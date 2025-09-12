與香港共成長｜小讀者來信表心聲 田叔叔寄語小朋友學英文同時認識香港文化

立法會議員田北辰先生現在是8個孫的外公，他一直對幼兒及英語教育很有情意結。他自資籌辦「田叔叔英語閱讀計劃」進入第6年，近日一眾參與閱讀計劃的小讀者向田叔叔來信，向他表達謝意與心聲。

田叔叔寄語小朋友學英文同時認識香港文化，與香港一起成長。

田叔叔十分高興收到小讀者來信，他鼓勵小朋友透過閱讀田叔叔英文書學習英文，並認識香港不同地標。他強調，學英文不要害羞，要勇敢發問才能有所收穫。田叔叔又說，即使他自己在香港出生長大，至今已70多歲了，仍有不少香港地方是「未去過」和不認識的。在編寫英文書的過程中，田叔叔自己也認識了更多香港歷史和地區。田叔叔英文書不僅讓小朋友學習英文，更可從書中了解香港歷史、文化和地標，十分有意義。

廣告 廣告

持續加入本地新景點 鼓勵小朋友寫信表達意見

田叔叔表示，閱讀計劃將會持續進行，他會每年或每2-3年收集讀者意見，淘汰較少人感興趣的書冊，並加入全新地標、題材及正面人生價值觀，不斷改革和更新書中內容。他指出，最新的田叔叔書與5年前初版已有很大分別，涵蓋不同新景點和人生價值觀；田叔叔強調，書中所有內容皆為正向品格教育，而且經過專家審閱，家長大可放心。田叔叔有信心，特區政府將來會更多推廣本地旅遊和發展新景點，屆時他亦希望可盡量將新景點放入新書。田叔叔認為，「田叔叔英語閱讀計劃」跟隨着香港過去成長和未來發展而不斷進步和修訂，可說是與香港共同成長。最後，他表示將專心準備一件「重要事情」，並鼓勵小朋友繼續寫信給他，向他表達意見和心聲。

2025-26「田叔叔英語閱讀計劃」接受申請！

2025-26「田叔叔英語閱讀計劃」接受申請！計劃歷屆參與學童累積多達120,000多個家庭，本年度火速已有接近4,000家庭登記，現時秘書處正核對報名人士資格，只要於2025年9月於香港入讀K1之學童即可登記參加，本年度名額15,000個。如欲了解計劃詳情，請瀏覽「田叔叔英語閱讀計劃」Facebook帖文、WhatsApp62011156或致電34262761秘書處查詢。

立即登記

想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