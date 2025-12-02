與歐盟達協議 加拿大加入歐洲防衛融資計畫

（法新社布魯塞爾1日電） 歐洲聯盟（EU）與加拿大今天宣布達成一項協議，允許渥太華加入名為SAFE、規模1500億歐元（約新台幣5兆1060億元）的歐洲防衛融資計畫。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）在聯合聲明中表示：「在當前地緣政治動盪的時期，SAFE是加強合作、實現國防目標及更有效使用資金的工具，既應對短期緊急需求，也滿足長期防務需求。」 雙方樂見這項協議賦予加拿大參與SAFE計畫的權利，並稱這是「我們深化合作的下一步，也象徵歐盟與加拿大的共同優先事項」。

聲明指出：「在全球安全面臨關鍵挑戰的時刻，我們將共同打造具韌性的國防供應鏈。」

SAFE（Security Action for Europe，歐洲安全行動）計畫旨在向參與國提供優惠貸款，使其能與合作夥伴共同採購武器。參與國必須為此計畫出資。

英國也有意加入這項計畫，但因倫敦對其所需負擔費用感到不滿，而無法在期限前與歐盟達成協議。

英國上週宣布談判破裂，這本可為英國軍火製造商帶來巨大商機。

SAFE的聯合武器計畫要求至少65%零組件必須在歐盟27個成員國境內生產，但加拿大等夥伴國家可能獲得豁免。 歐盟正尋求強化其國防產業，以因應俄羅斯日益升高的軍事威脅及跨大西洋關係陷入低谷。（編譯：劉文瑜）