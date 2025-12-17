自閉症︱中大醫學院新技術識別兒童患者 準確率達 95% 明年招募 200 兒童試用︱Yahoo

【Yahoo健康】中大醫學院推出創新微生物技術，透過收集兒童糞便樣本再利用人工智能模型分析其腸道微生物，識別有高風險患上自閉症的兒童，檢測技術準確率高達 95%。新技術有助自閉症兒童及早被診斷，家長可以有心理準備，並提早為孩子做自閉症訓練。團隊亦於明年一月招募 200 名疑似出現自閉症特徵的合資格學前兒童，利用新技術測試，期望明年第三季可以推出市面。

本港兒童自閉症患者超過 22,000 人，近年比例不斷上升。患自閉症兒童一般會在 3 至 6 歲期間才被診斷，現時並沒有任何方法與工具檢測出孩子是否屬高風險自閉症患者，需要靠父母發現自己孩子有言語障礙或行為異常，再將懷疑個案轉介至心理醫生作多次臨床評估，確診需時漫長。

驗糞便可診斷自閉症風險

中大醫學院去年發表研究成果，揭示自閉症兒童腸道微生態發展較其他兒童緩慢，有四組不同界別的微生物出現變化。現時醫學院連同中大衍生創科公司 MicroSigX 推出全球創新「多界別微生物技術」，收集兒童少量糞便後再寄往實驗室，以經驗證的人工智能模型分析樣本內的微生物群特徵，兩至三個星期內則可有結果，以客觀數據判斷兒童是否有高風險患上自閉症。

中大醫學院精神科學系教授陳秀雯指，父母起初容易將自閉症特徵與發育遲緩混淆，導致兒童要待診斷為自閉症後才可以開始訓練，而家長亦未有全面準備。而新檢測技術準確率高達 95%，有助醫生在前線接觸懷疑個案時，排除低風險個案，消除家長疑慮，同時及早識別自閉症兒童，讓父母有心理準備，並提早為兒童安排自閉症訓練和規劃未來。

招募 200 位基層兒童試用新檢測

中大醫學院和 MicroSigX 亦於明年一月於非牟利機構合作推出試點項目，招募 200 位來自基層家庭、年齡介乎 18 個月至 4 歲、而又表現出疑似自閉症特徵但未確診的合資格學前兒童，提供免費新腸道微生物檢測技術。除提供檢測服務以外，團隊會議「全方位照顧」模式，以跨界別團隊為有需要家庭提供自閉症相關資訊和，及早規劃下一步。家長可聯絡電話 9495 1894 查詢。

中大卓敏內科及藥物治療學講座教授陳家亮表示，在完成試點項目後，期望 2026 年第三季度可以將檢驗技術推出市場，供大眾使用，屆時亦會將測試費用控制在普羅大眾可接受的範圍之內。另外，中大醫學院將會成立「自閉症譜系中心」，針對自閉症建立系統性課程訓練社區醫療人才，以及為有需要家長提供課程支援。