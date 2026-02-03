致敬登峰偉大精神！CIGA design 珠峰藝術手錶 突破性動態機械藝術設計

當你抬起手腕，看見的不只是一枚機械錶，而是一場歷史登峰之旅。CIGA design 最新推出的珠峰藝術手錶，以真實珠峰基岩打造錶盤，配合動態機械裝置重現登山隊攀登「絕壁」的一刻，把人類挑戰極限的故事變成每天都能看見、摸得到的日常風景。​





從紀念到見證：珠峰登頂精神延續到 2026

CIGA design 是主打原創設計與機械藝術的腕錶品牌，憑藉設計理念與創新技術，先後奪得紅點設計獎、iF 設計獎及 GPHG 等多個國際獎項，在生活風格腕錶中走出獨特路線。 2023 年品牌以人類登頂珠峰 70 週年為靈感推出紀念款，並在 2025 年真正隨登山者一同佩戴登頂，讓時計從「紀念品」升級成攀登現場的當代見證。 來到 2026 年，全新珠峰藝術手錶正式在香港發佈，品牌特別邀請珠峰登頂者李海濤與創始人張建民現身分享，將機械錶變成講述登峰精神的媒介。​

手錶最迷人的地方，是它不只是靜態欣賞的工藝，更是一件會「動」的機械藝術品。 錶盤上以精密 CNC 微雕工藝，立體呈現四名中國登山隊員攀登「絕壁」的歷史畫面，讓佩戴者每天都能在腕間重溫這段經典登山場景。​

錶內的機械互動設計頗有巧思：每天的 0 點及 12 點，被托起的「登山者」會完成一次「登頂」，約 5 分鐘後回落原點，日復一日循環上演。 這個設計把時間流動化作攀登節奏，象徵探索精神永不止息，也像一個小小提醒——無論身在何處，都要保持向上的姿態。 每一次登頂動作，也隱喻登山隊之間互相扶持的力量，為這枚腕錶加上一層團隊精神與故事性。​





把珠峰帶回來：真實基岩打造的錶盤

如果說機芯負責時間運行，那錶盤就是故事發生的舞台。CIGA design 首席設計師親自走上一段登山者的路線，在珠峰山麓採集基岩碎片，再把這些岩石打磨成錶盤，讓每一枚錶都確實帶著一片來自世界之巔的印記。​

岩石碎片經過切割、雷射塑形與 CNC 雕刻等繁複工序處理，完整保留天然色澤和紋理，錶盤上的每一道紋理都像雪山留下的皺褶，每一個色調變化都在訴說億萬年的地質故事。 基岩所代表的堅韌不拔，被封存於錶盤之中，將這枚腕錶從單一配飾，提升為具收藏價值與精神象徵的作品。​





錶盤上加入珠穆朗瑪峰浮雕以及「65th」紀念標誌，用來記錄中國攀登者登頂珠峰 65 週年的重要時刻。 浮雕以精密立體雕刻技術呈現山體輪廓，層次分明，讓珠峰的形象在腕間立體浮現。​





為了讓珠峰在日夜都清晰可見，錶盤亦塗上瑞士 Super-LumiNova C1 夜光塗層，讓山體、刻度在黑暗中仍然明亮。 指針則設計成冰鎬造型，向每一位攀登者致敬——冰鎬是登峰路上最重要的工具之一，象徵開路與前行。 指針通過精密切割工藝還原冰鎬線條，再配合夜光塗層，在昏暗環境中依然準確指示時間，就像攀登者手中握緊的工具，始終指向向上的方向。​





五級鈦、藍寶石玻璃：輕盈又抗造的日常佩戴機械錶

機械藝術之外，這款錶在配戴體驗上也照顧到日常與運動需求。錶殼使用五級鈦合金（Grade 5 / TC4），經過 CNC 凹槽精密加工，兼具輕量與強度，同時具備耐腐蝕與抗衝擊特性，適合配戴者日常通勤、戶外活動甚至運動場景使用。 45 毫米的大錶徑搭配 13.6 毫米厚度，既足以完整呈現錶盤上的動偶與立體結構，又不至於過度厚重，讓手腕細的人也能找到平衡感。​





表鏡選用人工藍寶石玻璃，硬度僅次於鑽石，可有效防止日常刮花，為精密機械裝置提供穩固保護。 錶帶為氟橡膠材質，具備良好防水、防汗性能，同時保留柔軟觸感，長度約 240 毫米、寬度 22 毫米，配戴舒適度與實用性兼備。 防水規格為 5 ATM（50 米防水），足以應付日常洗手、雨水及一般水上活動場景。​





在機芯方面，腕錶搭載自動上鍊進口機械機芯，擺頻為每小時 21,600 次，動力儲存約 42 小時，對於習慣每天佩戴或輪流佩戴數枚腕錶的用家而言，實用度相當不錯。​