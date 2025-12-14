與美歐柏林會談 澤倫斯基促凍結現有前線

（法新社柏林14日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天與美國特使和歐洲盟友在柏林會面，尋求結束自二戰以來歐洲最致命衝突的途徑。

德國總理府公布一段短片顯示，總理梅爾茨（Friedrich Merz）歡迎澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）和女婿庫許納（Jared Kushner）。

澤倫斯基在臉書發文指出：「我們已經開始會談。」隨文附上烏克蘭代表團與梅爾茨、美方代表及北大西洋公約組織（NATO）歐洲聯軍部隊最高司令格林克維奇（Alexus Grynkewich）合照。

他在前往德國途中表示，希望美國能支持凍結現有前線的想法，而不是如莫斯科所要求的那樣要烏克蘭讓出整個頓巴斯地區（Donbas）。

澤倫斯基在線上記者會中說：「可能的最公正選項就是『維持現狀』…我知道俄羅斯對此並不抱持正面態度，我希望美國能在這個議題上支持我們。」