自製麵食譜│自家製手工麵無難度 廚房必備工具幫到手

很多人都覺得自己在家整麵好誇張，但其實北方很多家庭的麵食也是每餐即製，山西刀削麵在當地也是家庭日常，做法並不如大家以為的複雜。但刀削麵要專用刀才能做，這次介紹個刀削麵的同家鄉「剪刀麵」給大家，工具只要一把大廚剪，麵粉也是最日常用到的中筋麵粉，只要搓成麵粉，放雪櫃一晚麵糰便可以用，到食之前剪入滾水中烚熟，便可以放湯或者炒食，麵質勁道彈牙，喜歡麵食的朋友會喜歡，即睇如何製作剪刀麵：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

剪刀麵（2-3人份量）

烹煮時間：50分鐘

材料：

麵糰：

廣告 廣告

中筋麵粉120克

水40至50毫升

鹽少許

炒麵配料：

豬肉薄片3片

大葱1/4條

雞髀菇2隻

洋葱1/4個

調味：

生抽1湯匙

老抽1茶匙

沙茶醬1湯匙

糖少許

鹽少許

水2湯匙

米酒1湯匙

做法

1. 早一晚把麵粉、鹽和水用筷子拌成麵絮，再用手搓成糰，這時不用十分平滑，包保鮮紙等十分鐘，再搓，又包保鮮紙等十分鐘，再搓一次成硬身的光滑麵糰，包保鮮紙放雪櫃等一晚。

2. 先備好一鍋滾水，水滾後收小火。取出麵糰再搓滑，然後用大廚剪出一條一條的小麵，直接落水中，待全部麵剪好，開中大火煮約六分鐘，隔水。

3. 燒熱鍋，加油，先中火爆香洋葱和大葱，再加入雞髀菇和切小段的豬肉片同炒， 加入剪刀麵，倒入已混合好的醬汁，中大火快炒至收汁。

完成品

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多零失敗食譜

祛濕食譜│赤小豆蓮子粥 微甜祛濕易消化

祛濕食譜│薏米雞肉飯 電飯煲一煲搞掂

祛濕食譜│冬瓜肉丸湯 細火慢浸肉嫩滑

米紙食譜│米紙粉果 減肥中享受點心樂趣

米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感

米紙食譜│百變米紙化身韓式炒年糕 簡便版隨時煮得

湯水食譜│豆腐蘆筍羮 春天宜吃綠色蔬菜

雞食譜│紅棗雲耳蒸雞 - 春天養肝之寶紅棗最佳

蛋糕食譜│香蕉蜂蜜蛋糕 - 轉米粉焗蛋糕更輕軟

蛋食譜│虎紋蛋卷 要畫花紋原來要咁做

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

文、攝：謝翠玲