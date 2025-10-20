自維聯盟有望 日經早盤一度漲逾3%

【Now Sports】哈利麥佳亞喺雙紅會頂入奠勝球後，喺社交網絡高呼“I love this club”，冇人會懷疑係虛情假意。由曾幾何時被嘲笑、失隊長臂章，默默耕耘屢立戰功，若果唔愛呢間球會，唔可能做得到。撰文：球十三依家講好耐啦，當日哈利麥佳亞（Harry Maguire）孭住8000萬鎊身價同壓力，由李斯特城成「魔」，因為多次防守失誤，俾人嘲諷為「麥麥送」，漸漸失正選，之後隊長臂章都冇埋。當時，人人都相信佢喺曼聯前途似咁，聽被送走。當時信任佢嘅，可能剩番前英格蘭領隊修夫基。曼聯呢幾年搞極都唔妥當，當視線再唔喺麥佳亞身上，佢反而屢次做救主，吓吓後衛變中鋒入波成為英雄──去季歐霸盃對波圖完場前頂入扳平、英超對葉士域治奠勝、英足盃絕殺母會李斯特城、歐霸對里昂尾段入波......，今季，佢明明喺英聯盃對甘士比尾段扳平，只怪成隊唔生性，最後都互射12碼輸波爆出世紀冷門。點計，一眾曼聯射手都要汗顏。近年每當見到麥佳亞喺危急存亡時刻變身中鋒，鬼死咁拚搏，魔迷應該都覺得場波未完，仲有希望。今次雙紅會奠勝，正如佢賽後所講，對佢個人同曼聯都意義非凡。賽後佢喺網上發表“I love this clu

now.com 體育 ・ 6 小時前