與巴哈同行的音樂人生 馬友友演奏會落幕

▲相隔3年，大提琴家馬友友（如圖）於9月22日晚間再度在台北國家音樂廳演出。（圖／牛耳藝術提供）

[NOWnews今日新聞] 現年69歲的大提琴家馬友友相隔3年來台，昨（22）日晚間在台北國家音樂廳的獨奏會圓滿落幕，整場音樂會以趙季平《草原之夏》揭開序幕，之後他回到音樂之父巴哈的世界，帶來《G大調第一號》、《C小調第五號》與《C大調第三號》組曲，他4歲就開始練巴哈大提琴組曲，這套有如聖經般的曲目，陪伴了他一輩子，他也稱巴哈為老師。

▲大提琴家馬友友（如圖）相隔3年再度來台，於國家音樂廳演出整場無伴奏曲目，贏得滿堂彩。（圖／牛耳藝術提供）

練了一輩子的巴哈 馬友友以音樂聖經為師

成年後的馬友友，分別在 27歲、42歲與62歲3度錄下巴哈六首大提琴組曲，同時他也經歷人生的不同階段。27 歲他剛完成脊柱側彎手術，以盡力而為的心情完成錄音，留下青春的印記；40歲他推出《Inspired by Bach》，讓音樂與舞蹈、建築、戲劇、影像對話，拓展古典音樂的邊界；60 歲他以《Six Evolutions》將組曲化為人文與自然的告白，呈現生命思索與世界關懷，他表示，「我所演奏的，就是我所經歷的一切。」

以音樂跨越疆界 聞名世界的絲路計畫

馬友友在1998年創立絲路計畫，集合近40位來自世界各地的音樂家，實現文化的平等交流，近年的《Our Common Nature》計畫，他更帶著琴音走入森林與高山，提醒人們重新思考與自然的連結。

在他眼中，巴哈並非靜止的古典，而是活的素材，能與不同時代、不同文化對話，他所演奏的巴哈大提琴組曲，隨著年紀漸長，也總有不同的領悟，他期許翻轉古典印象，讓更多人愛上巴哈作品，並在人生的某個時刻，從中找到屬於自己的答案。

颱風夜的國家音樂廳 超越技藝的感動

昨（22日）晚颱風夜，滿場觀眾熱情不減，當最後一曲落下，全場掌聲如不斷，觀眾也都在期待，下一回馬友友造訪台灣。



