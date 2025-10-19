不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
與張耀揚飯聚唱《當年情》掀《古惑仔》回憶殺 鄭浩南左手戴婚戒疑再婚
這絕對是男人的浪漫！現年62歲的男星張耀揚與61歲鄭浩南均是娛樂圈的硬漢代表人物，男人味十足，兩人先後演出過《古惑仔》系列，其中張耀揚飾演的「烏鴉」至為經典，而鄭浩南飾演的「司徒浩南」亦令人留下深刻印象。日前鄭浩南在社交網站上載影片，顯示與張耀揚在飯局上搭膊頭齊唱《當年情》，兩人看來都十分興奮，其中2022年鬧婚變的鄭浩南手上更戴上婚戒，令人猜測他已再婚。
鄭浩南發布影片時留言表示：「這次不掀桌子，掀的是回憶！從青澀到白頭，默契卻絲毫未減，40年的友情才是頂級浪漫🌹。」更加hashtag#烏鴉哥 #兄弟 #張耀揚 #鄭浩南 #真人真唱。影片可見兩名已「登六」的大叔身型仍然健碩，體型及樣貌都保持良好狀態，豪氣地互相搭膊頭唱歌，網民見到「東星烏鴉」張耀揚與「司徒浩南」鄭浩南，紛紛想起《古惑仔》片段，留言指「東星小聚」、「小心烏鴉哥掀桌子」、「上了年紀再來唱這首歌會有不同的心境感受」、「烏鴉哥年紀越大越有味道」，有人更上載鄭浩南、張耀揚與林嶺東導演的黑白合照，由於林導已離世，故令人唏噓不已。
鄭浩南曾有兩段婚姻，於1991年與日籍女演員大島由加利在香港結婚，至1995年離婚；至2002年與馬來西亞藉女友鮑愛玲（Elyn）結婚，並育有一對子女，一家四口定居大馬多年，惟2022年他自爆婚變，且暗示太太出軌，疑被派綠帽致人財兩失，至今年6月被拍到與一名中女逛街，疑似有新戀情。當時鄭浩南被傳媒問及是否有新歡，他即落閘表示：「感情咪搞喇！辣到手指燶、籮柚又𤓓，唔好搞喇！」但如今左手無名指戴上戒指，讓人猜想他可能第三度結婚。
鄭浩南近年再度活躍於香港娛樂圈，極極尋找拍攝機會，《陰目偵信》、《壹獄2：劫數難逃》、《紮職3》、《拼命三郎》及甄子丹自導自演的《誤判》都見到其身影。
其他人也在看
Tyson Yoshi補辦中式婚宴 老婆褂王配流星錘變「黃金戰士」
歌手Tyson Yoshi今年7月於意大利舉行一連3日夢幻婚禮，今日（18日）在港補辦中式婚宴，他與老婆Christy分別在社交網大晒靚相，兩人以中式禮服示人，Christy着上最高級別的「褂王」，禮服由金銀線覆蓋，搶眼奪目，身上的金器陣更是誇張，不但手戴超大粒金戒指，手上3對龍鳳鈪其中1對更是巨型流星錘，再頸綁兩對龍鳳鈪，含金量極高，連Tyson Yoshi都忍不住笑指：「黃金戰士」。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
李施嬅與舊愛車崇健參加《再見愛人5》 剖白獨自做手術成分手主因：一說就想哭
李施嬅（Selena）於今年2月宣布與拍拖8年的未婚夫車崇健分手，不過二人近日雙雙參與內地真人騷《再見愛人》第五季，李施嬅更於節目內透露二人分手的原因，並坦言仍然很愛對方，但害怕會再次受情傷。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
乳癌活動爆爭議！朴寶英沒穿絲襪遭禁走紅毯
[NOWnews今日新聞]韓國時尚雜誌《WKorea》在15日於首爾舉行倡導乳癌防治的公益活動「LoveYourW」，現場眾多大咖齊聚一堂，但卻爆出多個爭議。其中，《WKorea》的過往黑歷史也遭爆出...今日新聞 娛樂 ・ 18 小時前
陳喬恩結婚三年老公「被爆有私生子」？上節目親自回應：我只能算了
台灣女星陳喬恩曾出演多套偶像劇爆紅，人氣高企，更被封「偶像劇女王」。近年陳喬恩轉往內地發展，2022年與馬來西亞富二代藝術家曾偉昌（Alan）結婚，去年更補辦婚禮，不過網上就有一直有傳男方出軌更有私生子一說，陳喬恩與Alan日前現身節目親自回應傳言。Yahoo 娛樂圈 ・ 57 分鐘前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
翁虹愛女劉蒔仙氣造型迎接成年禮 母親送祝福：我家公主今天18歲了
星二代劉蒔（Crystal）剛剛成年，劉冠廷和翁虹一同為愛女慶生及送上祝福，場面溫馨！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
關淑怡疑心臟有事入院 2周前曾與寶麗金同事飯局 關爸爸勸友好暫勿探望
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有報導指關浚賢喺醫院神情落寞兼茶飯不思Yahoo 娛樂圈 ・ 56 分鐘前
鄧健泓心臟檢驗報告出爐 精神過份緊張險出事
【on.cc東網專訊】已偕歌手太太石詠莉（Sukie）移民加拿大的藝人鄧健泓（Patrick）早前在社交網自爆，由今年7月開始感到心口持續刺痛，經家庭醫生轉介心臟專科後，接受心臟超聲波及灌注顯像檢查，加上見他面容憔悴，雙眼無神、眼圈又黑，其健康狀況一度令人擔心。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
天文台考慮下午 5 至 7 時之間直接發三號風球｜楊耀松長子稱恒生私有化屬多贏｜鄭浩南張耀揚飯聚唱《當年情》掀回憶殺｜10 月 20 日・Yahoo 早報
