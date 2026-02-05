與美加強關鍵礦產合作 台推動稀土自主研發

【on.cc東網專訊】第六屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）上月底在美國華盛頓舉行，台灣經濟部長龔明鑫周二（3日）指台美一致認為應加速重建具韌性的供應鏈，同意加強在開採關鍵礦物、提煉及電子廢棄物回收技術等領域合作。台灣經濟部支持工業技術研究院投入稀土自主研發與實驗線建設，規劃在3年內建置試量產線，預估可滿足本土約一半的需求。

龔明鑫表示，美國目前已在全球投資布局礦源，表明願意協助台灣掌握關鍵礦物來源，雙方也將攜手在第三地進行生產布局，以分散風險、確保供應穩定。除了支持工研院投入稀土自主研發與實驗線建置，台灣經濟部產業發展署今年也首度啟動關鍵礦物應用高值化推動計劃，從系統端應用需求出發，協助產業建立台灣自主供應體系。計劃優先布局無重稀土高效率摩打、高溫耐壓型電感材料和中長紅外線用光學材料等應用領域，因應地緣政治風險可能造成的原料價格上升或供應中斷，引導廠商從實際應用需求出發，向上整合多元料源與創新產品化技術。

廣告 廣告

台灣地區領導人賴清德稱，今次EPPD對話聚焦供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三方合作、雙邊合作四大支柱。面對地緣政治局勢變動，人工智能（AI）與半導體等高科技產業愈來愈重視安全、可信與韌性，並加速建構具備韌性的非紅供應鏈，台灣具有世界級的製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，以及連結全球市場的優勢，雙方正好能夠形成最具戰略互補的夥伴。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】