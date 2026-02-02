與上代最大區別在此！Galaxy S26 Ultra 官方海報曝光

文章來源：Qooah.com

Samsung 將於本月召開 Galaxy Unpacked 活動，正式發佈年度旗艦 Galaxy S26 系列。此次將會推出 Galaxy S26、Galaxy S26+ 和 Galaxy S26 Ultra 三款旗艦機型。

2月2日，爆料人士公佈了 Samsung Galaxy S26 Ultra 的官方宣傳海報，可以看到 Galaxy S26 Ultra 會有一款鈷紫色配色。機身為直角金屬中框+玻璃背板設計，顏色基本一致，看起來更協調。

Samsung Galaxy S26 Ultra 為後置四鏡配置，左上角的三顆鏡頭位於橢圓形凸起，該外觀設計是 Galaxy S26 Ultra 和 Galaxy S25 Ultra 的最大區別之一。其餘方面保留了上代的大部分設計元素。

規格方面，Samsung Galaxy S26 Ultra 採用 2K 直屏，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy 處理器，CPU 頻率達到 4.74GHz。

Galaxy S26 和 Galaxy S26+ 兩款機型則是提供 Exynos 2600 和 Snapdragon 8 Elite Gen5 兩種版本，港預計為 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器。

售價方面，Galaxy S26 Ultra 售價對比上一代貴 6%，頂配版將突破一萬元，是今年首款萬元 Ultra 旗艦。