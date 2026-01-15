渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
致富證券尖沙咀雙店盛大開幕 全力打造香港最強投資服務網絡
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月15日 - 致富證券欣然宣布在尖沙咀核心商業區隆重開設兩間全新分行，進一步鞏固其作為本地券商中分行網絡最完善之一的市場地位。新分行地址分別為：
- 九龍尖沙咀彌敦道131號栢麗購物大道地下G21號舖
- 九龍尖沙咀海防道41號地下
此次擴張，充分體現致富證券對「一對一專屬服務」的承諾，並以高人流地段為策略重心，旨在更好服務香港零售投資者，吸引追求專業、便利及多元化投資選擇的客群。
打造全方位投資生態圈，線上線下無縫結合
2026年，致富證券將進一步擴展香港分行網絡，並打造全港最強「全方位投資生態圈」，結合線上平台與線下服務，讓客戶隨時隨地獲得專業支援。新分行不僅是交易支援點，更是專業投資服務中心，提供：
- 一對一專業服務，協助客戶度身制定投資策略
- 定期投資講座及APP教學工作坊，提升投資知識
創新推廣策略，深耕多元客群
近年，致富證券採取策略性分行布局，除傳統民生區外，亦進駐旺角、落馬洲、西九龍地鐵站等高流量地段，並結合地推策略及開戶車推廣，以創新方式吸引不同背景的客戶。我們的目標不僅是擴張，而是打造香港最強投資服務品牌，讓每位投資者都能享受專業、便利及創新的投資體驗。
Hashtag: #致富證券 #尖沙咀開幕 #一站式投資
https://www.facebook.com/chiefgroup
https://www.instagram.com/chiefanshk
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
致富證券
致富證券創立於1979年，植根香港46年，總部開設於中環環球大廈5樓，位置卓越，盡攬頂尖財富及金融中心的優勢，擁有全港券商最大分行網絡遍佈港九新界，為客戶提供全面的投資、理財服務及方案，包括股票、期貨、基金、加密貨幣、債券、保險、企業融資、資產管理及環球置業等一站式投資理財服務。本公司一直秉承「以客為本」之精神為客戶服務，憑藉誠信務實的經營理念及超卓服務而屢獲殊榮，去年度榮獲《信報財經新聞》頒發「金融服務卓越大獎 - 卓越金融服務券商 」獎項，更多次獲香港交易所頒發大獎，最新獎項為2024年度「最大躍進證券數據供應商」及。 致富證券堅守品牌承諾「理財重質‧創富重量」，致力提供卓越證券買賣服務及多元化財富管理產品。
新聞稿由客戶提供
