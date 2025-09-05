與澤倫斯基和歐洲領袖談話後 川普：將很快和蒲亭通話

（法新社華盛頓5日電） 美國總統川普昨天表示，他稍早已與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及歐洲各國領袖通電話，不久後將與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）談話。

川普在白宮與美國科技界知名人士共進晚餐，回應記者詢問是否近期會與蒲亭通話時，他說：「我會的，沒錯。」

川普在巴黎峰會後與歐洲領袖通話，這場峰會目的是敲定烏克蘭停火時的安全保障措施。

克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，若有需要，「可以迅速安排」與川普的會談，但他斷然拒絕西方國家為基輔提供安全保障的想法。

培斯科夫向俄羅斯國家通訊社「俄羅斯新聞社」（Ria Novosti）表示：「外國，尤其是歐洲和美國的軍隊能為烏克蘭提供並保障安全嗎？絕對不可能，他們做不到。這種對烏克蘭的安全保障，俄羅斯是無法接受的。」

在巴黎峰會結束後，各國領袖昨天宣布，20多個國家已承諾在達成和平協議後，在烏克蘭境內部署「保障部隊」（reassurance），旨在嚇阻莫斯科再次攻擊其鄰國。

然而，人們對蒲亭並無意結束衝突的擔憂日益加劇，本週他訪問北京時表示，若無法達成和平協議，俄羅斯將繼續在烏克蘭作戰，這番話引發高度警戒。