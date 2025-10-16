自民黨與日本維新會達合作共識 有望組成新執政聯盟 高市早苗當選首相機會增｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】日本自民黨總裁高市早苗昨日（15 日）跟日本維新會代表，大阪府知事吉村洋文會談。高市早苗在會後表示，兩黨在基本政策達成一致共識，自民黨已經表達期望跟維新會組成聯合政府。至於吉村洋文就表示，如果稍後的兩黨政策協議順利達成，維新會將會在下周二（21 日）舉行的首相指名選舉當中，推舉高市早苗出任首相。

目前自民黨和維新會在眾議院分別有 196 席和 35 席，差兩席就達到議會過半數的 233 席，只要再拉攏個別無黨籍或小政黨議員，就可以在議會重新掌握簡單多數。

維新會提出大阪「升格」獲自民黨接納

自民黨和維新會今日將會繼續開會，商討正式政策協議。在昨日的會議上，維新會已經提出要將「副首都」構思納入協商內容。根據日本的行政區劃，現時大阪和京都並列為「府」，維新會過往一直推動將大阪升格為「大阪都」，與東京都並列。高市早苗在昨日的會議中表示，稍後會成立機構專門處理相關議題，並在明年於國會推動有關法案，回應了維新會的訴求。

另外，最大在野黨立憲民主黨昨日亦跟國民民主黨和日本維新會舉行 3 黨黨首會談，討論推舉首相候選人，作為維新會最高層的吉村洋文沒有出席，僅派黨內的共同代表藤田文武出席會議。立憲民主黨在會上繼續推動 3 黨在首相候選人達成一致決定，但由於 3 黨仍然未能在政策上有共識，相關建議仍然處膠著狀態。

消息：小泉進次郎出任防相

《共同社》昨日引述消息指，如果高市早苗在首相指名選舉中勝出，農林水產大臣小泉進次郎將會出任防衛大臣，內閣官房長官林芳正將會出任總務大臣。早前已經有消息指茂木敏充將會再出任外務大臣，至於小林鷹之早前已經獲任命為自民黨政務調查會長，負責國會法案制訂，換言之早前跟高市競爭黨總裁席位的 4 人在人事上全部有著落。

