自製麵食譜│自家製手工麵無難度 廚房必備工具幫到手
很多人都覺得自己在家整麵好誇張，其實做法並不如大家以為的複雜，這次介紹個刀削麵的同家鄉「剪刀麵」給大家，即睇Yahoo食譜：
很多人都覺得自己在家整麵好誇張，但其實北方很多家庭的麵食也是每餐即製，山西刀削麵在當地也是家庭日常，做法並不如大家以為的複雜。但刀削麵要專用刀才能做，這次介紹個刀削麵的同家鄉「剪刀麵」給大家，工具只要一把大廚剪，麵粉也是最日常用到的中筋麵粉，只要搓成麵粉，放雪櫃一晚麵糰便可以用，到食之前剪入滾水中烚熟，便可以放湯或者炒食，麵質勁道彈牙，喜歡麵食的朋友會喜歡，即睇如何製作剪刀麵：
剪刀麵（2-3人份量）
烹煮時間：50分鐘
材料：
麵糰：
中筋麵粉120克
水40至50毫升
鹽少許
炒麵配料：
豬肉薄片3片
大葱1/4條
雞髀菇2隻
洋葱1/4個
調味：
生抽1湯匙
老抽1茶匙
沙茶醬1湯匙
糖少許
鹽少許
水2湯匙
米酒1湯匙
做法
文、攝：謝翠玲
