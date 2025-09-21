與瑪歌上早晨直播節目 哥連法奴受訪時不慎爆粗勁尷尬

【on.cc東網專訊】愛爾蘭男星哥連法奴（Colin Farrell）與澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）日前亮相美國「全國廣播公司」（NBC）的王牌早晨節目《Today》宣傳新片《白日夢接夢》（A Big Bold Beautiful Journey）。受訪期間哥連不慎爆粗。

他們訪問中向男主持提及拍攝《白》期間於片場品嚐他炮製的美味三文治，哥連指當時瑪歌因懷孕而好好胃口，他每日開工前都整三文治給她，他說：「愛爾蘭芝士與洋蔥、平價白麵包、厚牛油，而我每日早上都帶件三文治畀佢食，呢個係我嘅工作。」而主持人亦準備了幾份三文治給他們品嚐，他咬了一啖後猛讚：「唔錯喎。係咪Tayto（愛爾蘭牌子芝士）嚟？肯定係。」之後他不知是否開心得滯爆粗說：「我早就知Ｘ道！」在旁的瑪歌即時望實哥連並輕推他一下，成口食物的哥連表情尷尬並對住鏡頭笑說：「我成口食物，你哋聽錯喇！」主持亦即時掩面尷尬地笑說：「天啊！」。

哥連爆粗片段於網上瘋傳後惹來大批網民談論，有網民說：「呢個就係哥連法奴本色！」另有網民就指節目中所有人個樣都好尷尬。

