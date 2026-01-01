與美緊張升高 委內瑞拉美元匯價一年內飆升479%

（法新社卡拉卡斯31日電） 在與美國緊張關係升高之際，委內瑞拉今天結束了經濟上極為複雜的一年，官方美元匯價在過去12個月內暴漲479%。

官方匯率與黑市匯率之間的差距也在擴大，接近100%。在這個經濟日益美元化的國家，美元化已成為應對惡性通貨膨脹的一種方式。

儘管委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）預測2025年經濟將增長近9%，這個石油資源豐富的南美國家實際上經歷了經濟急劇下滑，通膨飆升和外匯短缺。

美國總統川普（Donald Trump）對馬杜洛施加了更大壓力，加強制裁，並下令扣押「前往或離開委內瑞拉的受制裁油輪」。

委內瑞拉央行今天將官方匯率定為1美元兌換301.37玻利瓦（bolivar），該匯率將持續到1月2日。這比2025年初的52.02玻利瓦兌換1美元上漲了479.25%。

在黑市上，美元價格主要由加密貨幣交易平台決定，目前1美元約可兌換560玻利瓦—比官方匯率至少高出85%。

經濟學家表示，委內瑞拉約80%的貨幣兌換發生在這些平台上。

私營機構估計，2025年通膨率最終可能超過驚人的500%。官方數據自2024年10月以來未再公布。

自2019年以來，委內瑞拉一直受到美國的石油制裁，其絕大部分產油都在黑市上以大幅折扣出售。