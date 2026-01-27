自由奔放的「閒聊花花」將於3月12日發售！但有時它會說錯話・・・？

任天堂宣布將於2026年3月12日(四)發售Nintendo Switch遊戲「超級瑪利歐兄弟 驚奇」中的角色「閒聊花花」的發聲小擺件。

目前已可在My Nintendo Store預購。

「閒聊花花」將於3月12日發售！

「閒聊花花」是Nintendo Switch遊戲「超級瑪利歐兄弟 驚奇」中的角色。

它們會為瑪利歐們加油助威，提供遊戲提示，並用它們自由奔放的閒聊為冒險增添樂趣。

這些「閒聊花花」現在將從遊戲世界來到現實世界。

廣告 廣告

自由気ままに喋ってくれる

ボタンを押せばいつでもおしゃべり

「閒聊花花」是一款可以隨意說話的小擺件，讓你的日常生活更加有趣。

有時會自己開始說話，但也可以隨時按下說話按鈕讓它說話。

看看會說甚麼，令人期待。

多次按下按鈕，甚至可能會聽到一段特別的訊息。

1時間ごとに時刻を教えてくれる

たまに間違えてしまうことも

具備每小時報時的功能。

有時時間似乎會出錯，但如果發生這種情況，它會自動糾正。

會從早到晚，根據不同時間與你交談

不僅會從早到晚根據不同時間與你交談，還會按照設定的起床時間和就寢時間與你對話。

此外，設計使其不會在用家睡眠時說話，因此不必擔心它會在半夜突然開始說話。

具備感知室溫的功能

還具備感知室溫和顯示剩餘電量的功能。

如果想專心學習或閱讀等，只需長按聊天按鈕，手機直至翌日起床為止都會保持靜音。

還有喊出「Wonder──！」並播放「超級瑪利歐兄弟 驚奇」的背景音樂的模式。

總共支援11種語言。

但偶爾還是會說錯話・・・？

大小剛好可單手拿起

尺寸約為高13.5cm、直徑約10.2cm、重量約208g(不含電池)。

體積小巧，可單手拿起，方便擺放。

「閒聊花花」售價為4,500日圓(含税)。

目前已在 My Nintendo Store 接受預訂，也將在Nintendo TOKYO / OSAKA / KYOTO / FUKUOKA及全日本的遊戲零售店發售。

詳情請瀏覽「閒聊花花」官方網頁。