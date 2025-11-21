與英商安世半導體問題 華盼荷蘭推動協商解決糾紛

BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
【on.cc東網專訊】中國商務部部長王文濤周四（20日）應約與英國商業及貿易大臣靳秉德舉行視像會談，就荷蘭中資企業安世半導體問題深入交換意見。中方希望荷方真正負起責任，盡快採取實際行動，推動企業通過協商依法解決內部糾紛，為恢復仍脆弱的全球半導體產供鏈安全與穩定創造更有利條件。
王文濤表示，安世半導體問題的責任在荷方，荷蘭經濟大臣行政令及荷蘭經濟部推動企業法庭作出錯誤裁決，是導致全球半導體產供鏈陷入動盪和混亂的根源。中方本着負責任的態度，對符合規定的民用用途出口予以豁免，全球半導體產供鏈危機得到一定程度緩解。他認為，荷方近期主動暫停行政令，是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步。
靳秉德感謝中方通報安世半導體問題有關情況，以及為恢復全球半導體產供鏈所作努力。英方認同，解決問題的長期方案在於企業通過協商解決內部糾紛。英方願就此與荷方溝通，共同推動盡快恢復全球半導體產供鏈安全與穩定。
