 正在舉行 Radical Optimism Tour 世界巡迴演唱會，但 Instagram 除了工作以外，盡是閱讀、享受日光浴、與親朋好友一同派對的打卡照，提醒大家忙碌工作以外，亦要「活在當下」不放棄生活！Yahoo Style HK ・ 1 天前
舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水
舒淇日前憑首部執導編劇作品《女孩》於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，佢喺台上感謝各電影界前輩，以及老公馮德倫一直嘅支持與包容，又透露創作《女孩》嘅過程長達10年，戲中女主角以自己作原型創作，小時候經常被飲到爛醉嘅父親暴打，直至15歲決定離家出走；表示童年經歷留下嘅傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。而佢亦鼓勵所有心靈受傷嘅女孩，希望佢哋可勇敢走出傷痛。知名導演王晶近日就喺其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》分享舒淇初入行嘅往事，大爆舒淇曾被台灣金馬影帝柯俊雄加床戲趁機抽水。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止
鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
29 日本人柬埔寨被迫電騙 中國人做監督 園區內有獅子老虎鱷魚｜Yahoo
亞洲多國平民被誘騙至緬甸、柬埔寨電騙園區工作，時有發生，但日本人中招則較少聽聞。上個月，29 名在柬埔寨因參與詐騙集團工作而被捕的日本人獲釋遣返回國。他們透露，在被禁錮的園區見過獅子、老虎，工作時被中國人監視。曾有表現欠佳甚至想逃走的人，被打火機燒耳朵，或被剝去指甲。Yahoo新聞 ・ 1 天前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 18 小時前
金式森林 ｜安仔子溢鬥晒男人魅 首條官方鏡面宣傳華麗登場！
由三屆視帝郭晉安、後起小花陳曉華（Hera）、演戲實力日見紮實的羅子溢、及金像獎影后羅蘭傾情擔綱演出的《金式森林》Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
「霸道總裁」成歷史？內地廣管局決肅清「雷人」劇情
【on.cc東網專訊】內地近年「霸道總裁」劇種和角色在微短劇成為大潮流，令不少觀眾追捧及成為茶餘飯後話題。可是劇情設計誇張、對白失真，引發某些觀眾不滿與批評。對此，內地國家廣播電視總局正式表態，將針對這類「群眾反映強烈」的內容進行整頓，矯正「雷人」劇情、刻板角色東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集
今年「閏六月」，中秋節來得比較晚，落在10月6日星期一，幸好翌日有補假，一眾打工仔收工後可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家持續更新本地中秋好去處，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊、利東街戶外綵燈會；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；DIY月餅可選奇華熊貓奶皇月餅班，或8度海逸酒店的親子迷你芒果奶黃月餅工作坊；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館、科學園以及青衣城「中秋Furry Market」，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
錦駿苑食水現黑點︱事發兩周仍見黑色雜質 住戶不敢煮食 水務署堅稱水質正常︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】入伙僅兩年的馬鞍山錦駿苑被爆食水現黑風波點，水務署隨即派員跟進，在管理處清洗大廈食水貯水缸後抽取食水樣本化驗。署方稱結果顯示水樣本水質符合香港食水標準，「沒有發現黑色沉積物微粒，錦駿苑供水水質已回復正常」。惟有居民向《Yahoo新聞》反映，現時食水仍有些微黑色雜質，仍不敢用食水煮食和飲用。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
森惠子冰櫃藏女兒之謎：20年沉默的駭人真相揭露！
哎喲，日本茨城縣阿見町這地方，本來安靜得像鄉村畫報，誰知9月23日，一名75歲老婦森惠子在家屬陪同下報警，「我家冰櫃裡有屍體」！Japhub日本集合 ・ 8 小時前
巨塔之后 | 一文看盡四大必睇位 「霸氣女主」宣萱陳煒連場飆戲成焦點！
《巨塔之后》劇情講述明塱集團主席王進濤（鍾鎮濤飾）與著名心胸肺外科醫生董一妍（宣萱飾），在歐洲舉行了一場全城矚目的奢華婚禮後發生事故Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前