專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
自助旅行最怕被當地店家騙？達人教戰：「這樣做」就不再糾結害怕被騙
許多人出國旅遊選擇跟團而不願自由行的原因之一，是因為在人生地不熟的異國，很多事情都無法掌控，說不定被騙了都不知道！以最直接的消費來說，店家可能騙你、小販可能騙你、旅館賣行程也可能偷偷哄抬價碼。然而，旅行達人雪兒悟出心得：自助旅行，就是學習甘願被騙，並且學會不被騙。為什麼她會這麼說呢？
買VS不買的選擇
這個世界不是每件物品都有明碼標價，也不是所有商品價值都符合上面的標價。當你有即時需求，即使標碼價格再高，無其他選擇餘地，閉著眼睛也只能現場買下它。例如旅行到了一個極寒之地，外面零下20度，行李只裝著幾件薄外套，此時機場免稅店只剩下一件醜到爆，尺寸不合的羽絨外套，你也顧不了美醜，只有買下去，接下來旅程才能走下去。
買了，不會覺得被騙，因為不買，接下來的行程就會泡湯。當你對某件商品一見鍾情，認定沒買下它，接下來好幾日都吃不下飯、睡不著覺，即使要付出高額的代價，也許是好幾個月的工資，可能是年終獎金，然而在著魔的瞬間，一切無法顧慮太多，只想即刻擁有它。衝動消費的是一種感覺，會讓人有瞬間贏得全世界的勝利感。買了，不會覺得被騙，因為不買，無法彌補內心空虛。
▲衝動消費的是一種感覺，會讓人有瞬間贏得全世界的勝利感。買了，不會覺得被騙，因為不買，無法彌補內心空虛。（圖片來源：Shutterstock）
旅行途中的被騙與不被騙
什麼時候會覺得買東西被騙？通常是還有選擇的空間，這不是必需品，也沒有很喜歡，考慮下一間可能會更便宜。最終發現商品內容跟實際貨物有出入，或是購買當下，商家告訴你全部價格50元，最後結帳是100元。
旅途中，我最常跟店家溝通的第一句話就是「老闆，這多少錢？」不管是１瓶礦泉水、１個冰箱貼、１包衛生紙、１碗麵，我都習慣先問了價格，再決定要不要購買，有時候覺得不太合理，我就會去問第二間，第三間同樣的物品。倘若買貴或是買錯，或是被商家欺騙，就會懊惱一整天。
即使每次都小心翼翼，我仍然敵不過全世界各式各樣的騙子，儘管再三確認價格，再三確認內容，再三要求品質保證，還是無法逃脫這些騙子的各種手法。在印度跟埃及，幾乎醒來的每一天，都要跟各式各樣的騙子鬥智鬥勇，我以為用３折買到最低價，但過了另外一條街，就會發現還有更低的價格。騙子們會用各種話術、手段騙你進小店，不停推銷各種商品，並告訴你「錯過這間店，就沒有下一間」。然後等到回到旅館，發現商品被掉包了。
▲常常出國在外買東西，第一句話總是問「這多少錢？」即使每次都小心翼翼，仍然敵不過全世界各式各樣的騙子。（圖片來源：Shutterstock）
學習甘願被騙並學會不被騙
在埃及紅海旁的潛水店，我問教練：「為什麼會有２種價格？你收我潛水400，標價上卻寫２千。」教練馬上說：「那是給歐美人的價格。」心想，要不還好我有問同行的人，不然也當了冤大頭。在埃及盧克索搭熱氣球，入住旅店時，櫃台人員問我明天要不要搭熱氣球，我告訴他已經在前一個城市時跟當地旅行社訂購。他問我價格是多少？我回答一個人65美金。他笑說，你怎麼會去其他地方訂購熱氣球，你跟我訂只要45美金。我表情充滿無奈，雙手一攤，無可奈何。
買了，就要有被騙的心理準備，因為不買，就失去了體驗。逐漸，我不會為了被騙而耿耿於懷，被騙也是旅程的一部分，總歸而言，不管是旅行社、紀念品店、計程車司機們，都只是為了多賺一點錢而「忽悠」觀光客，與其為了失去的錢整日悶悶不樂，不如換個角度想，這回合我又輸了，下回合記得注意點。
出門在外價格「合理就可以」
有次在泰國麗貝島找一間路邊攤吃牛肉麵，或許是因為太熟悉當地，沒有問價格就坐下點了牛肉麵跟雞腳麵，我心想頂多就是80到100泰銖，不過結帳時他卻收了300泰銖。離開時，我一直跟旅伴抱歉，畢竟事前我沒有確認麵類價格就點餐，也只能吞下這口氣。隔日我從麗貝島搭船到蘭卡威，一出機場就一個計程車司機問要去哪裡。我問他：多少錢？他說：10塊馬幣。我覺得合理就答應了。其實我也根本不知道當地行情價格，只是覺得這個價格我能接受，順便預約了明天的接送，也是10馬幣。
