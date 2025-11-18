與艾普斯坦密切通信 前美財長薩默斯暫離公眾視野

天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
其他人也在看
波蘭有運物資到烏克蘭鐵路接連發生爆炸 總理斥是前所未有破壞
波蘭首都華沙東南部盧布林市一條用於向烏克蘭運送物資的鐵路線，周日(16日)接連有路軌發生爆炸，以及有架空電纜受損，波蘭總理圖斯克周一(17日)到場視察，指事件是前所未有的破壞行為，強調會將涉事者緝捕歸案。波蘭安全部長認為，很可能是外國勢力指使犯案，官員透露正調查事件是否與俄羅斯、白俄羅斯及他們的代理人有關。 北約秘書長呂特表示，正與波蘭官員密切聯繫，等候調查結果。(ST)infocast ・ 7 小時前
加薩停火情勢穩定 德國將解除對以色列軍售限制
（法新社柏林17日電） 德國政府今天宣布，將解除8月對以色列實施的武器出口限制，這些武器可能被用於加薩走廊。德國政府發言人希勒（Sebastian Hille）向記者表示：「針對以色列的武器出口限制…將予以解除。」法新社 ・ 19 小時前
《新華社》:一言可興邦也可喪邦 高市早苗涉台錯誤言論極其危險
《新華社》發表評論文章，批評日本首相高市早苗在國會的涉台錯誤言論極不負責、極其危險。日方必須深刻反省歷史，收回惡劣言論，停止挑釁越線，否則一切後果由其自身承擔。文章強調，一言可以興邦，一言也可以喪邦。一國首相在國會答辯中的任何發言，都會載入公文，具有官方性質。高市一方面宣稱政府口徑沒有變化，一方面拒絕撤回自己作為首相的答辯內容，顯然自相矛盾。高市的答辯內容與此前日本政府相關立場相左，沒有任何狡辯餘地，進一步加劇了外界對其政治誠信和政策穩定性的質疑。文章引述日本《社會新報》發表的社論指出，高市作為首相的存在本身，才是日本的「存亡危機」。(BC)infocast ・ 9 小時前
美國宣布終止航班削減緊急令 空域全面恢復正常運行
美國交通部周日（16 日）發布聲明，交通部長達菲與聯邦航空管理局（FAA）局長貝德福德宣布，因空管人員短缺而實施的航班削減緊急令將於周一 6 時正式解除，全美空域系統將全面恢復正常運行。鉅亨網 ・ 1 天前
馬泰之間海域偷渡船沉沒事故 馬方宣布結束歷時9日搜救行動
緬甸一艘偷渡船早前在馬來西亞與泰國之間水域沉沒的事故，馬來西亞海事執法部門宣布，歷時9日的聯合搜救行動在周一傍晚正式結束。基於搜救行動無新發現，加上天氣情況惡化，海上風險上升，當局評估後決定結束行動。若後續出現新情況，馬方將適時重新啟動搜救。馬方至今發現29具遇難者遺體，另有14人獲救。約300名羅興亞人早前在緬甸若開邦登上開往大馬的偷渡船，本月6日被轉移到兩艘船上，其中一艘載有70人的船隻同日在浮羅交怡附近沉沒，另一艘載有230人的偷渡船則去向未明。有馬來西亞民眾本月9日在海上發現多名人蛇和遺體，揭發事件。(ST)infocast ・ 7 小時前
厄瓜多爾公投否決設立外國軍事基地
厄瓜多爾公投否決設立外國軍事基地。全國選舉委員會公布，初步點票結果顯示，在點算近90%選票後，約60%民眾反對提案。總統諾沃亞表示，公投結果體現民意，政府尊重人民選擇，並繼續以現有手段堅定推進國家安全與治理承諾。他此前多次聲稱，國家面臨嚴重暴力危機，需外國軍事力量介入，打擊販毒、武器販運和跨國有組織犯罪。另一個關於召開制憲會議重寫憲法的公投提案，在已統計的近90%選票中，有超過60%反對。(ST)infocast ・ 1 天前
謝嘉怡被爆同高大型男商場拍拖啜爆齊齊返愛巢 無名指疑似戴定情戒指好事近？
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
頒令破產｜長實入稟追收「撻訂」 追新盤買家1700萬 三人被頒令破產
根據本地媒體報道，發展商長實（1113）入稟追討八名撻訂買家重售單位的差價，涉及款項合共1,765萬元，單位分別位於「#LYOS」及「名日・九肚山」兩個樓盤。根據法庭資料顯示，有三名買家因為未能支付欠款，被法庭頒令破產，於本港歷年樓市罕見。BossMind ・ 3 小時前
林子博剖白攜仔女移英三大原因 人在異地曾對亡妻照片哭泣
現年54歲嘅前TVB娛樂新聞台主播林子博，2003年與圈外人董燕君（Shirley）結婚，其後誕下囡囡林詠渝及囝囝林卓楠，一家四口幸福美滿。但喺2019年林子博慘食「無情雞」被TVB不再續約，而其太太亦喺20年不敵癌症逝世。唔經唔覺林子博與一對仔女已經移民4年，近日佢哋接受傳媒訪問，剖白移英三大原因及分享移民背後嘅心路歷程。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
移美港人「侵粉」頂唔順關稅 43年老字號超市恐結業
美國關稅推高物價，移美港人開業 43 年亞洲超市難捱成本暴漲，店主坦言或被迫結業。Yahoo財經 ・ 6 小時前
長實入稟追討差價 撻訂跳船會飯碗不保？
洪水橋盤「#LYOS」年前驚現撻訂潮，當時長實高層已強調如重售後成交價低於撻訂價，將會向買家追討差價。事隔近一年，原來長實已啟動追差價，更有三名買家遭頒令破產。按現時破產規定，一個撻訂跳船的決定，或會令買家失落專業資格、無職升甚至無咗份工。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例
張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹女人我最大 ・ 23 小時前
前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪候判
前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。法庭線 ・ 18 小時前
41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？
現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 1 天前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 8 小時前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 1 天前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」Yahoo 旅遊 ・ 1 天前