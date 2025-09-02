與普京雙邊會談 習近平：中俄樹立了大國關係典範

中俄關係 俄羅斯總統普京 國家主席習近平

國家主席習近平周二在北京人民大會堂與訪華的俄羅斯總統普京舉行雙邊會談。習近平指出，中俄關係經歷了國際風雲變遷的考驗，樹立了永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的大國關係典範。雙方堅守初心、保持定力，各領域合作取得正面成果。中方願與俄方密切高層交往，支持彼此發展振興，在涉及兩國核心利益和重大關切問題上及時協調立場，推動中俄關係取得更大發展。習近平強調，中俄兩國各自發展振興都有強大動力，雙方要以大項目引領合作，打造標竿合作項目，促進深層利益融合。要增強合作韌性，提升合作默契，全力鞏固與維護合作大局。普京表示，在他與習近平引領下，俄中關係達到歷史最高水平。俄方願與中方加強各領域務實合作，推動兩國關係繼續高水平發展。報道指，習近平以「老朋友」稱呼普京，普京則以「親愛的朋友」稱呼習近平，反映雙方友好關係。

中俄關係 雙邊會談

普京周日展開訪華4天行程，先到天津出席上海合作組織峰會，再往北京與習近平會談，周三將出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年的閱兵儀式。習近平與普京會談時指出，中俄兩國元首相互出席對方國家舉辦的紀念世界反法西斯戰爭勝利慶典，充分彰顯了作為第二次世界大戰主要戰勝國和聯合國安理會常任理事國的大國擔當，展示了維護二戰勝利成果、捍衛正確二戰史觀的堅定決心。他提出全球治理倡議，就是要會同所有志同道合國家，堅定捍衛聯合國憲章宗旨和原則，推動建立更公正合理的全球治理體系。中俄兩國都強調主權平等、國際法治、多邊主義，要持續在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊平台加強協作，攜手推動建構人類命運共同體。

普京：中俄關係體現高度戰略性

新華社稱，普京表示，在他與習近平主席引領下，俄中關係體現了高度的戰略性，達到歷史最高水準。習近平主席5月對俄羅斯進行國事訪問並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年活動，他周三出席紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年活動，這是兩國向世界展現俄中在世界反法西斯戰爭中守望相助、並肩作戰，為歐洲主戰場和東方主戰場取得勝利發揮的關鍵作用，表明二戰共同勝利歷史的現實主義。俄中在世界反法西斯戰爭中的團結合作也成為新時代俄中關係發展的堅實基礎。普京恭喜中國成功舉辦上海合作組織天津峰會，引領會議達成多項共識，有力推動了上海合作組織發展。習近平主席提出全球治理倡議非常及時且必要，將為解決全球治理赤字發揮重要作用。俄方願與中方保持戰略協作，密切高層交往，加強各領域務實合作，推動兩國關係持續高水準發展。

中俄蒙三國元首第七次會晤 普京 習近平 呼日勒蘇赫

中方對俄公民試行免簽一年

新華社指兩國元首也就共同關心的國際和地區問題深入交換意見。習近平之後與普京小範圍茶敘並宴請。雙方簽署能源、航太、人工智能、農業、檢驗檢疫、衛生、科學研究、教育和媒體等領域二十多份雙邊合作文件。外交部公布本月15日至明年9月14日對俄羅斯試行免簽政策，持普通護照人員來華經商、旅遊觀光及探親訪友等，過境不超過30日，可免辦簽證入境。另外，習近平昨亦與與普京、蒙古總統呼日勒蘇赫舉行中俄蒙三國元首第七次會晤。習近平指出，近年來，中俄蒙三方合作穩定發展，取得實質的成果。三方合作中期路線圖順利實施，三國貿易額節節攀升，經貿、科技、生態保護、人文合作不斷深化。他提出三項建議，包括中俄蒙三方加強團結協作，加大相互支持，尊重彼此核心利益和重大關切，成為各自發展振興道路上的堅實戰略依託。

外媒：中俄朝關係對特朗普造成打擊

周三出席閱兵儀式的北韓領金正恩昨已抵達北京。路透社稱，在美國總統特朗普的「美國優先」政策給西方盟友帶來壓力之際，習近平將在閱兵儀式上展示他對新全球秩序的遠見。外界亦關注中、俄、朝三國會否在俄羅斯與北韓於2024年6月簽署協議後，將建立更緊密的國防關係，以及北京與平壤之間會否建立類似的聯盟，這一結果可能會改變亞太地區的軍事格局。這對特朗普來說也是一個打擊，他曾大談與普京、習近平和金正恩的密切關係，又彰顯他在俄烏戰爭中推動和平的角色。分析指，當特朗普放眼於諾貝爾和平獎之際，東方任何包括俄羅斯的新軍事力量結合，將對西方敲響警號。

俄通訊社：中俄元首無討論中方派維和部隊往烏

外界亦關注習近平與普京會晤，有否談及俄烏戰爭。烏克蘭外交部早前表示，希望普京訪華期間，中國能發揮更大作用，幫助烏克蘭實現和平。外交部發言人郭嘉昆昨回應指，中方在烏克蘭危機問題上的立場是一貫明確，從危機爆發第一天起，中方就秉持客觀公正立場，堅持勸和促談。中方願根據當事方意願，同國際社會一道，繼續為危機的政治解決發揮建設性作用。塔斯社昨引述克里姆林宮稱，普京與習近平無討論中方派維和部隊到烏克蘭的議題。烏克蘭認為周一結束的上海合作組織天津峰會，在宣言中未有提及俄烏戰事，顯示俄羅斯外交行動失敗。烏克蘭與北約周一召開特別會議，烏克蘭官員促請北約成員國提供加強烏克蘭防空能力所需的援助，尤其是「愛國者」系統和導彈。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/與普京雙邊會談-習近平-中俄樹立了大國關係典範/595385?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral