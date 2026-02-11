致命車禍｜北大嶼山公路綠的撞工程車 男乘客拋出車外送院後不治｜Yahoo

圖：香港公共交通智庫

【Yahoo新聞報道】東涌發生致命交通意外。今早（11 日）9 時 46 分左右，一輛新界的士沿北大嶼山公路往機場方向行駛，在近東薈城位置撞向快線一輛「箭咀」工程車車尾，的士車頭嚴重損毀，據報 1 名男乘客懷疑未有佩戴安全帶，的士失事當刻被拋出車外，他隨後被送往醫院，搶救後不治。

事件中的士司機及工程車司機亦受輕傷。警員正調查意外原因。運輸署指，因交通意外，北大嶼山公路（往機場方向）近東薈城的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。駕駛人士請考慮改用其他道路，例如順朗路。現時上址交通繁忙。