天文台表示，今日大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響，但隨著風神逐漸靠近廣東沿岸，會考慮在下午 5 時至 7 時之間直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
《我們最快樂》開售前被取消演出 《文匯報》五日內兩度發文炮轟：文化亂港、軟對抗｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】由莊梅岩編劇、黃呈欣導演、黃秋生等主演的舞台劇《我們最快樂》，原定 11 月於西九文化區戲曲中心演出，今（18 日）門票公開發售，惟團隊今早突刊出「取消公告」；西九回覆則指，近日「不少投訴」稱《我》宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。翻查資料，官媒《文匯報》過去五日亦曾兩度發文，炮轟《我》暗諷香港「無自由無希望」，是文化亂港、搞「軟對抗」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宣萱新加坡剪綵 重遇《尋秦記》雪兒
【on.cc東網專訊】無綫視后宣萱（Jessica）擔正的劇集《巨塔之后》正熱播，近日忙於為劇集宣傳之餘，亦抽空飛抵新加坡為好友的新店剪綵，期間與已淡出香港娛圈的藝人雪兒（Michelle）重遇，兩人曾合作於24年前播出的無綫劇《尋秦記》，當年宣萱飾演「烏廷芳」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
迷倒劉俊謙的「真劉太」蔡思韵魅力，演藝實力備受肯定，文青外表下藏著搞笑靈魂！
劉俊謙隨著《九龍城寨之圍城》爆紅，成為了大家喜愛的「國民老公」，當時還是女友的蔡思韵曾言「我不介意與大家分享」，至今成為了「真劉太」私有化「國民老公」，大家亦送上祝福！齊來看看蔡思韵迷倒男神的獨有魅力，必定會如劉俊謙般深深愛上她呢～Yahoo Style HK ・ 5 小時前
MAMA 2025｜第二輪表演陣容出爐 GD再登MAMA舞台 MIRROR將全員現身
2025 MAMA AWARDS第二輪表演陣容，加入更多 K-POP 偶像歌手及香港男團組合，呈現更震撼演出。全球第一 K-POP 頒獎典禮將於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
趙露思《許我耀眼》「打人包」爆紅原來是這款！3款趙露思同款VERSACE手袋掀起搶購潮
趙露思近日因為《許我耀眼》人氣相當火紅，劇內的造型也是焦點。《許我耀眼》裡面，趙露思50款造型好像在上演時裝騷，有知性女生造型，又有「千金」氣質裙裝，當中一款「打人包」更成為搶購單品，原來是來自Versace的設計。作為Versace代言人的趙露思，還在劇裡帶了什麼貨呢？一起來看！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 18 小時前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
消委會牛油｜11款安全高分牛油名單 百年品牌/植物牛油/有助降低膽固醇
牛油用途多，除了是塗醬，亦可以用來烹調。但牛油並非只有一種，好像有牛油、植物牛油、混合牛油，到底有甚麼分別？又有哪款牛油健康安全，可安心食用？消委會在2022年9月第551期就搜羅28款市面常見的預先包裝牛油、人造牛油及塗抹醬等樣本進行測試，發佈「脂肪？致癌物？天然牛油、人造牛油、塗抹醬點揀好？」文章。今次就根據以上文章為大家整理出高分牛油！Yahoo Food ・ 5 小時前
愛瑪史東為新片剃光頭 舉辦特別放映會只邀請光頭觀眾
【on.cc東網專訊】奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone）主演的新片《暴蜂尼亞》（BUGONIA）重拍2000年初韓國喜劇《拯救地球》（Save the Green Planet），她於片中作出犧牲剃光頭演出。而最近電影公司宣布明日（20日）將於美國洛東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《我們最快樂》被封殺 宣布退票或改購紀念品安排 莊梅岩：收入先支付工作人員薪金｜Yahoo
由莊梅岩編劇、黃呈欣導演、黃秋生等主演的舞台劇《我們最快樂》，在上周六（18日）公開發售門票前突然遭取消演出。西九指近日「不少投訴」稱《我們最快樂》宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。文化體育及旅遊局亦支持和同意西九取消租場的決定。主辦團隊表示，準備為已購票的觀眾提供退款或改購不同票價的周邊紀念品套裝。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
香港好去處｜馬灣1868放水燈點亮馬青馬大橋！親手製作水燈及12種體驗工作坊：咖啡渣肥皂、彩繪玻璃
水燈許願祝福，不用飛到泰國，坐程車到馬灣即有。馬灣1868將在10月25至26日舉行「點亮馬灣」放水燈活動，而且可以親手製作水燈，讓心中的祝福隨波而去。同場還有咖啡渣肥皂、彩繪玻璃等12種體驗工作坊，名額有限，先到先得，額滿即止。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前