與加拿大前總理杜魯道依偎貼臉 凱蒂佩芮公開放閃

（法新社蒙特婁7日電） 美國流行樂壇女歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）在Instagram上貼出一張她與加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）親密貼臉的照片，無疑證實了這兩位名人正在交往。

41歲的「加州女孩」凱蒂佩芮將這張照片悄悄放入她Instagram帳號的一系列圖片中。照片顯示，在色彩繽紛的秋日背景前，兩人臉頰緊貼。凱蒂佩芮的Instagram帳號擁有2.02億追蹤者。

她於昨天晚間發布的這系列貼文，還包括了這對情侶品嚐壽司的影片片段，圖說僅簡單寫著「東京時光、巡演及其他」，並附上了花朵和一顆紅心等表情符號。

凱蒂佩芮或杜魯道本人都未曾公開評論過他們的關係。

但現年53歲的杜魯道7月時曾被目擊現身凱蒂佩芮的演唱會，而名人新聞網站TMZ於10月時發布一段影片，顯示兩人在巴黎共度一夜以慶祝凱蒂佩芮生日時手牽著手，讓緋聞更加升溫。

杜魯道在2015年至2025年間擔任自由黨（Liberal Party）黨魁及加拿大總理。

杜魯道本月4日轉發了一張兩人與日本前首相岸田文雄及夫人裕子的合照。

他當時寫道：「很高興見到您@kishida230。凱蒂和我都很高興有機會能與您和裕子夫人坐下來聊聊。」