鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
自民黨內部反對 日放寬中國人旅遊簽證未有期
【on.cc東網專訊】日本外相岩屋毅去年12月訪華時，宣布將放寬中國公民簽證措施，包括設立有效期10年的旅遊簽證等，原預計最快今春實施。共同社周三（10日）報道，因此事公布後遭到以自民黨內為主的強烈反對，上述計劃何時開始尚無眉目。
日本政府相關人士指出，上述計劃是為促使中國解決中日懸而未決問題而打出的一張牌，此後中國撤除了設在日本專屬經濟區內的浮標，並宣布恢復因福島核污水排海而暫停的日本水產品進口。
但自民黨今年1月舉行的外交小組會議上，湧現批評放寬簽證「草率」等意見，也有人擔憂會加劇過度旅遊問題。外交消息人士表示，在執政黨內引發爭議，令今春啟動的計劃不得不推遲。外務省幹部回應放寬簽證的時間時表示，目前尚未決定，今後將慎重討論。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
特朗普研行政令 遏制中國藥品崛起
據《紐約時報》報道，美國總統特朗普政府一直在討論對來自中國的藥品實施嚴格限制措施，一旦成真，可能會顛覆美國製藥業，波及從通用名藥物到尖端療法等各種藥物的供應。信報財經新聞 ・ 10 小時前
特朗普電話打進會場 親自要求歐盟先下手對中國印度徵重稅
【彭博】— 美國總統特朗普親口對歐洲官員表示，為了迫使俄羅斯總統普京坐下來與烏克蘭談判，他願意對印度和中國大幅加徵關稅，但前提是歐盟也得這樣做。Bloomberg ・ 1 天前
超離奇支線｜馬斯克自爆5月離開DOGE後 未再踏足華盛頓特區 串美國政府「無藥可救」
美國總統特朗普上周四（4日）於白宮玫瑰園宴請一眾科企大佬，名單獨缺昔日「第一盟友」馬斯克，引起極大關注，馬斯克表示自己有被邀請但無法出席。近日馬斯克自爆，自從5月離開美國政府效率部（DOGE）後，就沒再踏足華盛頓特區。BossMind ・ 2 小時前
馬克龍支持率僅剩 6% 民眾怒吼「不想再聽到他講話」
法國總統馬克宏的支持率近日跌至歷史新低，根據法國《觀點》（Le Point）雜誌引述集群 17 調查公司的最新民調顯示，馬克宏的積極支持率僅剩 6%，總體支持率為 17%。更驚人的是，有高達 71% 的法國人表示無法再忍受他，創下其個人不受歡迎程度的新紀錄。 集群 17 調查公鉅亨網 ・ 3 小時前
美高院將快速審理特朗普關稅案
美國最高法院周二表示，將審理總統特朗普的大部分關稅是否合法，並同意迅速審查對其標誌性經濟政策的質疑。 最高法院亦同意了政府的請求，以比正常時間更快的速度審理上訴。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
特朗普關稅｜各國稅率一覽 貿易談判進度一文了解
美國白宮公布各國關稅，新稅率將於美國時間本月7日凌晨12時01分起生效。Yahoo財經 ・ 1 天前
「斯文敗類」眼鏡型男帥到心癢？全靠一副眼鏡，盤點港、韓、台、美「眼鏡高材生」
近期興起「眼鏡型男」熱潮，帶復古感的幼框眼鏡配上高顏值予人「禁慾系」的專注又深情的感覺，但同時又帶點「斯文敗類」的「壞壞感」，充滿獨特的「正經壞男人」魅力。以下四位港、韓、台、美「眼鏡型男」代表，帥得讓人心癢癢呢～Yahoo Style HK ・ 6 小時前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 5 小時前
翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚
已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 10 小時前
Swatch限量錶再掀炒風 銀髮族通宵瞓紙皮搶購 網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片
