自閉症 Barbie 面世 設降噪耳機、眼睛微微側望 廠商冀患者在玩具中看見自己︱Yahoo

首款患有自閉症的 Barbie。

【Yahoo新聞報道】玩具製造商美泰兒（Mattel）昨日（12 日）推出首款患有自閉症的 Barbie （芭比）娃娃，亦是繼該公司約 6 個月前推出首款患有 1 型糖尿病的娃娃後，推動代表性與包容性的最新舉措，旨在讓更多兒童在 Barbie 中看見自己，並鼓勵孩子接觸反映現實世界的玩具。

眼睛側望 避免直接眼神接觸

綜合外媒報道，這款 Barbie 與美國慈善機構自閉症自我倡導網絡（Autistic Self Advocacy Network）合作研發，設計重點在於呈現自閉症兒童感知、處理資訊及與世界溝通的方式。

娃娃的眼睛微微側望，反映部分自閉症人士避免直接眼神接觸的特點；手肘及手腕可完全彎曲，方便呈現重複性動作，例如拍手或自我刺激行為，以協助處理感官資訊或表達情緒。

配件方面，Barbie 手指上配戴粉紅色減壓轉盤，有助舒緩壓力；同時佩戴粉紅色降噪耳機，以減少感官負荷，並攜帶一部粉紅色平板電腦，螢幕顯示以圖像為基礎的輔助及替代溝通系統，協助日常溝通需要。服裝則採用寬鬆剪裁的紫色直紋 A 字裙，短袖配合飄逸裙擺，減少布料與皮膚接觸；紫色平底鞋設計有助保持穩定及活動靈活。

2019 年首推有殘疾娃娃

Barbie 自 1959 年面世以來，直至 2019 年首次推出有殘疾設定的娃娃。現時系列已包括失明 Barbie、輪椅使用者、唐氏綜合症角色，以及配戴義肢、助聽器等設定的角色。

Mattel 全球娃娃業務主管 Jamie Cygielman 表示，推出自閉症 Barbie 是公司在代表性及共融承諾上的最新一步。她稱，Barbie 一直致力反映孩子眼中的世界與想像的可能性，期望新角色能擴闊玩具市場對共融的理解，因為每一名孩子都值得在 Barbie 身上看到自己。

團體冀輔助工具正常化

英國慈善機構 Ambitious about Autism 行政總裁 Jolanta Lasota 表示，期望自閉症兒童能從中感到自豪，又指部分自閉症學生因擔心與眾不同而不願在校使用耳罩或減壓玩具，若相關輔助工具能被正常化，情況或有改善。

神經多樣性社群創辦人兼作家 Ellie Middleton 亦表示，新款 Barbie 有助挑戰社會對自閉症的既定印象。她指出，過去缺乏相似形象，令外界難以將自閉症與自身經驗聯繫起來，而新角色可讓年輕女孩明白，自閉症並非需要隱藏的特質，而是一種可以被接納及自豪的身份。