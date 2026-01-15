與委國臨時總統首通話 川普：取得重大進展

【Now新聞台】多名議員在立法會大會就宏福苑長遠安置方案提意見，其中民建聯認為，最重要是要讓災民有不同選擇。有議員建議由政府統一收購宏福苑業權，估計每名納稅人承擔少於1000元，不過有議員反對用公帑賠償。新一屆議會首次大會，大部分議員都有按掣就宏福苑長遠安置方案發言。第一位發言的民建聯陳克勤指，災民現時大致有兩個共識，就是要「快」，以及要在大埔原區安置。立法會議員(新界東北)陳克勤：「重建最重要的一件事，都是要讓災民自己本身有選擇，不是強迫他們。我們現時重建不是興建一棟樓這麼簡單，而是重建居民的家、而是重建他們對未來的希望、重建他們對特區政府的信任。」立法會議員(選舉委員會)何君堯：「12個月內，我們必須安置好約1900戶的需要，其他人都在等也好，不要緊，押後他們，讓這群居民優先，不是插隊，是因為特事特辦。」立法會議員(旅遊界)江旻憓：「應根據問卷的結果設計合理的安置方案，今後亦需要增強透明度，定期收集居民的意見，並根據實際的需求適當調整方案。」金融界陳振英就提出，要快的話，不如由政府統一收購宏福苑業權。立法會議員(金融界)陳振英：「現時捐款其實未停止，政府可以繼續動員社會力量募捐。當政府統一收回業權之後，可以集中處理保險索償等複雜法律程序。個人估計可以最少收回10億元，即政府實際的補貼金額大額只是20億元左右，如果以現時納稅人數總額計算，相當每人承擔少於1000元，其實是值得考慮。」立法會議員(地產及建造界)黃浩明：「宏福苑火災前，未補地價的單位大約是6000元一呎，但我看過宏福苑的地契，當初居屋折扣率是49%，如果我們以當時出售文件的折扣回購單位，數目可能會更低，我建議政府在法理基礎賠償上，要再加上一些適當的補助。」立法會議員(選舉委員會)林筱魯：「我亦覺得有些言論及訴求在消費市民的同情心及愛心。我認為政府必須盡力協助災民重建家園，但這樣絕對不等於支持政府代表市民，用公帑去賠償災民。」大會周四會再討論改善大廈維修工程管理的議員議案。 #要聞

now.com 影音新聞 ・ 14 小時前