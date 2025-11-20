自民黨聯盟會議試吃黑熊！ 52歲前首相野味紅酒絕配！

自民黨聯盟的野味會議

哎喲，日本政壇這兩天簡直像美食節目，前首相石破茂11月14日在自民黨「野禽飲食議員聯盟」會議上試吃熊肉叉燒，笑稱「黑熊叉燒配紅酒絕配」，還呼籲振興食野味文化緩解熊害。

小編刷到新京報視頻時心想，這不就是「熊災版政客廚房」的日劇嗎？來，咱們邊嚐虛擬叉燒邊聊聊這野味解方，保證不飢，只添點前首相小樂趣～🍖

熊肉叉燒的清淡驚喜

會議現場，石破茂夾起黑熊叉燒一口咬下，直呼「比豬肉清淡爽口，令人感動」，還回憶昭和37年（1962年）首吃熊肉壽喜燒的感動。

朝日新聞報導，這聯盟由石破擔任會長，推野生動物資源化利用，會議試吃鹿肉熊肉等野味，議員附和「熊叉燒紅酒絕配」。

石破52歲，鳥取縣選區眾議員，前防衛大臣，愛野味還寫書《熊肉的魅力》。網友在X調侃：「石破叉燒解熊害，政客變廚師？」這種驚喜，這清淡總讓人胃口大開。🥂

熊害嚴重的野味呼籲

日本熊害2025年紅燈高掛，環境省數據4-10月出沒地圖紅遍東北，秋田3089件岩手3453件，12死54傷創高。東洋經濟報導，暖化森林果實短熊下山，

石破呼籲「恢復山林，讓熊回棲地」，聯盟推熊肉壽喜燒、叉燒等野味，減害增食文化。網友在PTT旅遊板po：「石破熊叉燒，紅葉季新菜？」

香港LIHKG笑說：「前首相野味解方，台灣熊怕怕。」這種呼籲，這嚴重總讓人反思：熊美，叉燒更香。🍲

網友的美食與自嘲熱議

事件一爆，X和LIHKG熱鬧翻！台灣網友po：「石破熊肉叉燒，熊害變美食！」香港讀者笑：「紅酒絕配，政客廚神？」

有人怒：「熊害12死，野味真解方？」；有人萌：「昭和37年感動，石破永遠の熊粉。」自民黨聯盟無暇受訪，忙推野味菜單。這種熱議，這自嘲總讓人邊笑邊嘆：熊災美，解方更妙。📱

Japhub小編有話說

哇，這石破熊叉燒瓜寫完，小編的紅酒都想開了！從聯盟試吃到野味呼籲，這解方太有梗。

如果你有熊肉食譜，或日本野味趣聞，留言區分享～下次挖個不害的日本美食趣事，美味點哦！