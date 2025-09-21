樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
自製小朋友填色線稿圖畫？學識一句 nano banana AI 指令就得
輕鬆將不同的相片轉成可以填顏色的圖畫。
還記得多年前《Secret Garden》填色書的風潮嗎？在線稿上填顏色大人愛玩，小朋友一樣鍾意（尤其是出外用餐「等食」的時候），但如何找些特別的給他們去玩填顏色呢？其實用 nano banana 就可以很簡單生成線稿，然後再打印出來就可以給小朋友填色用。
👉nano banana 教學｜影樓照超貴？一秒自製 Harcourt 殿堂級人像照
👉 一秒變 3D 公仔！教你超紅 nano banana AI 指令，香港可用、免 VPN
進入 Google AI Studio（或第三方「中轉」服務）選擇 nano banana 後，上傳想轉成線稿的照片並同時輸入以下提示：
Convert into an uncoloured outline art
提示大意：
轉換成沒有上色的線稿
這樣就可以將各式的相片轉換成沒有顏色的線稿，如此一來就可以變化出不同的填色圖畫，將生成的圖片拿去打印就可以了。值得一提，今次Nano Banana 指令用中文輸入較英文效果好，所以不用執著用英文提示詞比較準確的了。
