與艾普斯坦密切通信 前美財長薩默斯暫離公眾視野

緬甸一艘偷渡船早前在馬來西亞與泰國之間水域沉沒的事故，馬來西亞海事執法部門宣布，歷時9日的聯合搜救行動在周一傍晚正式結束。基於搜救行動無新發現，加上天氣情況惡化，海上風險上升，當局評估後決定結束行動。若後續出現新情況，馬方將適時重新啟動搜救。馬方至今發現29具遇難者遺體，另有14人獲救。約300名羅興亞人早前在緬甸若開邦登上開往大馬的偷渡船，本月6日被轉移到兩艘船上，其中一艘載有70人的船隻同日在浮羅交怡附近沉沒，另一艘載有230人的偷渡船則去向未明。有馬來西亞民眾本月9日在海上發現多名人蛇和遺體，揭發事件。(ST)

infocast ・ 7 小時前