與張耀揚飯聚唱《當年情》掀《古惑仔》回憶殺 鄭浩南左手戴婚戒疑再婚

這絕對是男人的浪漫！現年62歲的男星張耀揚與61歲鄭浩南均是娛樂圈的硬漢代表人物，男人味十足，兩人先後演出過《古惑仔》系列，其中張耀揚飾演的「烏鴉」至為經典，而鄭浩南飾演的「司徒浩南」亦令人留下深刻印象。日前鄭浩南在社交網站上載影片，顯示與張耀揚在飯局上搭膊頭齊唱《當年情》，兩人看來都十分興奮，其中2022年鬧婚變的鄭浩南手上更戴上婚戒，令人猜測他已再婚。

鄭浩南發布影片時留言表示：「這次不掀桌子，掀的是回憶！從青澀到白頭，默契卻絲毫未減，40年的友情才是頂級浪漫🌹。」更加hashtag#烏鴉哥 #兄弟 #張耀揚 #鄭浩南 #真人真唱。影片可見兩名已「登六」的大叔身型仍然健碩，體型及樣貌都保持良好狀態，豪氣地互相搭膊頭唱歌，網民見到「東星烏鴉」張耀揚與「司徒浩南」鄭浩南，紛紛想起《古惑仔》片段，留言指「東星小聚」、「小心烏鴉哥掀桌子」、「上了年紀再來唱這首歌會有不同的心境感受」、「烏鴉哥年紀越大越有味道」，有人更上載鄭浩南、張耀揚與林嶺東導演的黑白合照，由於林導已離世，故令人唏噓不已。

鄭浩南曾有兩段婚姻，於1991年與日籍女演員大島由加利在香港結婚，至1995年離婚；至2002年與馬來西亞藉女友鮑愛玲（Elyn）結婚，並育有一對子女，一家四口定居大馬多年，惟2022年他自爆婚變，且暗示太太出軌，疑被派綠帽致人財兩失，至今年6月被拍到與一名中女逛街，疑似有新戀情。當時鄭浩南被傳媒問及是否有新歡，他即落閘表示：「感情咪搞喇！辣到手指燶、籮柚又𤓓，唔好搞喇！」但如今左手無名指戴上戒指，讓人猜想他可能第三度結婚。

鄭浩南近年再度活躍於香港娛樂圈，極極尋找拍攝機會，《陰目偵信》、《壹獄2：劫數難逃》、《紮職3》、《拼命三郎》及甄子丹自導自演的《誤判》都見到其身影。