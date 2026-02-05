與俄美元首通話 習近平讚中俄關係籲川普相互尊重

（法新社北京5日電） 中國國家主席習近平4日先後與俄國總統普丁視訊、與美國總統川普通話，討論伊朗等棘手議題。習近平讚揚中俄關係更加緊密，同時呼籲與華府建立「相互尊重」的關係。

川普和普丁在與習近平通話後都強調他們與中國的良好關係，凸顯北京當前在全球舞台上的核心地位。

然而，兩通電話的官方說法卻有明顯差異。習近平在與普丁讚許雙邊關係於「動盪」國際局勢下日益密切，卻提醒川普在台灣敏感議題上必須「慎重處理」。

川普表示，他與習近平通話「非常愉快」。

他在「真實社群」（Truth Social）貼文：「美中關係還有我與習主席的個人情誼都極為良好，我們雙方都清楚，保持這種狀態至關重要。」

川普說他與習近平討論到貿易、台灣、俄烏、伊朗以及預計4月的訪中行程，並表示「非常期待」。

習近平則期盼兩國雙邊議題，尤以貿易能平和解決。

據中國官方中央電視台報導，習近平說：「雙方要按照彼此達成的共識，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，不以善小而不為，不以惡小而為之，一件事一件事去做，不斷積累互信，走出一條正確相處之道。」

「讓2026年成為中美兩個大國邁向相互尊重、和平共處、合作共贏的一年」

在台灣議題上，習近平警告華府在對台軍售事宜務必慎重處理。

根據中國官方媒體報導，習近平說：「臺灣問題是中美關係最重要的問題。臺灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓臺灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。」