Apple Watch 推量血壓 醫生指不等同醫療監測
與父同行登世界舞台 韓國情院：金朱愛可能成金正恩接班人
（法新社首爾11日電） 北韓領導人金正恩日前帶著女兒金朱愛訪中，金朱愛雖未出席公開活動，但南韓國情院分析，金朱愛可能被視為北韓下一代接班人。
金正恩日前訪問中國，出席九三閱兵，與中國國家主席習近平及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）同台亮相，金正恩的女兒金朱愛也搭乘專列同行。
南韓國情院今天在國會情報委員會非公開會議中分析，金朱愛訪中期間都待在北韓大使館，並未外出，返回北韓時也提前搭乘專列，她這次陪同金正恩訪中，充分累積身為有力繼承人的「革命敘事」。
國情院指出，金朱愛這次隨行就是為確立對她繼承人身分的認知。對於金正恩是否還有其他子女，但是身有障礙或是正在留學的懷疑，國情院認為可能性不大，指出北韓很難隱藏金正恩孩子出國留學的蹤跡。
對於金正恩的健康狀況，國情院分析，金正恩雖然因過度肥胖，容易出汗或在爬樓梯時氣息不穩，但心跳、血壓數值都在正常範圍，看起來沒有特別異常狀況。
國情院也表示，發現北韓當局刻意避免金正恩父女的生物情報外洩，兩人住在大使館期間，都是使用專機運送物資及廢棄物。中央社（翻譯）