香港再現搶購Swatch限量手錶熱潮！昨日(8日)傍晚，中環及尖沙咀多區出現大批長者通宵排隊，為的是搶購Swatch與Omega聯乘推出的最新限量錶款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」。據網上影片所見，數十名長者自備摺凳、紙皮及被子在商場外露宿輪候，場面引人注目，相關照片及am730 ・ 1 天前
陳奕迅親生阿哥曝光 十足雙胞胎震驚全網
歌神陳奕迅 (Eason) 一向十分疼錫家人，他與他的爸媽和哥哥的感情亦十分好。他曾以一系列「MAMA WITH ME」為題的影片，分享自己童年以及家人相處趣事。其中一集講到他當年原來十分抗拒到英國留學，原因是他怕死：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」他更指因為有家人的支持以及愛，令他衝破了心理障礙，甚至愛上了英國。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
那英老公與長髮美女打得火熱被斷正 否認出軌被攙扶賴腳傷
內地天后那英與內地前足球員高峰於2005年離婚後，翌年就與商人孟桐結婚，兩夫妻一直非常低調。可是，近日有內媒拍得孟桐在北京一家酒吧消遣時，同行有一名火辣長髮美女，本身是海歸回國的孟桐思想開放，美女全程翹實男方，又依偎在孟桐壯闊肩膀上，只見男方一臉滿足，二人還來個十指緊扣，極之親密，而在旁的友人似乎沒有詫異他們的關係，如常劈酒狂歡。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣 網民創意聯想：大快活橙？垃圾桶？｜網上熱話
蘋果公司(美：AAPL)今日凌晨發布全新iPhone 17系列，包括入門版iPhone 17、歷來最薄的iPhone Air，以及主打八倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。雖然眾所期待的人工智能(AI)功能仍未亮相，但新機外觀顏色卻意外成為社交媒體焦點，其中iPhone 17 Pro系列的「宇宙橙」新色更引發熱烈討論，被網友戲稱與連鎖快餐店大快活(052)的橙色極為相似。am730 ・ 21 小時前
加密資產｜獲虛擬資產交易牌照 馬雲再在香港金融界擴張 雲鋒金融股價一度升近四成
萬通保險母公司雲鋒金融集團（00376）宣布重要業務突破，旗下雲鋒證券成功獲得香港證監會批准，將現有第一類證券交易牌照升級為可提供虛擬資產交易服務。此消息刺激雲鋒金融大升28%，收報5.42元，盤中更曾高見5.95元，升逾40%，反映市場對其進軍加密貨幣領域的樂觀預期。BossMind ・ 20 小時前
李啟言父親憂慮阿Mo醫療費用日後冇著落 Makerville回應「過去超過三年有負責阿Mo醫療等開支」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
傳阿里將有「重磅業務發布」或與高德有關
明天(9月10日)是阿里-W(9988.HK)成立26周年。內媒引述消息指阿里明日將在杭州舉行發布會，有「重磅業務發布」，大量媒體已收到邀請前往杭州。AASTOCKS ・ 2 天前
台灣著名綜藝節目主持陳漢典、黃路梓茵Lulu突發宣布婚訊 甜晒求婚照：最有默契的那一位
曾主持《康熙來了》、《綜藝大熱門》等人氣綜藝節目的台灣知名模仿藝人兼主持人陳漢典，今日（11日）突發宣布與主持多個大型頒獎禮的黃路梓茵（Lulu）拉埋天窗，更甜晒求婚照。Yahoo 娛樂圈 ・ 43 分鐘前
郭藹明劉青雲貼地食茶餐廳被集郵 影帝夫婦素顏狀態佳被讚親民沒架子
1991年港姐冠軍郭藹明與影帝丈夫劉青雲向來都是娛樂圈中的模範夫婦，他們最近在茶餐廳用餐時被網民野生捕獲，二人獲讚貼地沒架子且保養得很好。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
高德：啟動逾10億人幣「煙火好店支持計劃」 「高德掃街榜」永不商業化
阿里-W(9988.HK)旗下高德地圖宣布推出全球首個基於用戶行為產生的榜單「高德掃街榜」，建立全新線下服務信用體系，兼且永不商業化。AASTOCKS ・ 1 天前