因為沒有預期多少費用，也沒有比價的餘地，就覺得找到很好的司機，心想就算貴一點也很值得，也甘願被騙。以前總覺得歐美觀光客是「盤子」，被收很貴的價格不自知，後來發現他們只是沒有「性價比」的空間，對於他們來說，只要合理就可以。合理是環境生活水準比價出來的，不是費用本身，當然沒有人喜歡當「冤大頭」，只是旅行時你會刻意告訴自己「沒關係，這就是旅行而已」。
▲旅行途中的花費有時沒有「性價比」的空間，生活是體驗出來的，不是比較出來的，自助旅行就是學習甘願被騙跟學會不被騙。圖為本書作者攝於祕魯庫斯科。（圖片來源：《何必討好，反正我也不喜歡你》）
別再糾結害怕「被騙」
曾經我是錙銖必較的窮遊背包客，預算有限時只能斤斤計較到處殺價，一個晚上200元的住宿還被我殺到100元，或許對於旅館老闆來說，我也是討厭的奧客。後來口袋有點錢，就也不在意幾十塊差價，甚至更願意付出小費。喜歡的生活是體驗出來的，不是比較出來的，自助旅行，就是學習甘願被騙跟學會不被騙，然後不再糾結害怕「被騙」，畢竟下一回合，還不知道誰輸誰贏。
倘若現在有人被騙很生氣，該怎麼安慰他？我會回：「生氣跟哭如果有用，那幹嘛叫警察。」
更多食尚玩家報導
住宿券27折起！ITF３大飯店集團優惠懶人包，免千元爽嗑Buffet
1967年出生免費搭！台鐵環島之星「總統花車」搶先看，１日遊套票第２人半價
機票買一送一！台北國際旅展行前懶人包，五星飯店住宿券1.9折起
全台第１棵聖誕樹！免費拍樂高「童趣繽紛樂園」７大場景，打卡16公尺聖誕樹
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
十五歲老狗街頭獲救迎美滿結局 領養人為他帶來家庭溫暖
【動物專訊】老狗尋家十分艱難，願意領養老狗的人，往往是十分愛動物，願意付出時間和耐心。在屯門山景一帶流浪了逾一年的15歲老狗「柴四」，在本月初於寒風凜冽的馬路獲毛守救援Kent救起，他的命運因此改變。熱心市民劉小姐得知柴四的可憐身世後，幾經思索後決定領養他，讓柴四有最美滿的結局，不用再餐風露宿，可以高床軟枕在溫暖家庭中被愛包圍。 柴四在屯門山景楊小坑村附近已經流浪了超過一年，有好心女士會定期放毛巾和食物關顧他，在本月初寒風刺骨的一晚，熱心市民發現柴四瑟縮在馬路邊，於是聯絡了毛守Kent將狗狗救起。Kent形容當時柴四十分消瘦，營養不良，而且腳部無力，連走路都抖震和搖搖擺擺。柴四有晶片，但晶片登記人已無法聯絡，估計是被人遺棄。 毛守的救援，為柴四帶來遲來的幸福機會，獲劉小姐領養。劉小姐當日看到毛守救柴四的影片，萌生了照顧他的念頭，「我無意中上網睇到柴四段片，見到他很慘，又凍又沒同伴，在片段入面見到毛守義工一叫他，他就即刻放低食物和家當走向義工，雖然他走得不太好，但都見他用盡力好心急走過去，我感覺他很鐘意人類，很想親近人類。」 她的領養決定，而十分認真考慮過，而不是一時衝動，「我很認真想究香港動物報 ・ 6 小時前
河南太行山貓咪屢被誤認流浪！一日三次被強行「救援」帶落山 主人急掛牌求饒：讓牠安心散步
河南南太行山一隻叫「豆豆」的家貓近日在內地網絡爆紅，但紅的原因卻讓人哭笑不得。這隻住在山頂飯店的貓咪，因為性格親人又喜歡四處巡視地盤，經常被熱心行山人士誤以為走失的流浪貓，結果頻頻被「救」落山。最誇張的一次，豆豆一日之內被三批遊客帶落山三次，每次都要自己辛苦爬回山頂的家，直到天黑才精疲力盡地癱倒在石階上。這條被稱為「絕望坡」的陡峭山路，普通人單程就要花1.5至2.5小時，還需要登山杖輔助，難怪豆豆每次回家都累到「生無可戀」。Yahoo 旅遊 ・ 10 小時前
淘寶由假貨到嚴治「AI假圖」 中國消費者竟然由受害人變騙徒
去年曾遭全國政協副主席、前特首梁振英直斥「發財要立品」的淘寶，多年來已經致力「打假」，豈料一波未平一波又起，隨著AI生成技術發展一日千里，國內詐騙手法發展驚人，近年又開始出現網購「AI假圖」， 進駐商家反遭消費者「白嫖」退款。日前淘寶在2026天貓商家服務大會上，終於要對退款騙案開戰Yahoo財經 ・ 5 小時前
【7個城市滿足你7個願望】用一趟短途旅行，給 2026 一個好開始
