自助旅行最怕被當地店家騙？達人教戰：「這樣做」就不再糾結害怕被騙

許多人出國旅遊選擇跟團而不願自由行的原因之一，是因為在人生地不熟的異國，很多事情都無法掌控，說不定被騙了都不知道！以最直接的消費來說，店家可能騙你、小販可能騙你、旅館賣行程也可能偷偷哄抬價碼。然而，旅行達人雪兒悟出心得：自助旅行，就是學習甘願被騙，並且學會不被騙。為什麼她會這麼說呢？

買VS不買的選擇

這個世界不是每件物品都有明碼標價，也不是所有商品價值都符合上面的標價。當你有即時需求，即使標碼價格再高，無其他選擇餘地，閉著眼睛也只能現場買下它。例如旅行到了一個極寒之地，外面零下20度，行李只裝著幾件薄外套，此時機場免稅店只剩下一件醜到爆，尺寸不合的羽絨外套，你也顧不了美醜，只有買下去，接下來旅程才能走下去。

買了，不會覺得被騙，因為不買，接下來的行程就會泡湯。當你對某件商品一見鍾情，認定沒買下它，接下來好幾日都吃不下飯、睡不著覺，即使要付出高額的代價，也許是好幾個月的工資，可能是年終獎金，然而在著魔的瞬間，一切無法顧慮太多，只想即刻擁有它。衝動消費的是一種感覺，會讓人有瞬間贏得全世界的勝利感。買了，不會覺得被騙，因為不買，無法彌補內心空虛。

▲衝動消費的是一種感覺，會讓人有瞬間贏得全世界的勝利感。買了，不會覺得被騙，因為不買，無法彌補內心空虛。（圖片來源：Shutterstock）

旅行途中的被騙與不被騙

什麼時候會覺得買東西被騙？通常是還有選擇的空間，這不是必需品，也沒有很喜歡，考慮下一間可能會更便宜。最終發現商品內容跟實際貨物有出入，或是購買當下，商家告訴你全部價格50元，最後結帳是100元。

旅途中，我最常跟店家溝通的第一句話就是「老闆，這多少錢？」不管是１瓶礦泉水、１個冰箱貼、１包衛生紙、１碗麵，我都習慣先問了價格，再決定要不要購買，有時候覺得不太合理，我就會去問第二間，第三間同樣的物品。倘若買貴或是買錯，或是被商家欺騙，就會懊惱一整天。

即使每次都小心翼翼，我仍然敵不過全世界各式各樣的騙子，儘管再三確認價格，再三確認內容，再三要求品質保證，還是無法逃脫這些騙子的各種手法。在印度跟埃及，幾乎醒來的每一天，都要跟各式各樣的騙子鬥智鬥勇，我以為用３折買到最低價，但過了另外一條街，就會發現還有更低的價格。騙子們會用各種話術、手段騙你進小店，不停推銷各種商品，並告訴你「錯過這間店，就沒有下一間」。然後等到回到旅館，發現商品被掉包了。

▲常常出國在外買東西，第一句話總是問「這多少錢？」即使每次都小心翼翼，仍然敵不過全世界各式各樣的騙子。（圖片來源：Shutterstock）

學習甘願被騙並學會不被騙

在埃及紅海旁的潛水店，我問教練：「為什麼會有２種價格？你收我潛水400，標價上卻寫２千。」教練馬上說：「那是給歐美人的價格。」心想，要不還好我有問同行的人，不然也當了冤大頭。在埃及盧克索搭熱氣球，入住旅店時，櫃台人員問我明天要不要搭熱氣球，我告訴他已經在前一個城市時跟當地旅行社訂購。他問我價格是多少？我回答一個人65美金。他笑說，你怎麼會去其他地方訂購熱氣球，你跟我訂只要45美金。我表情充滿無奈，雙手一攤，無可奈何。

買了，就要有被騙的心理準備，因為不買，就失去了體驗。逐漸，我不會為了被騙而耿耿於懷，被騙也是旅程的一部分，總歸而言，不管是旅行社、紀念品店、計程車司機們，都只是為了多賺一點錢而「忽悠」觀光客，與其為了失去的錢整日悶悶不樂，不如換個角度想，這回合我又輸了，下回合記得注意點。

出門在外價格「合理就可以」

有次在泰國麗貝島找一間路邊攤吃牛肉麵，或許是因為太熟悉當地，沒有問價格就坐下點了牛肉麵跟雞腳麵，我心想頂多就是80到100泰銖，不過結帳時他卻收了300泰銖。離開時，我一直跟旅伴抱歉，畢竟事前我沒有確認麵類價格就點餐，也只能吞下這口氣。隔日我從麗貝島搭船到蘭卡威，一出機場就一個計程車司機問要去哪裡。我問他：多少錢？他說：10塊馬幣。我覺得合理就答應了。其實我也根本不知道當地行情價格，只是覺得這個價格我能接受，順便預約了明天的接送，也是10馬幣。

因為沒有預期多少費用，也沒有比價的餘地，就覺得找到很好的司機，心想就算貴一點也很值得，也甘願被騙。以前總覺得歐美觀光客是「盤子」，被收很貴的價格不自知，後來發現他們只是沒有「性價比」的空間，對於他們來說，只要合理就可以。合理是環境生活水準比價出來的，不是費用本身，當然沒有人喜歡當「冤大頭」，只是旅行時你會刻意告訴自己「沒關係，這就是旅行而已」。

▲旅行途中的花費有時沒有「性價比」的空間，生活是體驗出來的，不是比較出來的，自助旅行就是學習甘願被騙跟學會不被騙。圖為本書作者攝於祕魯庫斯科。（圖片來源：《何必討好，反正我也不喜歡你》）

別再糾結害怕「被騙」

曾經我是錙銖必較的窮遊背包客，預算有限時只能斤斤計較到處殺價，一個晚上200元的住宿還被我殺到100元，或許對於旅館老闆來說，我也是討厭的奧客。後來口袋有點錢，就也不在意幾十塊差價，甚至更願意付出小費。喜歡的生活是體驗出來的，不是比較出來的，自助旅行，就是學習甘願被騙跟學會不被騙，然後不再糾結害怕「被騙」，畢竟下一回合，還不知道誰輸誰贏。

倘若現在有人被騙很生氣，該怎麼安慰他？我會回：「生氣跟哭如果有用，那幹嘛叫警察。」

