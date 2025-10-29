與毛孩一齊放電！MegaBox「毛孩玩樂祭」集齊逾30個毛孩主題文創市集及遊戲攤位｜Yahoo活動街

毛孩界盛事！MegaBox「Paws & Play Carnival 毛孩玩樂祭」活動於即日及 11 月 1 至 2 日隆重登場，橫跨商場 5 樓及 9 樓，匯聚超過 30 個毛孩主題文創市集攤位、多個趣味互動區與打卡裝置，讓你和毛孩盡情食、買、玩、打卡，一次過滿足所有願望！

MegaBox「毛孩玩樂祭」

本地插畫師 Natalie Doodles 聯乘打造 打造可愛療癒打卡熱點

今次「毛孩玩樂祭」特別邀請人氣本地插畫師 Natalie Doodles 親自設計活動佈置及限定禮品。她以溫暖筆觸勾勒出毛孩的可愛模樣，將會場打造成童話般的「毛孩樂園」——從入口開始，就能感受到滿滿的溫馨與快樂氣息。現場多個打卡位，無論你是寵主、貓奴或純愛毛孩的打卡達人，這裡都是必到之選！

巨大化梳乎毛毛貓尾 ：可愛又治癒的貓尾巴裝置，成為全場焦點；

毛孩動漫造型攝影館 ：毛孩與主人都能化身漫畫主角，一齊入鏡；

毛孩出遊打卡站：以寵物旅行為靈感設計的可愛場景，最適合一家大小合照留念。

巨大化梳乎毛毛貓尾｜MegaBox「毛孩玩樂祭」

毛孩坐上各款交通工具打卡，以卡通方式演繹寵物友善的城市空間｜MegaBox「毛孩玩樂祭」

活動期間，MegaBox 5 樓將化身為毛孩文創市集，雲集超過 30 個品牌與創作單位。現場有琳瑯滿目的商品與活動，讓人目不暇給，就算不是寵主，也能在各式可愛小物之中找到療癒心靈的「命定戰利品」。

原創文創設計師品牌 ：獨家設計寵物精品、生活用品與時尚配飾；

毛孩專區 ：精選優質糧食、玩具、護理用品；

手作小店 ：提供手作工藝、定製寵物名牌與插畫明信片；

領養專區：讓有愛心的你可為毛孩尋找新家。

親子必玩！寵物版兒童職業體驗 變身小小護理員

家長注意！今年特別設有「寵物版兒童職業體驗區」，讓孩子換上可愛又帥氣的制服，化身成「小小寵物護理員」。小朋友可親身體驗照顧毛孩的樂趣，學習責任感與愛心，寓教於樂。現場還有互動任務與小禮品，絕對是親子家庭最難忘的體驗時刻！10月30日起，Mega Club 會員憑1,000 Mega Point優先報名參加；或於當日憑商場即日單一電子貨幣消費滿HK$600亦可報名參加，參加小朋友可獲得由Pet Club簽發證書一張。名額有限，先到先得，額滿即止。

專業犬隻訓練員親臨示範，孩子現場體驗變身寵物護理員的樂趣｜MegaBox「毛孩玩樂祭」

遊戲攤位

憑FUN Pass或即日單一消費HK$200即可參加遊戲攤位一次，贏取精美禮品。

遊戲攤位｜MegaBox「毛孩玩樂祭」

除了市集與打卡區，場內還有連串毛孩專屬節目，將「玩樂」推到最高點！

人寵瑜伽：與毛孩一起放鬆伸展，體驗人寵同心的靜謐時光。

Pet Walk Show 2025 決賽：全港最可愛毛孩選美盛會，讓毛孩成為全場焦點！

PetDining「好想食髀賽」：各路貪吃毛孩大比拼，看誰吃得又快又可愛！

和風萌寵手作館：親手為毛孩製作專屬小飾物，將愛心化作禮物。

遊戲攤位區：挑戰反應與默契，贏取豐富獎品！

MegaBox「毛孩玩樂祭」精彩活動

MegaBox「毛孩玩樂祭」活動詳情