2026 年剛開始，你的 to-do List 寫好了嗎？新一年，我們都習慣為自己許下幾個願望。有人希望步伐慢一點，有人想熱鬧一點；有人渴望被好好照顧，有人則期待一點未知與驚喜。與其將願望停留在腦海，不如用一趟旅行，為 2026 定下一個真正屬於自己的開始。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
日本旅遊剩一堆零錢怎麼處理？達人教１招秒解決，不怕尷尬還有莫名快感
近年來日本成為國人最愛的旅遊勝地，但在當地購物時常會收到大量零錢，特別是日幣１円硬幣最令人頭疼。這些零錢不僅攜帶不便，在結帳時拿出來慢慢算也往往讓人感到尷尬。對此，旅日達人林氏璧分享了一個既方便又快速食尚玩家 ・ 1 天前
60年一遇「赤馬紅羊劫」會有大事發生？2026年這4個生肖小心易中招
「赤馬紅羊劫」是什麼？未到 2026 年就已經聽到這個名字。這是中國歷史上一個極之神祕的周期規律，所謂「赤馬」指 2026 丙午年，「紅羊」則是 2027 丁未年，丙、丁屬火，對應赤紅色，故名思義就是火氣最旺、動盪最劇烈的兩年。那麼，2026 年「赤馬紅羊劫」有什麼要注意？Yahoo Style HK ・ 1 天前
花膠│破解5大花膠迷思！解答公乸/浸發/存放疑難：深色代表靚貨？
揀花膠，很考學問。農曆新年快到，辦年貨，揀海味，鮑參翅肚之中，花膠(肚)算是多變，門外漢揀選花膠時難免一頭問號。想用一分錢買到一分貨？買之前就要做足功課。今次找來家族從事海味批發生意逾40年，在facebook上以「海味二代」示人的Ivy來快問快答，拆解5個坊間常見的花膠迷思。Yahoo Food ・ 1 小時前
深圳寶安京基華邑酒店61折優惠｜人均$441！住高級海景行政客房、包雙人自助早餐＋行政酒廊禮遇、農曆新年／周末不加價
洲際集團旗下的深圳寶安京基華邑酒店，是大灣區首家華邑酒店，以嶺南宗祠建築作設計，主打現代「東方美學」，加上鄰近壹方城、前海HOP天地購物中心、灣區之眼等景點，前往鄰近地鐵1號線固戍站只需7分鐘車程，方便一眾旅客出入！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
渣打集團(02888.HK)於倫敦回購53.77萬股 涉資982萬英鎊
渣打集團(02888.HK)報表披露，1月21日，在倫敦證券交易所、CBOE BXE及CBOE CXE購回合共53.77萬股，每股作價介乎18.08-18.415英鎊，涉及總額約982萬英鎊。 自特別決議案通過(即2025年5月8日)至今，渣打累計購回1.04億股，佔股本4.4227%。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
日本輕井澤排第２！網友激推日韓滑雪勝地Top10，「這地點」一年四季都適合玩
「生命就該浪費在美好的事物上！」想像在大雪紛飛的銀白世界自在暢遊，眼前是一望無際的壯闊雪山景色，多麽令人心醉神迷。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點網路食尚玩家 ・ 1 天前
袁彩雲晒50歲慶生照完美示範「優雅地老去」 去年曾自爆已離婚？
袁彩雲1996年透過參加香港小姐競選勇奪季軍而入行，及後，被安排加入處境劇《真情》及經典劇《封神榜》。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
60歲「小龍女」李若彤低調現身！素顏看張學友演唱會 網驚豔讚：像40歲
近日，張學友在香港紅磡體育館舉辦「60+巡迴演唱會」最終場，台下觀眾席中，有粉絲意外認出一名熟悉身影，正是曾在《神雕俠侶》中飾演「小龍女」的李若彤。她當天穿著藍色毛衣、幾乎素顏現身，60歲的外貌狀態很快在網路上引發討論。姊妹淘 ・ 5 小時前
「最成功二世祖」鄧兆尊 傳承繼15億遺產 西貢地皮荒廢變靈探熱點 躺平都年收3,000萬利息
