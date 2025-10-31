自由亞洲電台斷資助停運 台長：望日後重啟 為封閉國度讀者提供新聞｜Yahoo

自由亞洲電台今日（31日）起暫停運作，停止所有新聞製作，是電台成立 29 年來首次停運。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】受美國政府停擺和停止撥款的影響，自由亞洲電台今日（31日）起暫停運作，停止所有新聞製作，是電台成立 29 年來首次停運。電台的海外分部將會關閉，員工會被遣散，其中大部分員工自 3 月起一直放無薪假。自由亞洲電台台長方貝（Bay Fang）發聲明指，有關決定是為節約有限的資源，並期望將來有穩定資金的時候，可以重啟營運，日後繼續為身處封閉國度的讀者提供準確且沒被審查的新聞報道。

自由亞洲電台今日（10 月 31 日）起全面停止所有新聞製作。方貝周三（29日）發聲明指，基於財政現實及未來預算的不確定性，自由亞洲電台被迫暫停所有餘下的新聞製作，是成立 29 年來首次。聲明指，有關決定是為了節約資源，以負責任的方式縮減規模，期望未來資金穩定下重啟營運。

粵語組7月停更新

自由亞洲電台今年 3 月遭特朗普政府停止資助，嚴重影響營運，其中以服務香港境內和海外港人，以及全球粵語社群為主的「自由亞洲電台粵語組」在 6 月底宣布結束，7 月起停止更新。電台表示，過去數月大幅削減編採人手，被裁及要求休假的員工超過九成，海外分部包括在印度達蘭薩拉、台北、首爾、伊斯坦堡、泰國曼谷及緬甸仰光的辦公室將停止租用，電台的普通話組、緬甸語組、越南語組、韓語組等亦會停止報道。

自由亞洲電台多年來的調查報道為機構建立鮮明進取形象，主力報道缺乏新聞自由地區的情況。電台過去包括曾報道中國對維吾爾族的鎮壓、新冠疫情死亡人數被當局隱瞞、北韓脫北者苦況等。