自民黨倡思考無核三原則 華批日高官擁核論促勿挑釁

【on.cc東網專訊】日本高市早苗內閣推動審視「無核三原則」，引來外界關注。執政自民黨安全保障調查會長小野寺五典周日（21日）表明，日本應思考「無核三原則」問題。早前傳出日本首相官邸高官提及擁核言論，中國外交部發言人林劍周一（22日）回應稱，中方對感到震驚。

小野寺五典表示，雖然政府仍遵守「無核三原則」，但問題是往後如何應用，日本處於美國的核保護傘下，這意味美國承諾會協防日本，甚至會為此動用核武，所以不思考和忽視核問題是政治上不負責任。屬於執政聯盟的日本維新會安保調查會長前原誠司也表達同樣看法。

自民黨上月召開了安全保障調查會會議，着手討論修改《國家安全保障戰略》、《國家防衞戰略》和《防衞力整備計劃》3份安保相關文件，「無核三原則」及防衞費增額新目標將成為主要焦點。自民黨計劃明年4月總結建議，同年年底前完成修改。

林劍回應日本高官擁核言論時批評，日本右翼勢力謀求「再軍事化」的野心昭然若揭，也再次表明日本首相高市早苗上月初涉台錯誤危險言論絕非偶然。中方高度警惕並堅決反對日本在核武器問題上的危險傾向，強烈敦促日方停止在擁核問題上的試探挑釁，不要妄圖挑戰戰後國際秩序，不要在錯誤的道路上繼續狂奔下去。