粵劇名伶新馬師曾之子鄧兆尊，近年活躍於社交平台及直播節目，不時被外界冠以「二世祖」標籤。近日有網民在小紅書上載短片，片中有人當面向鄧兆尊追問坊間流傳其「最窮只有1億元」一說，鄧兆尊即場作出回應；另有傳其與弟妹合共承繼高達15億元遺產，名下亦涉及一幅屢傳以逾4億元放售的西貢地皮，即使地皮長期荒廢，鄧兆尊亦表示毋須急於處理。閱讀更多：劍神張家朗「再亮一劍」187萬掃雲匯車位 半年前逾1,600萬買三房 半年入市逾1,788萬｜兩屆奧運奪金至少獲1,650萬獎金賭王遺產急劈！狂減43%！ 尖沙咀金巴利街地皮意向價由8,800萬劈到5,000萬短片所見，提問者問及「最窮只有1億元」的傳聞時，鄧兆尊先是「扁扁咀」並搖頭，稱「未見過」相關說法，其後又補充指「他們是說笑」，似對有關傳聞不以為然。傳四兄妹承繼15億元遺產 只作「被動收息」資料顯示，鄧兆尊近年除在社交媒體曝光外，亦不時參與不同YouTube直播節目。坊間一直有說法指，鄧兆尊在家人離世後與弟妹承繼約15億元遺產；另亦有指其家族曾處理物業資產，包括出售永祥大廈及楚留香物業等，加上持有大幅西貢地皮，令其資產規模備受關注。另有報道引述其曾提及父28Hse.com ・ 1 天前
8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻
講到辦公室文化，散水餅幾乎已經成為香港職場的指定動作，但並不是每一件散水餅都令人感動，反而有些選擇會令同事收到時「懷疑人生」。早前就有網民以「見過最肉酸嘅散水餅係咩」為題在網上討論區發帖，留言一面倒抵死，更有人直言「比唔派仲深刻」，以下總結出網民心目中8大最差的散水「餅」。Yahoo Food ・ 10 小時前
私人住宅裝修鑿穿浴室地台樓板 下層天花穿窿可對望 屋宇署：要求即時停工
日出康城一個單位的業主2023年裝修期間涉擅自拆除部分主力牆，震驚全港，近日再有涉及裝修鑿穿事件出現。屋宇署今日在社交平台發文及上載兩張照片表示，早前有一個私人住宅單位在裝修期間，鑿穿了浴室的地台樓板，影響下層單位，照片可見廁所天花被鑿至穿窿，鋼筋鏽跡斑斑，和樓上可對望。屋宇署即時派員視察後，發現單位地台的樓板被鑿穿，幸整體樓宇結構沒有明顯危險。am730 ・ 1 天前
趙露思夜市擺攤賣蛋烘糕！一個只賣7元還附小禮物 客人激動讚：毫無明星架子
1月20日晚間，大陸女星趙露思被目擊出現在海南某夜市擺攤，販售四川常見的小吃「蛋烘糕」，每個售價只要人民幣7元（約台幣32元）。她親自動手製作，並親切與顧客互動，畫面曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 4 小時前
駐天津主任被炒｜在天津生活本來可以「打贏99%香港公務員」
駐天津主任鄭震生自爆受款待被解僱，而且因涉違返防賄條例，據報案件已轉介執法部門跟進。事件除了揭示香港公務員清廉議題（見另文），還有多項啟示，其中翻查天津酒店的預訂價格，是次成為焦點的同類套房價格約3000港元，對比香港最平也要12000元，便宜足足75%；天津消費水平大幅低於香港，若然該合約主任能夠用香港人工在天津生活，本來可以「慢慢摵」，可惜已經成為泡影Yahoo財經 ・ 1 天前
到日本吃什麼最失望？一票網友點名「１食物」，當地人也認證
日本美食豐富多元，向來深受台灣旅客喜愛，成為許多人赴日旅遊的重要目的之一。然而，即便是美食王國，也難免有令人失望的餐點。近日，一名網友在網路上發問，詢問赴日旅遊時有哪些食物不建議嘗試，引發熱烈討論。網食尚玩家 ・ 4 小時前
大阪國中生恐怖絞殺小學生！ 堤防無梯推落波浪載沉載浮！
這年頭校園新聞怎麼老是讓人心塞？最近日本網上瘋傳幾段影片，畫面裡大阪一群國中少年對一個小學生下狠手，先是用手臂從後頭猛勒脖子，勒到小孩臉紅脖子粗，差點沒氣兒，接著還把他推進海裡，任由他在水裡掙扎。Japhub日本集合 ・ 1 天前
林子祥一家搭機回港被捕獲 葉蒨文全程湊孫女 林德信坐經濟艙被讚夠貼地
林子祥同葉蒨文呢對殿堂級歌手夫妻，近年不時返內地演出，早前阿Lam同Sally喺杭州舉行演唱會，林德信亦有上台獻唱。有網民喺社交平台分享，聲稱日前喺杭州回港班機上巧遇林子祥、葉蒨文以及阿Lam兒子林德信一家。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前