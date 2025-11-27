與高市早苗通話內容曝光 日方否認 美媒︰特朗普勸日勿再刺激北京

美國總統特朗普 日本首相高市早苗

美國總統特朗普日前先後致電中國國家主席習近平以及日本首相高市早苗，令外界關注他在當中的角色，美日官方至今沒有透露上述通話中有否談及高市的錯誤涉台言論。有美媒引述消息稱，習近平花了一半時間向特朗普強調中方對台灣的主權；而特朗普之後規勸高市早苗不要再刺激北京，但沒叫她收回涉台言論。日方否認報道。

《華爾街日報》周四引述消美日消息人士稱中美元首日前通話約一小時，習近平花了接近一半時間，強調中方對台灣的主權，以及中美有共同責任維護世界秩序。其後特朗普本人及白宮發言人對外提及這次通話時，把焦點放在中美、美日關係及貿易議題上，完全沒提台灣問題或高市言論。

日官員認為 特朗普怕中美貿協受影響

特朗普跟習近平通話後，致電高市早苗。報道稱，特朗普建議高市不要再在台灣問題上刺激中國，據報特朗普言詞「婉轉」(subtle)，並沒有直接向高市施壓要她收回涉台言論，原因是他明白日本國內政治掣肘，不容許高市收回言論。報道又說，日方官員對特朗普的訊息感到擔憂，因這反映他不想台灣問題影響中美近期達成的貿易協議。

路透社昨亦引述兩名日本政府人士消息，稱當日特朗普向高市說，不想看到中日爭端進一步升級。有日媒引述的消息則稱，當日特朗普有跟高市討論如何合作緩和中日爭議。白宮回應查詢時繼續避重就輕，重申美國與中國的關係非常好，日本與美國的關係亦很好，是美國的親密盟友。日本內閣官房長官木原稔昨午召開記者會否認上述報道，指特朗普就台灣問題向高市提出建議這點，不符事實。

中美元首近10年首提「軍國主義」

內地央視旗下社交平台帳號玉淵譚天周三發文指，今次是近10年來中美元首首次直接提及「軍國主義」，中方稱中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。文章指這傳遞了明確信號，並稱近期日本政府在歷史與領土問題上的一系列挑釁行為，已嚴重衝擊二戰後國際秩序，引發多方強烈反應；中國外交部近期曾在多個場合8次提及「軍國主義」，而有關表述已由過去要「警示防止」軍國主義陰魂復活，升級至近期強調的「堅決阻擊」任何復活軍國主義圖謀。

《人民日報》亦發表評論文章，批評高市的「台灣有事」言論不僅嚴重違背一個中國原則，更公然挑釁戰後國際秩序，已引發國際社會對日本危險戰略動向的擔憂和警惕。文章稱，中美同為對世界反法西斯戰爭勝利付出巨大犧牲的國家，和聯合國安理會常任理事國，雙方有共同責任維護戰後國際秩序，堅決阻擊復興軍國主義以及破壞地區及世界和平穩定的圖謀和行徑。

