自民黨內部反對 日放寬中國人旅遊簽證未有期

【on.cc東網專訊】日本外相岩屋毅去年12月訪華時，宣布將放寬中國公民簽證措施，包括設立有效期10年的旅遊簽證等，原預計最快今春實施。共同社周三（10日）報道，因此事公布後遭到以自民黨內為主的強烈反對，上述計劃何時開始尚無眉目。

日本政府相關人士指出，上述計劃是為促使中國解決中日懸而未決問題而打出的一張牌，此後中國撤除了設在日本專屬經濟區內的浮標，並宣布恢復因福島核污水排海而暫停的日本水產品進口。

但自民黨今年1月舉行的外交小組會議上，湧現批評放寬簽證「草率」等意見，也有人擔憂會加劇過度旅遊問題。外交消息人士表示，在執政黨內引發爭議，令今春啟動的計劃不得不推遲。外務省幹部回應放寬簽證的時間時表示，目前尚未決定，今後將慎重討論。

