致命家庭糾紛殃及 慕尼黑啤酒節緊急喊停7小時

（法新社慕尼黑1日電） 德國一名男子今天持槍並攜帶爆裂物縱火攻擊家人後自裁，導致慕尼黑安全戒備升級，著名的慕尼黑啤酒節為此一度關閉7小時。

警方在鄰近信箱發現該男子遺留的一封信，因內容對世界知名的慕尼黑啤酒節有威脅語氣，當局決定緊急封閉現場，並出動警犬地毯式搜索。

慕尼黑市長賴特（Dieter Reiter）隨後宣布解除警報，啤酒節於傍晚恢復開放。

這起駭人事件於發生於當地時間1日清晨，57歲的犯嫌持土製武器朝雙親開槍，隨後縱火燒屋，事前還在屋內設置陷阱。

警方表示，他很可能當場殺害90歲的父親。犯嫌父親的遺體尚未從被焚毀的住家內尋獲，地點位於慕尼黑北部住宅區Lerchenau。

81歲的母親則中彈受傷，送醫後已無大礙。

警方說，擁有德國與巴西雙重國籍的犯嫌21歲女兒也在意外中受傷，住家起火當時一度要從2樓跳下，所幸最終被消防人員成功救出。

男子在警方直升機鎖定位置後逃逸，經短暫追捕後於河畔公園朝自己頭部開槍。警方表示員警趕到時他尚有氣息，但很快便因傷重不治。